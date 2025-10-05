Orbán véresszájú ellenfele előre iszik a medve bőrére, Magyar Péterre keserű ébredés vár

Felhévizy nagy útra készül. New Yorkba megy, ezzel az utazással egyik gyermekkori álma válik valóra. A jövő heti jegyzetét már a Nagy Almából fogja majd küldeni. A nagy készülődés és pakolás mellet azonban most is volt ideje Félixnek néhány balos hírt, cikket is elolvasni. Az egyik nagy kedvence, Ágh Attila például egy új publicisztikával jelentkezett.
A tudományos szocializmus nagy ismerője a következőket írta a Népszavában megjelent véleménycikkében:
„(...) Erre a megújulásra nagy történelmi lehetőséget nyithat meg egy kétharmados győzelem az áprilisi választáson. Bár a kormányváltás nem vezet automatikusan rendszerváltásra, nem visz ki azonnal a kialakult hazai nyomorúságból és a gazdasági zuhanásból, de komoly esélyt teremt a demokratizálásra, különösen az intenzív európaizálódás jelenlegi szakaszában, amikor az Orbán-rezsim még sokkal nagyobb teher Európának, mint korábban. A kormányváltással szorosan összekapcsolódik a politikai és a gazdasági – akárcsak a külső és belső – válságkezelés, és újabban az EU elvárásai sem nagy általánosságban célozzák a demokratizálást.(...)”
Ízlelgessük: európaizálódás, demokratizálás, ezeket a szavakat használta szakmányban a baloldali vátesz. Ha valaki, akkor ő aztán biztos, hogy ismeri és érti ezeknek a szavaknak az értelmét. Erre alap lehet az életműve.
Korábban már bemutattuk Ágh elvtárs szakmai munkáinak esszenciáját, érdemes ezúttal is visszaidézni, hiszen ma ez az alap ahhoz, hogy valaki megkapja a független, objektív státust, amelyből nyíltan tudja támogatni Orbán Viktor mindenkori kihívóját:
- Az őstörténet aktualitása. A marxista őstörténet-elmélet fejlődéséhez; Kossuth, Bp., 1973
- A materialista történetfelfogás születése. A Gazdagsági-filozófiai kéziratok történetfelfogása; Kossuth, Bp., 1974
- Bevezetés a marxizmus–leninizmus társadalom- és történetelméletébe; Oktatási Minisztérium, Bp., 1975
- A marxi történetfilozófia kialakulása; Akadémiai, Bp., 1975
- A termelő ember világa. A polgári politikai gazdaságtan emberfelfogásának marxi kritikája; Kossuth, Bp., 1979
- A politika világa. A marxista politikaelmélet alapvonásai; Kossuth, Bp., 1984
- Demokratikus szocializmus. A szocializmus alapértékei és a marxizmus hegemóniája; Zrínyi, Bp., 1989
Ez aztán a pedigré!
Ágh Attila, mint mindig, most is tévedhetetlennek gondolja magát, pedig a pontos időn kívül nem tud mást megmondani. Politológusi minőségében megszólalva ugyanis szinte soha nem volt képes megjósolni a politikai folyamatokat, sőt jobbára az általa elmondottaknak pont az ellenkezője valósult meg. Ennek ellenére kétharmados győzelmet vizionál. Én a helyébe nem lennék ilyen magabiztos. Előre iszik a medve bőrére. Nagy baj ez, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy a dolgok egészen máshogy állnak, mint ahogy azt Ágh elvtárs elképzeli. Keserű lesz az ébredés neki is és a kis pártfogoltjának is – gondolta magában vidáman Felhévizy és folytatta a ruhák bepakolását a bőröndjébe.
Borítókép: Ágh Attila (Fotó: Képernyőkép)
