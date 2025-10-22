Vadai Ágnes arcátlanul beletörölte a lábát az egyik legfontosabb polgári körbe

Vadai ezt az eszement kirohanást annak kapcsán tette közzé, hogy a napokban Angela Merkel adott egy interjút a Partizánnak, ahol a volt kancellár porrá zúzta a baloldal egyik legnagyobb toposzát, miszerint Orbán Viktor Putyin trójai falova lenne.

A DK-s politikus nem vette az adást, sőt még támadásba is lendült. Gyakorlatilag azzal rémisztgette a magyarokat, hogy szerinte Merkel is Putyin falova, nem csak a magyar miniszterelnök.

Mos Vadai ismét jelentkezett. Ezúttal is a Facebook-oldalán osztotta az észt, páros lábbal szállt bele a Bárdosi Sándor nevével is fémjelzett Bajtársak Digitális Polgári Körbe:

„Nemhogy a haza védelmét, de egy döglött ebihalat se bíznék azokra, akik belépnek a fideszes Bajtársak Digitális Polgári Körbe!”

Írta ezt az a Vadai, akinek az államtitkársága idején szinte teljesen leépítették a honvédséget, elkótyavetyélték a katonai eszközöket. Vadai államtitkári munkálkodását fémjelzi, hogy a Gyurcsány–Bajnai-kormányok tevékenységének eredményeként 2010-ben mindössze 17 fő tartalékosa volt hazánknak. A honvédség 45 ezer fős engedélyezett létszáma 2002-ről 2010-re 29 ezer fő alá esett, a mélypont 2007-ben volt, amikor alig érte el a 23 500 főt.

Van még kérdés?

Borítókép: Vadai Ágnes (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd)

