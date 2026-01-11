idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péter ismét balról kapott méretes pofont, ebből nagy balhé lesz

Hatalmas erőt mutatott a Fidesz.

Felhévizy Félix avatarja
Felhévizy Félix
Cikk kép: undefined
orbán viktormagyar péterfelhévizybrüsszel 2026. 01. 11. 6:22
Fotó: MW
0

Tegnap lezajlott a Fidesz kongresszusa. Természetesen Felhévizy is követte az eseményeket. Kimondhatjuk, hogy hatalmas erőt mutatott a kormánypárt. Nem véletlenül egyedülálló, amit ez a párt véghez vitt. Határozottság, őszinteség, bajtársiasság és vérbeli profizmus jellemezte az egész rendezvényt. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Fidesz kongresszus Orbán Viktor, Magyar Péter
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A titok, ahogy azt sokan el is mondták a beszédükben, az elvégzett munkában rejlik és abban, hogy Orbán Viktor vezetésével ez a párt emberközpontú, meghallgatja, megkérdezi a magyar embereket arról, hogy fontos kérdésekben mit gondolnak. Jelentős döntéseiket mindig társadalmi párbeszéd előzi meg, a magyar emberekért, a magyar családokért dolgoznak. Ahogy az többször elhangzott a kongresszuson, a választás tétje az, hogy békepárti, a magyar emberek érdekeit szem előtt tartó, vagy pedig egy háborúpárti, a magyar emberek helyett Brüsszel érdekeit képviselő kormány alakul. 

A Fidesz a nagyszerűen sikerült kongresszussal elindította a kampányt, Orbán Viktor pedig megadta az alaphangot nagy ívű beszédének zárszavával:

Magasba a zászlókat, fel győzelemre! A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

Ezzel szemben a másik oldalon komoly gondok vannak. Erre a kormánypártisággal nem vádolható elemző, Nagy Attila Tibor is kitért a posztjában:

„A tiszások kőkemény magja szokott engem kritizálni, amiért kifogásolom, hogy a nem létező kongresszust Magyar Péter »kongresszusnak«, a nem létező frakciót pedig »frakciónak« nevezi. Most tessék figyelni! Bár a Fidesz kongresszusa egy nagy politikai show-műsor, de az elején eleget tettek a formaságoknak: volt mandátumvizsgálat, szavaztak a napirendről, a levezető elnökök személyéről. Na, ez már kongresszus. Így már érthető, ugye?”

Ezek bizony kemény szavak. Ennek az észrevételnek nem fognak örülni a tiszások.

A tét valóban óriási. Nem túlzás azt állítani, hogy 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországnak - gondolta magában Felhévizy és lement a ház elé egy kicsit havat lapátolni.

Borítókép: Magyar Péter - (Fotó: MW)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekamerika

A világtörténelem nagy bunkósbotja

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekdonald trump

Trump, Maduro és a libsi farizeusok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekEurópa

Orbán Viktor diktálja a tempót

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekuszítás

Üzenet a történelem szemétdombjáról

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Ferenc
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Nagy Ferenc avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elege. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu