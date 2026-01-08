idezojelek
Poszt-trauma

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Ismert művész szállt be a kampányba.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
tóth krisztinaTisza Pártmagyar péterbaloldal 2026. 01. 08. 5:18
0

Egyre nagyobb a baj a baloldalon. Magyar Péterék lejtmenetben vannak, a cselédsajtójuk minden követ megmozgat, hogy mentsék a menthetőt. A szokásos független, objektív szakértői gárdájuk mellé kénytelenek voltak előrántani a cilinderükből egy régi-új arcot, Tóth Krisztinát. 

Magyar Péter
Magyar Péter. Fotó: MW

A József Attila-díjas költő, író, műfordító korábban már igazi liberális megmondóemberként jelesre vizsgázott magyargyűlöletből. Még 2021-ben a Könyves Magazin interjúsorozatában ő is megszólalt, ahol azt nyilatkozta, hogy kivetetné a kötelező olvasmányok köréből Jókai Mór Aranyember című művét. Méghozzá azért, mert szerinte nehezen olvasható, kedvét szegi a diákoknak és a nőalakok ábrázolásával is problémák vannak.

Az Orbán-fóbiás költőnő vérlázító megszólalásainak se szeri, se száma. 2024-ben a Magyar Hang Kultúrtáj című műsorának a vendége, ahol ismét bebizonyította, hogy rá mindig, minden körülmények között számíthat a baloldali ellenzék. Többek közt a következőket mondta:

„Nekem már az arcomra fagyott a mosoly. Amikor elmegy az ember külföldre felolvasni és a könyv helyett folyamatosan azokra a kérdésekre kell válaszolni, hogy mégis mi zajlik ott, nálatok? Tudnál erre valami magyarázatot adni? Miért nem csináltok ti valamit? Akkor úgy érzem, hogy elsikkad, amit megírt az ember, és állandóan aktuálpolitikai kérdésekről van szó.”

Nincs új a nap alatt. Tóth korábban az osztrák Falter nevű lapnak nyilatkozott, ahol többek közt lehordta a sárga földig a magyarokat és Magyarországot. Hazánk „mérgező ország”, a magyar életminőség és erkölcsök „pinceszinten vannak”, és eddig nem tudta, hogy honfitársainak milyen nagy része „gyűlölködő rasszista” – írta meg a felháborító esetet akkor a Mandiner.

Most Tóth Krisztina, a magyargyűlölő baloldali csodafegyver ismét előkerült. A Telex kulturális aloldala, a Karakter idéz a Robert Schuman Alapítvány válogatásából, amelyben  a költőnő a következőket mondja:

„A magyar sajtóban erőszakos támadások célpontjává váltam. Ezért nem tervezek hazatérni Magyarországra, amíg Orbán Viktor van hatalmon.” 

Rossz hírünk az Orbán-fóbiás írónőnek, a  legfrissebb közvélemény-kutatásokat látva, nagyon úgy tűnik, hogy még jó ideig nem számíthatunk a megtisztelő hazatérésére.

Ennyi.

Borítókép: Tóth Krisztina József Attila-díjas költő, író, műfordító (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

