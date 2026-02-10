Menczer Tamás: Mindenkinek tudnia kell, kit képviselnek a tiszás vezetők + videó

Vagyonnyilatkozata szerint 12 322 darab Shell-részvénnyel rendelkezik Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője. Tehát nemcsak Kapitány Istvánnak van Shell-részvénye, hanem Bujdosó Andreának is – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Menczer Tamás rámutatott: Kapitány István és Bujdosó Andrea akkor gazdagodik, ha nő a Shell profitja. Ami pedig akkor nő, hogyha eltörlik a rezsicsökkentést, eltörlik az energiacégek adóját, és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról.

A számlát te fizeted, te fizetheted majd az ezerforintos üzemanyagárat és a háromszoros rezsiárat. Ők meg elrakják a nagy pénzt a Shell-részvényeik után

– jelezte Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató egy újabb videójában válaszolt egy hozzászólásra, világossá téve, hogy nem a tiszás Bujdosó Andrea és Kapitány István magánvagyona érdekli, hanem az, hogy kit és mit képviselnek. Menczer Tamás szerint

Bujdosó Andrea és Kapitány István a brüsszeli politikát és a Shell érdekeit képviselik.

– Kapitány István és Bujdosó Andrea keres a háborún és a brüsszeli szankciókon – mutatott rá a politikus. – A Shell-részvények értéke megduplázódott a háború kezdete óta. És hogyha a háború folytatódik és a brüsszeli szankciók folytatódnak, és

ha le tudnak bennünket, Magyarországot választani az olcsó orosz földgázról és kőolajról, akkor Bujdosó Andrea és Kapitány István további súlyos összegeket keres.

A Shell-részvények értéke megháromszorozódhat, megnégyszereződhet, további súlyos százmillió forintokat kereshet Bujdosó Andrea és Kapitány István. – Ki tudja, mennyit? – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, aki arra is rámutatott, hogy a háromszoros rezsiárakat a magyar emberek fogják megfizetni.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója végül arra kérte a követőit, hogy osszák meg és terjesszék az általa elmondottakat, hogy mindenki lássa az igazságot.