Magyar Péter ismét balról kapott méretes pofont, ebből nagy balhé lesz

A Fidesz a nagyszerűen sikerült kongresszussal elindította a kampányt, Orbán Viktor pedig megadta az alaphangot nagy ívű beszédének zárszavával:

Magasba a zászlókat, fel győzelemre! A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

Ezzel szemben a másik oldalon komoly gondok vannak. Erre a kormánypártisággal nem vádolható elemző, Nagy Attila Tibor is kitért a posztjában:

„A tiszások kőkemény magja szokott engem kritizálni, amiért kifogásolom, hogy a nem létező kongresszust Magyar Péter »kongresszusnak«, a nem létező frakciót pedig »frakciónak« nevezi. Most tessék figyelni! Bár a Fidesz kongresszusa egy nagy politikai show-műsor, de az elején eleget tettek a formaságoknak: volt mandátumvizsgálat, szavaztak a napirendről, a levezető elnökök személyéről. Na, ez már kongresszus. Így már érthető, ugye?”