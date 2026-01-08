Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

A József Attila-díjas költő, író, műfordító korábban már igazi liberális megmondóemberként jelesre vizsgázott magyargyűlöletből. Még 2021-ben a Könyves Magazin interjúsorozatában ő is megszólalt, ahol azt nyilatkozta, hogy kivetetné a kötelező olvasmányok köréből Jókai Mór Aranyember című művét. Méghozzá azért, mert szerinte nehezen olvasható, kedvét szegi a diákoknak és a nőalakok ábrázolásával is problémák vannak.

Az Orbán-fóbiás költőnő vérlázító megszólalásainak se szeri, se száma. 2024-ben a Magyar Hang Kultúrtáj című műsorának a vendége, ahol ismét bebizonyította, hogy rá mindig, minden körülmények között számíthat a baloldali ellenzék. Többek közt a következőket mondta:

„Nekem már az arcomra fagyott a mosoly. Amikor elmegy az ember külföldre felolvasni és a könyv helyett folyamatosan azokra a kérdésekre kell válaszolni, hogy mégis mi zajlik ott, nálatok? Tudnál erre valami magyarázatot adni? Miért nem csináltok ti valamit? Akkor úgy érzem, hogy elsikkad, amit megírt az ember, és állandóan aktuálpolitikai kérdésekről van szó.”