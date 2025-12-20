Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea hatalmas baklövése, ez sokba fog kerülni a baloldalnak

Szabó szerint ezeket is mind-mind elcsalták Orbánék...

Ez a fajta önhittség és a sorozatos, vágyvezérelt megnyilatkozások még sokba fognak kerülni a baloldalnak.

Szánalmas!

Úgyhogy kedves Tímea, szeretettel és nagy tisztelettel várjuk 2026-ban az EBESZ Demokratikus Intézmények Hivatalának delegációját, legalább így közelről láthatják a kormánypárt újabb győzelme mellett azt is, ahogy ön és a pártja könnyes búcsút vesz az Országgyűléstől.

Ennyi!