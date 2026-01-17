Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb agymenése, Magyar Pétertől puszi jár érte

Sok zöldséget összehordott már Szabó, ezért a mostani megszólalásán nem is lepődünk meg. Azonban annyi újdonságot azért tartalmazott a mikroszkóp alatt sem látszó népszerűséggel rendelkező párt prominensének megszólalása, hogy szolgai módon Magyar Pétert próbálta meg utánozni, nem tartalmazott semmi önálló gondolatot.

Elhiszem, hogy nagy a pánik most azon a térfélen, de azért ilyen szervilis módon, papagájként lemásolni a Tisza Párt elnökének a hülyeségét, több mint szánalmas.

Szabó Tímea ezzel a mostani megszólalásával elveszítette a még meglévő szavazóit is.

Megérte?