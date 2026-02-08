Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Erre utal, hogy Magyar Péter – Kapitány István után – a Soros Györgyhöz több szállal kötődő szervezetek egyik meghatározó személyiségét, Orbán Anitát mutatta be a Tisza külügyi vezetőjeként. A volt diplomata igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek, illetve megtalálható a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relations tanácsában is.

Nagyon úgy tűnik a szerepléseiből, hogy Kapitány István hamar Magyar Péter fejére fog nőni. Egyre többször nyilatkozik, az ő szájára nem tett lakatot a Tisza Párt elnöke.