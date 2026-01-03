gyilkosságrendőrségnyomozás

Egy mozgáskorlátozott férfit gyilkolhattak meg vendégei

Az egyikük korábban már késelésért járt börtönben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 13:48
Egy mozgáskorlátozott férfit gyilkolhattak meg Szegváron. A faluban elterjedt hírek szerint a férfi két barátja lehet a tettes, akiket a saját otthonában látott vendégül pénteken este. A Csongrád-Csanád vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint szombaton reggel érkezett hozzájuk egy bejelentés, a nyomozók jelenleg is helyszínelnek. A gyilkosság tényét nem erősítették meg, azonban nem is cáfolták – közölte a Délmagyar.

A portál úgy tudja, hogy a fiatal, 1991-es születésű férfi, aki egy veleszületett végtagprobléma miatt mozgáskorlátozott volt, vendégül látta két barátját a házában, együtt iszogattak. Az egyik vendégről úgy tudják, korábban már súlyos testi sértés miatt volt börtönben, akkor egy szintén szegvári lakost késsel megszúrt. A másik vendég egy, a budapesti agglomerációból Szegvárra költöző ember.

A két vendég állítólag nagyon berúgott, de hogy mi pontosan mi történt, egyelőre nem tudni.

A gyilkosság feltételezhető körülményeiről bővebben ide kattintva a Délmagyar cikkében olvashatnak.


