Vadai Ágnes nagyon csúnya dolgot tett, nekiugrott Vitályos Eszternek

A DK és Dobrev Klára érzi a vesztét. Mindent megpróbálnak, igyekeznek túllicitálni Magyar Pétert a kormányellenes kirohanásaikkal, igaztalan vádjaikkal és minősíthetetlen hangnemükkel. Furcsállom ezt az irányt, mert azzal, hogy ők is fröcsögnek a kormányra, semmivel sem fogják tudni megkülönböztetni magukat a Tisza Párttól.
Mit kínálnak Dobrevék, ami több, más, mint a Tisza – teheti fel joggal egy baloldali szavazó ezt a kérdést, hiszen csak azt látja, hallja, hogy a DK ugyanúgy a kormány ekézésével van elfoglalva, mint a másik, rivális ellenzék formáció.
Most éppen Vadai Ágnes érezte úgy, hogy páros lábbal bele kell szállni egy kormánypárt politikusba.
A jobblétre szenderült Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere a Facebook -oldalán a szokásos bicskanyitogató stílusában támadt Vitályos Eszterre.
„Vitályos Eszter szerint erkölcsi iránytű vezeti a közmédia dolgozóinak munkáját. Eszter kedves! A közmédiát ti vezetitek, úgyhogy az erkölcs (is) kizárt!”
Vadainak már nem először gurul el a gyógyszere. Korábban a Bárdosi Sándor nevével is fémjelzett Bajtársak Digitális Polgári Körbe is beletörölte a lábát:
„Nemhogy a haza védelmét, de egy döglött ebihalat se bíznék azokra, akik belépnek a fideszes Bajtársak Digitális Polgári Körbe!”
Írta ezt az a Vadai, akinek az államtitkársága idején szinte teljesen leépítették a honvédséget, elkótyavetyélték a katonai eszközöket. Vadai államtitkári munkálkodását fémjelzi, hogy a Gyurcsány–Bajnai-kormányok tevékenységének „eredményeként” 2010-ben mindössze 17 fő tartalékosa volt hazánknak. A honvédség 45 ezer fős engedélyezett létszáma 2002-ről 2010-re 29 ezer fő alá esett, a mélypont 2007-ben volt, amikor alig érte el a 23 500 főt.
Ezeket a DK-s kirohanásokat olvasva nem is meglepő, hogy már a baloldali közvélemény-kutató cégeknél is bejutási küszöb alá süllyedt Dobrev Klára pártja.
Úgy látszik, visszaütött a gonoszság.
Borítókép: Vadai Ágnes (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
