Orbán véresszájú ellenfele előre iszik a medve bőrére, Magyar Péterre keserű ébredés vár

Az arc hatalmas, a teljesítmény nulla.

Felhévizy Félix
2025. 10. 05. 6:07
Felhévizy nagy útra készül. New Yorkba megy, ezzel az utazással egyik gyermekkori álma válik valóra. A jövő heti jegyzetét már a Nagy Almából fogja majd küldeni. A nagy készülődés és pakolás mellet azonban most is volt ideje Félixnek néhány balos hírt, cikket is elolvasni. Az egyik nagy kedvence, Ágh Attila például egy új publicisztikával jelentkezett.

Magyar Péter, Orbán Viktor
Ágh Attila, a tudományos szocializmus nagy ismerője (Fotó: Képernyőkép)

A tudományos szocializmus nagy ismerője a következőket írta a Népszavában megjelent véleménycikkében:

„(...) Erre a megújulásra nagy történelmi lehetőséget nyithat meg egy kétharmados győzelem az áprilisi választáson. Bár a kormányváltás nem vezet automatikusan rendszerváltásra, nem visz ki azonnal a kialakult hazai nyomorúságból és a gazdasági zuhanásból, de komoly esélyt teremt a demokratizálásra, különösen az intenzív európaizálódás jelenlegi szakaszában, amikor az Orbán-rezsim még sokkal nagyobb teher Európának, mint korábban. A kormányváltással szorosan összekapcsolódik a politikai és a gazdasági – akárcsak a külső és belső – válságkezelés, és újabban az EU elvárásai sem nagy általánosságban célozzák a demokratizálást.(...)”

Ízlelgessük: európaizálódás, demokratizálás, ezeket a szavakat használta szakmányban a baloldali vátesz. Ha valaki, akkor ő aztán biztos, hogy ismeri és érti ezeknek a szavaknak az értelmét. Erre alap lehet az életműve.

Korábban már bemutattuk Ágh elvtárs szakmai munkáinak esszenciáját, érdemes ezúttal is visszaidézni, hiszen ma ez az alap ahhoz, hogy valaki megkapja a független, objektív státust, amelyből nyíltan tudja támogatni Orbán Viktor mindenkori kihívóját:

  • Az őstörténet aktualitása. A marxista őstörténet-elmélet fejlődéséhez; Kossuth, Bp., 1973
  • A materialista történetfelfogás születése. A Gazdagsági-filozófiai kéziratok történetfelfogása; Kossuth, Bp., 1974
  • Bevezetés a marxizmus–leninizmus társadalom- és történetelméletébe; Oktatási Minisztérium, Bp., 1975
  • A marxi történetfilozófia kialakulása; Akadémiai, Bp., 1975
  • A termelő ember világa. A polgári politikai gazdaságtan emberfelfogásának marxi kritikája; Kossuth, Bp., 1979
  • A politika világa. A marxista politikaelmélet alapvonásai; Kossuth, Bp., 1984
  • Demokratikus szocializmus. A szocializmus alapértékei és a marxizmus hegemóniája; Zrínyi, Bp., 1989 

Ez aztán a pedigré!

Ágh Attila, mint mindig, most is tévedhetetlennek gondolja magát, pedig a pontos időn kívül nem tud mást megmondani. Politológusi minőségében megszólalva ugyanis szinte soha nem volt képes megjósolni a politikai folyamatokat, sőt jobbára az általa elmondottaknak pont az ellenkezője valósult meg. Ennek ellenére kétharmados győzelmet vizionál. Én a helyébe nem lennék ilyen magabiztos. Előre iszik a medve bőrére. Nagy baj ez, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy a dolgok egészen máshogy állnak, mint ahogy azt Ágh elvtárs elképzeli. Keserű lesz az ébredés neki is és a kis pártfogoltjának is – gondolta magában vidáman Felhévizy és folytatta a ruhák bepakolását a bőröndjébe.

Borítókép: Ágh Attila (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

