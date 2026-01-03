idezojelek
Nagy Attila Tibor leleplezte Magyar Péter ördögi tervét, a titok napvilágra került

A Tisza Párt elnöke durván fenyegetőzik.

magyar pétersulyok tamásnagy attila tibortisza - pártbeszéd 2026. 01. 03. 6:05
Az Ultrahang Plusz legfrissebb adásában Nagy Attila Tibor volt a vendég, akivel Sulyok Tamás és Kapu Tibor, valamint Magyar Péter újévi beszédeit elemezték. A kormánypártisággal aligha vádolható politikai elemző nagyon kemény véleményt mondott a Tisza Párt elnökének beszédéről.

Nagy Attila Tibor, Magyar Péter
Magyar Péter  Fotó: Polyák Attila/MW

„Rosszul indult az év, Magyar Péter – nem véletlenül – a magyar történelem legmocskosabb kampányát vetítette előre újévi beszédében. Komoly feszültség várható, ugyanis Magyar Péter szavai arra utalnak, hogy a Tisza nem ismerné el a választási vereséget, és választási csalást emlegetne. A »legsúlyosabb következményekkel« fenyegetőzött a Tisza elnöke."

Nagy Attila Tibor gyakorlatilag leleplezte Magyar Péter ördögi tervét. Hiszen azt mondta a balos mantrával ellentétben – ahol azt állítják hosszú évek óta, hogy Orbán nem adná át a hatalmat egy esetleges választási vereséget követően –, hogy Magyar Péter szavai aggodalmat kelthetnek, az hallatszik ki belőlük, hogy pont ő az, aki nem ismerne el egy választási vereséget csalást emlegetve.

Érdemes odafigyelni ezekre a jelekre és ennek fényében kell Magyar Péter szavait vizsgálni. Most, hogy jól láthatóan közeleg az igazság pillanata, közeleg a bukás, egyre veszélyesebb hangnemet üt meg. Ez az ember mindere képes. 

Legyünk résen!

Borítókép: Nagy Attila Tibor (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Szájer József
idezojelekellenzék

Talpra álltunk!

Ha az ellenfél új fegyvernemet hoz a meccsbe, nekünk is lépnünk kell.

