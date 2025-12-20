Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea hatalmas baklövése, ez sokba fog kerülni a baloldalnak

Már korábban is leírtuk, de most ismét megtörtént. Amikor már úgy gondoljuk, hogy ez a szánalmas ellenzék már nem tud mélyebbre süllyedni, akkor előlép a félhomályból Szabó Tímea. Nagy lehet a pánik most a Párbeszédben, veszélyben a biztos, jó meleg szék a parlamentben, ezért teperni kell, meg kell dolgozni Magyar Péter kegyeiért.
További Poszt-trauma híreink
Szabó Tímea ezúttal a Facebook-oldalán fenyegetőzött, de ismét balul sült el a szánalmas próbálkozása:
„Ma találkoztam az EBESZ Demokratikus Intézmények Hivatalának delegációjával is, amely azért jött Magyarországra, hogy felmérje: szükséges-e nemzetközi választási megfigyelők jelenléte a 2026-os parlamenti választáson. Elmondtam, hogy minden ilyen típusú segítség – rövid és hosszú távú megfigyelők – munkája hasznos, hiszen Orbánék mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy elcsalják a választást.”
További Poszt-trauma híreink
Csak emlékeztetőül álljon itt az elmúlt 4 választás eredménye:
- 2010:
Fidesz–KDNP: 52,73%
Magyar Szocialista Párt (MSZP): 19,30%
- 2014:
Fidesz–KDNP: 44,87%
MSZP–Együtt–DK–PM–MLP (baloldali szövetség): 25,57%
- 2018:
Fidesz–KDNP: 49,28%
Jobbik: 19,06%
- 2022:
Fidesz–KDNP: 54,13%
„Egységben Magyarországért” ellenzéki összefogás: 34,44%
További Poszt-trauma híreink
Szabó szerint ezeket is mind-mind elcsalták Orbánék...
Ez a fajta önhittség és a sorozatos, vágyvezérelt megnyilatkozások még sokba fognak kerülni a baloldalnak.
Szánalmas!
Úgyhogy kedves Tímea, szeretettel és nagy tisztelettel várjuk 2026-ban az EBESZ Demokratikus Intézmények Hivatalának delegációját, legalább így közelről láthatják a kormánypárt újabb győzelme mellett azt is, ahogy ön és a pártja könnyes búcsút vesz az Országgyűléstől.
Ennyi!
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Kalandozás a „migránsgettóban”
Az ország tönkretételének programja
Amerika borítja az asztalt
Morális hasadás és pedofilcirkusz
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Az öt legjobb Gerard Depardieu-film – Az utolsó metró + videó
Egy társulat küzdelme és egy kimondatlan szerelem története a háború árnyékában.
Vadai Ágnes nagyon csúnyán nekitámadt Tóth Gabinak, nincs mese, háborút akar a DK-s
Az ész megáll! Tényleg halálba küldenék a magyar fiatalokat?
Megjött a hír, amitől Magyar Péter rettegett, lelepleződött az oltári kamu
A tények makacs dolgok.
Tordai Bencén röhög az internet népe, futótűzként terjed a neten a legújabb agymenése
A saját oldalán semmisítették meg.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Az elfogadás határai
Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!