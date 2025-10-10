Kunhalmi Ágnes leleplezte Magyar Pétert, borult az egész Tisza-terv

Legutóbb akkor írtam Kunhalmi Ágnesről, amikor az Indexnek adott egy interjút, amelyben elmesélte, hogy ő milyen remek képviselő volt, ezért is választották meg egyéniben. Akkor azt gondoltam, hogy a szocialisták standup humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás, de tévedtem.
Ágnes a Facebook-oldalán újból megszólalt és meggondolatlanul leleplezte Magyar Pétert és az egész Tisza-tervet, mégsem úgy állnak a dolgok, ahogy azt fennen hirdetik:
„Ha 2026 áprilisában a Fidesz–KDNP győzne, ám csak relatív többséget szerezne, az Orbán-kormány csak a Mi Hazánk külső támogatásával maradhatna hatalmon. Ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha nem is mindenkivel, de valamilyen típusú, leginkább okos kompromisszum kötése elengedhetetlen lesz ebben a rendszerben az ellenzéki oldalon is. 2026 akár ezen múlhat!”
Most végre minden kiderült. Magyar Péter hiába haknizik összevissza Orbán Viktor papírmasé figurájával, hiába hazudja tele az egész világhálót azzal, hogy a Tisza így vezet, meg úgy vezet. Kunhalmi már nemcsak a saját jövője miatt aggódik, hanem már az eddig készpénznek vett ellenzéki győzelem reménysugara is kihunyt benne. Ő már nem Tisza-győzelemről posztol, hanem menteni akarja a menthetőt, csillapítani a vereség mértékét.
Bizony ez maradt már csak Magyar Péternek. Kunhalmi annak ellenére, hogy nem ő a legélesebb kés az ellenzék fiókjában, ezúttal jól látja helyzetet.
Vége van, Kicsi!
Borítókép: Kunhalmi Ágnes (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
Egy mondat a jelenről
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
Vadai Ágnes rémisztő üzenettel ijesztett rá a magyarokra, még a balosok is belesápadtak
Elképesztő: már Merkel is trójai faló.
Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék
Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.
Bayer Zsolt: Antik jellemek
Ismerjük ezt az emberi minőséget.
Az antifák potenciális gyilkosok
Az ellenzék magyargyűlölete
Mártírból is csak Juhász Péter jutott
Jerikó falai
Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett
Hoppá, mégis Orbán volt a célpont?
Orbánék győztek, Pottyondy rájött, nincs kormányváltó hangulat, Magyar Péternek meszeltek
Ilyen, amikor szembejön a valóság.
Dobrev nem lacafacázott, sistergős balegyenest küldött Magyar Péternek
Kezdődik a tánc.
