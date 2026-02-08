idezojelek
Poszt-trauma

Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.

Felhévizy Félix avatarja
Felhévizy Félix
Cikk kép: undefined
felhévizytisza pártmagyar pétersoros györgykapitány istván 2026. 02. 08. 6:07
0

Felhévizy szerint Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt az új igazolásaival. Tisztán látszik, hogy ugyanaz a globalista hálózat sorakozik fel Magyar Péter és a Tisza Párt mellett, amely négy évvel ezelőtt az akkori ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert küldte ringbe az Orbán-kormány ellen. 

Magyar Péter, Kapitány István
Magyar Péter és Kapitány István Fotó: Facebook

Erre utal, hogy Magyar Péter – Kapitány István után – a Soros Györgyhöz több szállal kötődő szervezetek egyik meghatározó személyiségét, Orbán Anitát mutatta be a Tisza külügyi vezetőjeként. A volt diplomata igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek, illetve megtalálható a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relations tanácsában is.

Nagyon úgy tűnik a szerepléseiből, hogy Kapitány István hamar Magyar Péter fejére fog nőni. Egyre többször nyilatkozik, az ő szájára nem tett lakatot a Tisza Párt elnöke.

Legutóbb a rezsitámogatásnak ment neki nyíltan.

Szijjártó Péter Kapitány István felháborító nyilatkozatára reagálva kifejtette, hogy a Tisza Párt politikusa „ma már nemcsak a rezsicsökkentést támadja általában, hanem azt a kormányzati intézkedést is, miszerint januárban az extrém hideg miatti költségnövekedést a fűtésszámlán a kormány átvállalja”.

Majd a tárcavezető hozzátette:

„Kapitány alelnök úr ismételten elárulta magát és a Tisza szándékait. Már régen is amellett érvelt, hogy ne vegyünk orosz kőolajat és földgázt, erről személyes emlékeim is vannak. Csak ha nem vásárolnánk az oroszoktól olcsó energiahordozókat, akkor a magyar családok energiaszámlái egyből háromszorosukra növekednének, és egy csomó gyár működése és ezáltal sok tízezer munkahely léte pedig veszélybe kerülne.”

A globalista Kapitány mostani rezsitámogatás elleni kirohanása hatalmas károkat okozhat Magyar Péternek. Ráadásul, ahogy közeledünk a választáshoz, úgy fog egyre többször megszólalni az új igazolás. Így könnyen lehet, hogy ő fogja beütni az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába. Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke – gondolta magában Felhévizy, majd nagy műgonddal elkezdte bekeverni a palacsintatésztát a vasárnapi ebédhez.

Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Fotó: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

 

