Kunhalmi Ágnes leleplezte Magyar Pétert, borult az egész Tisza-terv

Ágnes a Facebook-oldalán újból megszólalt és meggondolatlanul leleplezte Magyar Pétert és az egész Tisza-tervet, mégsem úgy állnak a dolgok, ahogy azt fennen hirdetik:

„Ha 2026 áprilisában a Fidesz–KDNP győzne, ám csak relatív többséget szerezne, az Orbán-kormány csak a Mi Hazánk külső támogatásával maradhatna hatalmon. Ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha nem is mindenkivel, de valamilyen típusú, leginkább okos kompromisszum kötése elengedhetetlen lesz ebben a rendszerben az ellenzéki oldalon is. 2026 akár ezen múlhat!”

Most végre minden kiderült. Magyar Péter hiába haknizik összevissza Orbán Viktor papírmasé figurájával, hiába hazudja tele az egész világhálót azzal, hogy a Tisza így vezet, meg úgy vezet. Kunhalmi már nemcsak a saját jövője miatt aggódik, hanem már az eddig készpénznek vett ellenzéki győzelem reménysugara is kihunyt benne. Ő már nem Tisza-győzelemről posztol, hanem menteni akarja a menthetőt, csillapítani a vereség mértékét.