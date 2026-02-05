Dobrev Klára durván kitálalt Magyar Péterrel kapcsolatban

A DK nagy bajban van, most már észrevették ők is, hogy Magyar Péter kizárólag a Facebookra játszik, ott akar megnyerni minden lájkot, a való világ nem érdekli egy cseppet sem. Az is igaz, hogy ott legalább tud kamuzni, hitegetni, ígérgetni fűt, fát, mert a valós programjuk egy népnyúzó, Magyarországot és a magyar családokat tönkretevő valami, amiről nem lehet a választás előtt beszélni, mert akkor megbuknának, ahogy azt a Tisza Párt alelnöke el is mondta.

Dobrev a DK életéért küzd. Rájött, hogy nekik a Tiszától kell megkülönböztetni magukat, hiszen ugyanazok a szavazóik.

Lehet, hogy későn jött a felismerés.

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Purger Tamás)

