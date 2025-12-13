Vadai Ágnes nagyon csúnya dolgot tett, nekiugrott Vitályos Eszternek

Mit kínálnak Dobrevék, ami több, más, mint a Tisza – teheti fel joggal egy baloldali szavazó ezt a kérdést, hiszen csak azt látja, hallja, hogy a DK ugyanúgy a kormány ekézésével van elfoglalva, mint a másik, rivális ellenzék formáció.

Most éppen Vadai Ágnes érezte úgy, hogy páros lábbal bele kell szállni egy kormánypárt politikusba.

A jobblétre szenderült Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere a Facebook -oldalán a szokásos bicskanyitogató stílusában támadt Vitályos Eszterre.

„Vitályos Eszter szerint erkölcsi iránytű vezeti a közmédia dolgozóinak munkáját. Eszter kedves! A közmédiát ti vezetitek, úgyhogy az erkölcs (is) kizárt!”