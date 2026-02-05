Dobrev Klára durván kitálalt Magyar Péterrel kapcsolatban

Ahogy közeledünk a választásokhoz, egyre többen ismerik fel Magyar Péter valódi arcát. Már Dobrevék is kezdik felismerni, hogy Magyar felzabálta a szavazóikat, elszívta tőlük a levegőt.
További Poszt-trauma híreink
A Demokratikus Koalíció elnöke a Blikknek adott interjút, ahol keményen beleállt a Tisza Párt elnökébe:
„Amikor a tiszás etikai kódexet megkaptuk, nagyon konstruktívan válaszoltunk, és őszintén azt hittem, ez egy párbeszéd kezdete lesz. Aztán kiderült, hogy ez az akciójuk is egypercnyi hírnév, egy Facebook-poszt-bajnokság megnyerése volt, utána síri csend jött, és a továbbiakban nem is volt róla szó. Nagy csalódás volt, pedig szerintem több ilyen típusú, de ténylegesen el is induló beszélgetésre lenne szükség az ellenzék oldalán.”
További Poszt-trauma híreink
A DK nagy bajban van, most már észrevették ők is, hogy Magyar Péter kizárólag a Facebookra játszik, ott akar megnyerni minden lájkot, a való világ nem érdekli egy cseppet sem. Az is igaz, hogy ott legalább tud kamuzni, hitegetni, ígérgetni fűt, fát, mert a valós programjuk egy népnyúzó, Magyarországot és a magyar családokat tönkretevő valami, amiről nem lehet a választás előtt beszélni, mert akkor megbuknának, ahogy azt a Tisza Párt alelnöke el is mondta.
Dobrev a DK életéért küzd. Rájött, hogy nekik a Tiszától kell megkülönböztetni magukat, hiszen ugyanazok a szavazóik.
Lehet, hogy későn jött a felismerés.
Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Purger Tamás)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon
Az internet nem felejt, még a Tisza Pártban sem!
Magyar Péter kampányát a haverjai törhetik derékba
Ezek mindenhol ugyanazt csinálják!
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
Klára, Péter és az átváltozás
A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Csurka István igazsága
Csalárd hízelgés a fideszeseknek
Athéni demokraták és davosi idióták
A venezuelai helyzet (2. rész)
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter sistergős sallert kapott, de Anita és Kapitány Pista sem úszta meg
Újból lecsapott, akitől a legjobban rettegnek a baloldalon.
Fodor Gábor kemény ütést mért Magyar Péterre
A tények magukért beszélnek.
Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb aranyköpése
Ha hallgatott volna, bölcs maradt volna.
Juszt László piszkoskodni akart Orbánnal, de visszaütött az aljasság
Bevetetették Laci bácsit is.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon
Az internet nem felejt, még a Tisza Pártban sem!
Magyar Péter kampányát a haverjai törhetik derékba
Ezek mindenhol ugyanazt csinálják!
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
Klára, Péter és az átváltozás
A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!