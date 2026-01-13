Tóth Gabi torkának ugrott Fekete-Győr András, leégette magát a bárgyú tekintetű rollermosó

A Fidesz hatalmas erőt mutatott és ez mattolta, lebénította a teljes baloldalt. Ezért csak primitív, igénytelen piszkoskodásra maradt erejük, mert komoly, releváns válaszuk nincs egyetlen társadalmi kérdésre sem. Magyar Péter durcizása és gyermeteg posztjai az őt vakon követőket is elbizonytalanította.

Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke aljas módon a Facebook-oldalán ugrott Tóth Gabi énekesnő torkának, pusztán azért, mert hazánk egyik legjobb hangú énekesnője fellépet a Fidesz kongresszusán:

„A Fidesz-kongresszuson megejtett produkciódat látva-hallva azonban számtalan nézőben-hallgatóban fogalmazódott meg a gondolat, aminek aztán rengetegen hangot is adtak: mintha a hitelességeddel együtt a szakmai tudásod is ment volna a levesbe. Az emberek visszajelzései szerint, amit szombaton a színpadra tettél, az nem éneklés volt, hanem egy kínos és kétségbeesett erőlködés a levegőért.”