Tóth Gabi torkának ugrott Fekete-Győr András, leégette magát a bárgyú tekintetű rollermosó

Jelentem, a Fidesz szombaton megrendítő erejű csapást mért a baloldalra. Magyar Péter óvodásokat is megszégyenítő módon hisztizik a hétvégi Fidesz-kongresszus óta és szánalmas, megmosolyogtató módon minden apró kis dologba próbál rémületében belekapaszkodni. Azonban ez már a sajátjainak is vérciki, egy pojáca utolsó kétségbeesett vergődését láthatjuk.
További Poszt-trauma híreink
A Fidesz hatalmas erőt mutatott és ez mattolta, lebénította a teljes baloldalt. Ezért csak primitív, igénytelen piszkoskodásra maradt erejük, mert komoly, releváns válaszuk nincs egyetlen társadalmi kérdésre sem. Magyar Péter durcizása és gyermeteg posztjai az őt vakon követőket is elbizonytalanította.
Fekete-Győr András, a Momentum bukott elnöke aljas módon a Facebook-oldalán ugrott Tóth Gabi énekesnő torkának, pusztán azért, mert hazánk egyik legjobb hangú énekesnője fellépet a Fidesz kongresszusán:
„A Fidesz-kongresszuson megejtett produkciódat látva-hallva azonban számtalan nézőben-hallgatóban fogalmazódott meg a gondolat, aminek aztán rengetegen hangot is adtak: mintha a hitelességeddel együtt a szakmai tudásod is ment volna a levesbe. Az emberek visszajelzései szerint, amit szombaton a színpadra tettél, az nem éneklés volt, hanem egy kínos és kétségbeesett erőlködés a levegőért.”
További Poszt-trauma híreink
Azt mindig tudtuk, hogy Fekete-Győr finoman szólva nem a legélesebb kés a baloldal fiókjában, ezt bizonyította is számtalanszor, elég csak a szégyenteljes Partizán-interjújára vagy éppen az internetes mémmé alakult elektromos rollerének lezuhanyozására gondolunk.
Most azonban még bátrabb volt a bárgyú tekintetű expolitikus. Magyar Péter kisstílű posztjait is alulmúló módon szakmailag (!) kritizálta a Fidesz kongresszusát parádésan elindító Tóth Gabit.
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Fekete-Győr természetesen, mint ahogy a politikához, úgy a zenéhez sem ért. De mivel azt gondolta anno, hogy a politikához ért, ezért elment politukusnak, így könnyen elképzelhető, hogy elindul majd a Megasztárban is, ahol pont úgy fog felkenődni a falra, mint ahogy, Kocsis Máté szavaival élve, Magyar Péter és az egész Tisza Párt az áprilisi választáson.
Borítókép: Tóth Gabi (Forrás: Tények)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)
A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana
Nem lóverseny az euróbevezetés
A világtörténelem nagy bunkósbotja
Trump, Maduro és a libsi farizeusok
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Váratlan támogatás érkezett Orbán Viktornak, nem akárki állt mellé
Meglepő üzenet érkezett.
Nem akárki buktatta le Magyar Pétert, hatalmas rajongója tett keresztbe a Tisza Pártnak
Az agresszív zsebmessiás ennek nagyon nem fog örülni.
Az öt legjobb Gérard Depardieu-film – Cyrano de Bergerac + videó
Egy szenvedélyes, költői erejű történet a szerelemről, önfeláldozásról és a belső szépségről.
Lecsapott a gonosz Orbán-gyűlölő, sokba fog ez Magyar Péternek kerülni
Ennek sírás lesz a vége.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)
A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!