Nagy Attila Tibor leleplezte Magyar Péter ördögi tervét, a titok napvilágra került

Az Ultrahang Plusz legfrissebb adásában Nagy Attila Tibor volt a vendég, akivel Sulyok Tamás és Kapu Tibor, valamint Magyar Péter újévi beszédeit elemezték. A kormánypártisággal aligha vádolható politikai elemző nagyon kemény véleményt mondott a Tisza Párt elnökének beszédéről.
„Rosszul indult az év, Magyar Péter – nem véletlenül – a magyar történelem legmocskosabb kampányát vetítette előre újévi beszédében. Komoly feszültség várható, ugyanis Magyar Péter szavai arra utalnak, hogy a Tisza nem ismerné el a választási vereséget, és választási csalást emlegetne. A »legsúlyosabb következményekkel« fenyegetőzött a Tisza elnöke."
Nagy Attila Tibor gyakorlatilag leleplezte Magyar Péter ördögi tervét. Hiszen azt mondta a balos mantrával ellentétben – ahol azt állítják hosszú évek óta, hogy Orbán nem adná át a hatalmat egy esetleges választási vereséget követően –, hogy Magyar Péter szavai aggodalmat kelthetnek, az hallatszik ki belőlük, hogy pont ő az, aki nem ismerne el egy választási vereséget csalást emlegetve.
Érdemes odafigyelni ezekre a jelekre és ennek fényében kell Magyar Péter szavait vizsgálni. Most, hogy jól láthatóan közeleg az igazság pillanata, közeleg a bukás, egyre veszélyesebb hangnemet üt meg. Ez az ember mindere képes.
Legyünk résen!
Borítókép: Nagy Attila Tibor (Fotó: Képernyőkép)
