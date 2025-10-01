Ankét Feróval – Nagy Feró: Az EU rendszere ellen vagyok + videó

Kiállt Semjén Zsolt mellett az álhírbotránnyal kapcsolatban Nagy Feró. A zenész már régóta ismeri a miniszterelnök-helyettest, aki már fiatal korában „ricsés” volt. Az elmúlt időszak fontos eseményeiről beszélgetett a Beatrice frontemberével Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője. Podcastműsorunkba meglepetésvendég is érkezett, Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője, akinek az átkosban Feróék jelentették magát a nagybetűs Szabadságot.

Nagy Feró szerint ugyanúgy a kommunisták akarják besározni Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, ahogy vele tették a szintén kommunisták a rendszerváltás előtt.

Lényegében ugyanazok leszármazottjai támadják Semjént – hangzott el az adásban. A pedofilvádat mélységesen elítélte, mint fogalmazott, nagyon nehéz védekezni egy olyan dologban, amit valaki nem követett el. Felidézte, hogy a Beatrice és ő maga is sokszor került olyan helyzetbe, amikor hamisan vádolták és szándékosan terjesztettek róluk álhíreket a kommunisták, ilyen volt a már többször emlegetett színpadi csirkedarálás, amiből egy szó sem volt igaz, de az akkori hatalom a saját csatornáin keresztül ezt szajkózta. Az álhírterjesztőkről és médiumukról is határozott, vaskos véleményt mondott Feró, aki úgy gondolja, ez nem maradhat büntetlenül, hogy mire is utalt ezzel kapcsolatban, az adásunkból kiderül.

Nagyon érdekes volt, amikor kijelentette, ő mindig a rendszer ellen lázad, korábban a kommunisták ellen, most pedig az EU sajátos rendszere ellen teszi ezt.

Majd megérkezett meglepetésvendégként Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője, aki szintén „ricsés”, és elmesélte azokat az éveket, hogy milyen is volt fiatalnak lenni a kommunizmus idején.

Ahogy fogalmazott, egy Beatrice-koncerten, ha az első sorokban már elengedték magukat, lazábban táncoltak, akkor jött a gumibot, a hatóság ezt nem tűrte el. Véleménye szerint az ifjúság lázadó, amit megért viszont, ha ma egy fiatal elmegy bármiféle koncertre, még ha az előadó kormányellenes is, és ott olyan szólamok hangzanak el, ami nem feltétlenül elegáns, nem történik semmi velük. Utazhatnak bárhová, nem úgy, mint a rendszerváltás előtt, amikor mindenkinek meg volt kötve a keze. Mint fogalmazott, a fiatalokat támogató gazdasági intézkedéseknek köszönhetően soha nem volt ilyen jó Magyarországon fiatalnak lenni, mint most.