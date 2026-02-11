tisza pártshelltisza

Megdöbbentő részletek: Shell-uralom alakult ki a Tisza Pártban

Shell-uralom alakult ki a Tisza Pártban – erre lehet következtetni a Tisza Párt szereplőihez köthető dokumentumokból. A Shellhez kapcsolódó részvényérdekeltségek és korábbi vezetői pozíciók ugyanis egyre komolyabb összefonódásokat vetnek fel a Tisza Párt és a nemzetközi energiacégek világa között.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 5:15
Shell, Tisza Párt, Kapitány István a „sokszínűség” jegyében Afrikából toborozna Forrás: MTI
A Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Bujdosó Andrea 12 322 darab Shell-részvénnyel rendelkezik – derül ki a politikus vagyonnyilatkozatából, amely szerint összesen 185 millió forint megtakarítása van. Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Bujdosó Andrea korábban a Tisza Pártot az emberein keresztül fokozatosan megszálló Shell vállalatnál dolgozott.

Megdöbbentő mennyiségű Shell-részvénnyel rendelkezik Bujdosó Andrea (Fotó: (c)Zakany Gergely) Tisza Párt
Megdöbbentő mennyiségű Shell-részvénnyel rendelkezik Bujdosó Andrea (Fotó: Zakany Gergely)

Nem ő azonban az egyetlen politikai szereplő, aki a brit olajcégtől érkezett a Tisza Pártba. A nyilvánosságban már többször esett szó Kapitány Istvánról, aki a nemzetközi nagytőke egyik meghatározó szereplőjénél futott be figyelemre méltó karriert. Kapitány 1987-től összesen 37 évet töltött a Shellnél, ebből tíz éven át – 2014 és 2024 között – a vállalat globális ügyvezető alelnöke volt. A Shell vállalati javadalmazási modelljét figyelembe véve nem zárható ki, hogy vezetői fizetése mellett jelentős mennyiségű részvényjuttatásban is részesült. A kérdés csupán az, hogy pontosan mekkora értékben.

 

Háborús nyerészkedés?

Mindez azért is figyelemre méltó, mert a Shell részvényeinek árfolyama az orosz–ukrán háborút megelőző években stagnált, majd az orosz energiahordozók kiszorítását követően meredek emelkedésnek indult.

Míg 2014 végén egy részvény 38 dollárt ért, addig 2021 végén 37 dolláron állt, 2024 végére azonban már meghaladta az 59 dollárt, napjaink­ra pedig elérte a 75 dollárt is.

Ez azt jelenti, hogy a Shell-részvényekben tartott vagyon értéke a háború évei alatt akár a többszörösére is nőhetett.

Kapitány István ráadásul nem szakadt el teljesen az olajóriástól: továbbra is pozíciót tölt be két olyan vállalatnál, amelyek a Shell érdekeltségi körébe tartoznak.

 

Összefonódások: Tisza, Shell, Meta, Vanguard

A Tisza Pártban mások is rendelkeznek globális vállalatokhoz köthető értékpapírokkal. Dávid Dóra EP-képviselő korábban a Meta jogtanácsosaként szerzett részvényeket, amelyeket európai parlamenti mandátuma megkezdése előtt értékesített. Vagyonnyilatkozata szerint jelenleg

12 különböző részvénycsomaggal rendelkezik, többek között a Vanguard befektetésein keresztül is, amely a Meta egyik legnagyobb tulajdonosa, és egyben a Shellnél is mintegy 5–5,5 százalékos részesedéssel bír.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-videójában arra hívta fel a figyelmet: Kapitány István és Bujdosó Andrea akkor jár jól, ha nő a Shell profitja.

Ez pedig szerinte akkor következik be, ha eltörlik a rezsicsökkentést, megszüntetik az energiacégek különadóit, és Magyarország leválik az olcsó orosz földgázról és kőolajról.

„A számlát te fizeted: az ezerforintos üzemanyagárat és a többszörös rezsiköltséget. Ők pedig elteszik a nagy pénzt a Shell-részvényeik után” – fogalmazott Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató hozzátette: hogyha a háború folytatódik és a brüsszeli szankciók folytatódnak, és ha le tudnak bennünket, Magyarországot választani az olcsó orosz földgázról és kőolajról, akkor Bujdosó Andrea és Kapitány István további súlyos összegeket keres.

Borítókép: Kapitány István (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

