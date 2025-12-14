Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix mindig megmosolyogta azokat, akik már december elején feldíszítik a karácsonyfájukat és ünnepi díszbe öltöztetik a lakásukat. Nos, ez a helyzet idén megváltozott. Talán azért, mert Félix is öregebb lett egy évvel, és már abba a korba lépett, amikor egyre nagyobb szerepet kap a nosztalgia és a gyermekkori emlékek felértékelődnek. Úgyhogy a hírlapíró, szakítva eddigi szokásával, úgy döntött, hogy felöltözteti a karácsonyfáját. Már túl volt az égősor okozta kellemetlenségen, sikerült kibogoznia a csomókat, amelyek sajnos minden évben létrejönnek, annak ellenére, hogy mindig precízen, szépen szokta eltenni őket januárban. Leült egy kicsit pihenni a kedvenc foteljába és böngészni kezdett a neten.
Szembe jött vele Puzsér Róbert magánszáma, ahol az ismert Magyar Péter-rajongó, véresszjájú Orbán-gyűlölő influenszer a Kötöttfogás adásában gyakorlatilag megküldte a selyemzsinórt Magyar Péternek.
„(…) A Medián, ami alapvetően egy ellenzéki térfélre sorolt intézet, azt méri, hogy Fidesz két százalékot hozott a Tiszán, abban kell, hogy legyen valami. (…) Nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra. Valami megfordult. Ez egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor újabb és újabb jóléti intézkedéseket jelent be. Tölgyessy Péter is jelezte ennek nyomán, hogy nem lefutott a meccs. (…) Nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon. És lehetséges, hogy ez nem 2026-ban lesz. (…)”
A Magyar Nemzet meg is írta, hogy a Magyar Péterék egyik legelkötelezettebb támogatójaként elkönyvelt publicista szavaiból egyértelműen kiolvasható, hogy elkezdődött a napról napra egyre valószínűbbnek tűnő, újabb kormánypárti győzelem magyarázása. Ugyanis a Magyar Péter által gerjesztett álomvilágban élő ellenzéki szavazókat szép lassan el kell kezdeni visszahúzni a valóság talajára, máskülönben jövőre nagyon keserves lesz az ébredés. Ez a vereség okozta sokk pedig majd nagyon könnyen elsodorhatja végérvényesen Magyar Péteréket és az őt szolgai módon kiszolgáló megmondóembereket is.
Nagyon nagy bajban a Tisza Párt, ez tisztán látszik. A novembert és az őszi kampányidőszakot is a Fidesz nyerte, a Tisza pedig tartósan lejtőre került, ez egyértelműen fordulat a nyár előtti trendhez képest – derült ki az Alapjogokért Központ havi napirendelemzése és kutatásösszegzése alapján.
Már kutatások, elemzések is alátámasztják, amit az egyszerű emberek is éreznek, kidurrant Magyar Péter hazugságokkal és gyűlölködéssel telefújt lufija. Míg a kormánypártok minden lépése arra irányul, hogy segítse a magyar családokat és a nyugdíjasokat, addig a Tisza Párt pont az ellenkezőjét akarja, brüsszeli gazdáik követeléseit végrehajtva meg akarja sarcolni a magyarokat. Nem lehet a magyarokat megvezetni, és ezt már az olyan feketeöves Magyar Péter-rajongó, mint Puzsér is pontosan látja. Ezekkel a mondatatival gyakorlatilag földbe döngölte a Tisza Párt elnökét – gondolta magában Felhévizy, és arcán egy kis mosollyal elkezdte a díszeket szép sorban felakasztani a karácsonyfájára.
Borítókép: Puzsér Róbert publicista (Fotó: Hatlaczki Balázs)
