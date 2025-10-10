idezojelek
Poszt-trauma

Kunhalmi Ágnes leleplezte Magyar Pétert, borult az egész Tisza-terv

Minden kiderült.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Kunhalmi ÁgnesOrbán ViktorválasztásMagyar Péter 2025. 10. 10. 5:25

Legutóbb akkor írtam Kunhalmi Ágnesről, amikor az Indexnek adott egy interjút, amelyben elmesélte, hogy ő milyen remek képviselő volt, ezért is választották meg egyéniben. Akkor azt gondoltam, hogy a szocialisták standup humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás, de tévedtem. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyar Péter, Kunhalmi Ágnes
Magyar Péter. Fotó: 

Ágnes a Facebook-oldalán újból megszólalt és meggondolatlanul leleplezte Magyar Pétert és az egész Tisza-tervet, mégsem úgy állnak a dolgok, ahogy azt fennen hirdetik:

„Ha 2026 áprilisában a Fidesz–KDNP győzne, ám csak relatív többséget szerezne, az Orbán-kormány csak a Mi Hazánk külső támogatásával maradhatna hatalmon. Ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha nem is mindenkivel, de valamilyen típusú, leginkább okos kompromisszum kötése elengedhetetlen lesz ebben a rendszerben az ellenzéki oldalon is. 2026 akár ezen múlhat!”

Most végre minden kiderült. Magyar Péter hiába haknizik összevissza Orbán Viktor papírmasé figurájával, hiába hazudja tele az egész világhálót azzal, hogy a Tisza így vezet, meg úgy vezet. Kunhalmi már nemcsak a saját jövője miatt aggódik, hanem már az eddig készpénznek vett ellenzéki győzelem reménysugara is kihunyt benne. Ő már nem Tisza-győzelemről posztol, hanem menteni akarja a menthetőt, csillapítani a vereség mértékét. 

Bizony ez maradt már csak Magyar Péternek. Kunhalmi annak ellenére, hogy nem ő a legélesebb kés az ellenzék fiókjában, ezúttal jól látja helyzetet.

Vége van, Kicsi!

Borítókép: Kunhalmi Ágnes (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekglobalizmus

Az antifák potenciális gyilkosok

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkormány

Az ellenzék magyargyűlölete

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Mártírból is csak Juhász Péter jutott

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUEFA

Jerikó falai

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu