Poszt-trauma

Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb agymenése, Magyar Pétertől puszi jár érte

Ezek tényleg hülyének néznek mindenkit.

2026. 01. 17. 6:07
Amikor azt gondoljuk, hogy ez a szánalmas ellenzék már nem tud mélyebbre süllyedni, akkor mindig előlép a félhomályból egy újabb figura. Nagy lehet a pánik most a Párbeszédben is, hiszen veszélyben a biztos, jó meleg szék a parlamentben. 

Szabó Tímea
Szabó Tímea (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A rettegés szülte Szabó Tímea legújabb agymenését, olvassák:

„Orbán Viktor biztos, hogy megpróbálja elcsalni a választást. Ehhez külső segítséget is fog kapni Putyintól, és többek között akár megrendezett, kamu támadásokat is be fognak vetni azért, hogy bizonytalanságot és félelmet generálva megtartsák a hatalmat.”

Persze, persze. Orbán vagy csal, vagy nem adja át a hatalmat. Ez a régi lemez.

Sok zöldséget összehordott már Szabó, ezért a mostani megszólalásán nem is lepődünk meg. Azonban annyi újdonságot azért tartalmazott a mikroszkóp alatt sem látszó népszerűséggel rendelkező párt prominensének megszólalása, hogy szolgai módon Magyar Pétert próbálta meg utánozni, nem tartalmazott semmi önálló gondolatot.

Elhiszem, hogy nagy a pánik most azon a térfélen, de azért ilyen szervilis módon, papagájként lemásolni a Tisza Párt elnökének a hülyeségét, több mint szánalmas. 

Szabó Tímea ezzel a mostani megszólalásával elveszítette a még meglévő szavazóit is. 

Megérte?

Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

