Magyar Péter ismét balról kapott méretes pofont, ebből nagy balhé lesz

Tegnap lezajlott a Fidesz kongresszusa. Természetesen Felhévizy is követte az eseményeket. Kimondhatjuk, hogy hatalmas erőt mutatott a kormánypárt. Nem véletlenül egyedülálló, amit ez a párt véghez vitt. Határozottság, őszinteség, bajtársiasság és vérbeli profizmus jellemezte az egész rendezvényt.
A titok, ahogy azt sokan el is mondták a beszédükben, az elvégzett munkában rejlik és abban, hogy Orbán Viktor vezetésével ez a párt emberközpontú, meghallgatja, megkérdezi a magyar embereket arról, hogy fontos kérdésekben mit gondolnak. Jelentős döntéseiket mindig társadalmi párbeszéd előzi meg, a magyar emberekért, a magyar családokért dolgoznak. Ahogy az többször elhangzott a kongresszuson, a választás tétje az, hogy békepárti, a magyar emberek érdekeit szem előtt tartó, vagy pedig egy háborúpárti, a magyar emberek helyett Brüsszel érdekeit képviselő kormány alakul.
A Fidesz a nagyszerűen sikerült kongresszussal elindította a kampányt, Orbán Viktor pedig megadta az alaphangot nagy ívű beszédének zárszavával:
Magasba a zászlókat, fel győzelemre! A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!
Ezzel szemben a másik oldalon komoly gondok vannak. Erre a kormánypártisággal nem vádolható elemző, Nagy Attila Tibor is kitért a posztjában:
„A tiszások kőkemény magja szokott engem kritizálni, amiért kifogásolom, hogy a nem létező kongresszust Magyar Péter »kongresszusnak«, a nem létező frakciót pedig »frakciónak« nevezi. Most tessék figyelni! Bár a Fidesz kongresszusa egy nagy politikai show-műsor, de az elején eleget tettek a formaságoknak: volt mandátumvizsgálat, szavaztak a napirendről, a levezető elnökök személyéről. Na, ez már kongresszus. Így már érthető, ugye?”
Ezek bizony kemény szavak. Ennek az észrevételnek nem fognak örülni a tiszások.
A tét valóban óriási. Nem túlzás azt állítani, hogy 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországnak - gondolta magában Felhévizy és lement a ház elé egy kicsit havat lapátolni.
Borítókép: Magyar Péter - (Fotó: MW)
…
