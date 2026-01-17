Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb agymenése, Magyar Pétertől puszi jár érte

Amikor azt gondoljuk, hogy ez a szánalmas ellenzék már nem tud mélyebbre süllyedni, akkor mindig előlép a félhomályból egy újabb figura. Nagy lehet a pánik most a Párbeszédben is, hiszen veszélyben a biztos, jó meleg szék a parlamentben.
A rettegés szülte Szabó Tímea legújabb agymenését, olvassák:
„Orbán Viktor biztos, hogy megpróbálja elcsalni a választást. Ehhez külső segítséget is fog kapni Putyintól, és többek között akár megrendezett, kamu támadásokat is be fognak vetni azért, hogy bizonytalanságot és félelmet generálva megtartsák a hatalmat.”
Persze, persze. Orbán vagy csal, vagy nem adja át a hatalmat. Ez a régi lemez.
Sok zöldséget összehordott már Szabó, ezért a mostani megszólalásán nem is lepődünk meg. Azonban annyi újdonságot azért tartalmazott a mikroszkóp alatt sem látszó népszerűséggel rendelkező párt prominensének megszólalása, hogy szolgai módon Magyar Pétert próbálta meg utánozni, nem tartalmazott semmi önálló gondolatot.
Elhiszem, hogy nagy a pánik most azon a térfélen, de azért ilyen szervilis módon, papagájként lemásolni a Tisza Párt elnökének a hülyeségét, több mint szánalmas.
Szabó Tímea ezzel a mostani megszólalásával elveszítette a még meglévő szavazóit is.
Megérte?
Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
