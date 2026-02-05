idezojelek
Poszt-trauma

Dobrev Klára durván kitálalt Magyar Péterrel kapcsolatban

Ebből balhé lesz.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
dobrev klára tisza párt magyar péter Demokratikus Koalíció (DK) 2026. 02. 05.
0

Ahogy közeledünk a választásokhoz, egyre többen ismerik fel Magyar Péter valódi arcát. Már Dobrevék is kezdik felismerni, hogy Magyar felzabálta a szavazóikat, elszívta tőlük a levegőt.

Magyar Péter
Magyar Péter. Forrás: MW

A Demokratikus Koalíció elnöke a Blikknek adott interjút, ahol keményen beleállt a Tisza Párt elnökébe:

„Amikor a tiszás etikai kódexet megkaptuk, nagyon konstruktívan válaszoltunk, és őszintén azt hittem, ez egy párbeszéd kezdete lesz. Aztán kiderült, hogy ez az akciójuk is egypercnyi hírnév, egy Facebook-poszt-bajnokság megnyerése volt, utána síri csend jött, és a továbbiakban nem is volt róla szó. Nagy csalódás volt, pedig szerintem több ilyen típusú, de ténylegesen el is induló beszélgetésre lenne szükség az ellenzék oldalán.”

A DK nagy bajban van, most már észrevették ők is, hogy Magyar Péter kizárólag a Facebookra játszik, ott akar megnyerni minden lájkot, a való világ nem érdekli egy cseppet sem. Az is igaz, hogy ott legalább tud kamuzni, hitegetni, ígérgetni fűt, fát, mert a valós programjuk egy népnyúzó, Magyarországot és a magyar családokat tönkretevő valami, amiről nem lehet a választás előtt beszélni, mert akkor megbuknának, ahogy azt a Tisza Párt alelnöke el is mondta.

Dobrev a DK életéért küzd. Rájött, hogy nekik a Tiszától kell megkülönböztetni magukat, hiszen ugyanazok a szavazóik.

Lehet, hogy későn jött a felismerés.

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

