Poszt-trauma

Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea hatalmas baklövése, ez sokba fog kerülni a baloldalnak

Még neki áll feljebb.

Csépányi Balázs
2025. 12. 20.
Már korábban is leírtuk, de most ismét megtörtént. Amikor már úgy gondoljuk, hogy ez a szánalmas ellenzék már nem tud mélyebbre süllyedni, akkor előlép a félhomályból Szabó Tímea. Nagy lehet a pánik most a Párbeszédben, veszélyben a biztos, jó meleg szék a parlamentben, ezért teperni kell, meg kell dolgozni Magyar Péter kegyeiért.

Szabó Tímea
Szabó Tímea. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szabó Tímea ezúttal a Facebook-oldalán fenyegetőzött, de ismét balul sült el a szánalmas próbálkozása:

„Ma találkoztam az EBESZ Demokratikus Intézmények Hivatalának delegációjával is, amely azért jött Magyarországra, hogy felmérje: szükséges-e nemzetközi választási megfigyelők jelenléte a 2026-os parlamenti választáson. Elmondtam, hogy minden ilyen típusú segítség – rövid és hosszú távú megfigyelők – munkája hasznos, hiszen Orbánék mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy elcsalják a választást.”

Csak emlékeztetőül álljon itt az elmúlt 4 választás eredménye: 

  • 2010: 

Fidesz–KDNP: 52,73%
Magyar Szocialista Párt (MSZP): 19,30%

  • 2014: 

Fidesz–KDNP: 44,87%
MSZP–Együtt–DK–PM–MLP (baloldali szövetség): 25,57%

  • 2018: 

Fidesz–KDNP: 49,28%

Jobbik: 19,06%

  • 2022: 

Fidesz–KDNP: 54,13%

„Egységben Magyarországért” ellenzéki összefogás: 34,44%

Szabó szerint ezeket is mind-mind elcsalták Orbánék...

Ez a fajta önhittség és a sorozatos, vágyvezérelt megnyilatkozások még sokba fognak kerülni a baloldalnak. 

Szánalmas!

Úgyhogy kedves Tímea, szeretettel és nagy tisztelettel várjuk 2026-ban az EBESZ Demokratikus Intézmények Hivatalának delegációját, legalább így közelről láthatják a kormánypárt újabb győzelme mellett azt is, ahogy ön és a pártja könnyes búcsút vesz az Országgyűléstől.

Ennyi!

Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Robert C. Castel
idezojelekeurópa

Robert C. Castel: Miért akar háborút Európa?

Robert C. Castel avatarja

Az unió megoldhatatlan belső problémái és a „rezsimtúlélési lottó”.

