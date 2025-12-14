Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Szembe jött vele Puzsér Róbert magánszáma, ahol az ismert Magyar Péter-rajongó, véresszjájú Orbán-gyűlölő influenszer a Kötöttfogás adásában gyakorlatilag megküldte a selyemzsinórt Magyar Péternek.

„(…) A Medián, ami alapvetően egy ellenzéki térfélre sorolt intézet, azt méri, hogy Fidesz két százalékot hozott a Tiszán, abban kell, hogy legyen valami. (…) Nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra. Valami megfordult. Ez egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor újabb és újabb jóléti intézkedéseket jelent be. Tölgyessy Péter is jelezte ennek nyomán, hogy nem lefutott a meccs. (…) Nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon. És lehetséges, hogy ez nem 2026-ban lesz. (…)”