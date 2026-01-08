Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Egyre nagyobb a baj a baloldalon. Magyar Péterék lejtmenetben vannak, a cselédsajtójuk minden követ megmozgat, hogy mentsék a menthetőt. A szokásos független, objektív szakértői gárdájuk mellé kénytelenek voltak előrántani a cilinderükből egy régi-új arcot, Tóth Krisztinát.
További Poszt-trauma híreink
A József Attila-díjas költő, író, műfordító korábban már igazi liberális megmondóemberként jelesre vizsgázott magyargyűlöletből. Még 2021-ben a Könyves Magazin interjúsorozatában ő is megszólalt, ahol azt nyilatkozta, hogy kivetetné a kötelező olvasmányok köréből Jókai Mór Aranyember című művét. Méghozzá azért, mert szerinte nehezen olvasható, kedvét szegi a diákoknak és a nőalakok ábrázolásával is problémák vannak.
Az Orbán-fóbiás költőnő vérlázító megszólalásainak se szeri, se száma. 2024-ben a Magyar Hang Kultúrtáj című műsorának a vendége, ahol ismét bebizonyította, hogy rá mindig, minden körülmények között számíthat a baloldali ellenzék. Többek közt a következőket mondta:
„Nekem már az arcomra fagyott a mosoly. Amikor elmegy az ember külföldre felolvasni és a könyv helyett folyamatosan azokra a kérdésekre kell válaszolni, hogy mégis mi zajlik ott, nálatok? Tudnál erre valami magyarázatot adni? Miért nem csináltok ti valamit? Akkor úgy érzem, hogy elsikkad, amit megírt az ember, és állandóan aktuálpolitikai kérdésekről van szó.”
További Poszt-trauma híreink
Nincs új a nap alatt. Tóth korábban az osztrák Falter nevű lapnak nyilatkozott, ahol többek közt lehordta a sárga földig a magyarokat és Magyarországot. Hazánk „mérgező ország”, a magyar életminőség és erkölcsök „pinceszinten vannak”, és eddig nem tudta, hogy honfitársainak milyen nagy része „gyűlölködő rasszista” – írta meg a felháborító esetet akkor a Mandiner.
Most Tóth Krisztina, a magyargyűlölő baloldali csodafegyver ismét előkerült. A Telex kulturális aloldala, a Karakter idéz a Robert Schuman Alapítvány válogatásából, amelyben a költőnő a következőket mondja:
„A magyar sajtóban erőszakos támadások célpontjává váltam. Ezért nem tervezek hazatérni Magyarországra, amíg Orbán Viktor van hatalmon.”
További Poszt-trauma híreink
Rossz hírünk az Orbán-fóbiás írónőnek, a legfrissebb közvélemény-kutatásokat látva, nagyon úgy tűnik, hogy még jó ideig nem számíthatunk a megtisztelő hazatérésére.
Ennyi.
Borítókép: Tóth Krisztina József Attila-díjas költő, író, műfordító (Forrás: YouTube/Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)
A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Száz nagyon nehéz nap
A BlackRock mára a világ ura lett
Szily Nóra a szakma szégyene
Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Földbe döngölték Magyar Pétert, a baloldalról érkezett a méretes csapás
Ebből balhé lesz.
Magyar Péter megkapta az idei első sallerét a baloldal rémétől, keserű volt az évkezdet
Apát játszol, a hangulat megfagy, fiaid kérdik: „Te áruló vagy?”
Ehhez pofa kell: Fekete-Győr András nekiugrott Kapu Tibornak, az esetnek csúnya vége lett
Leszállt a lila köd.
Nagy Attila Tibor leleplezte Magyar Péter ördögi tervét, a titok napvilágra került
A Tisza Párt elnöke durván fenyegetőzik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)
A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!