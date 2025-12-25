Örökségvédelem és közösségépítés: így újultak meg állami milliárdokból a budapesti templomok

Számos egyházi épület is megújult az elmúlt másfél évtizedben Budapesten. A legjelentősebb ilyen projekt részeként zajlott a 2013-ban átadott Budavári Nagyboldogasszony-templom, vagy másik nevén Mátyás-templom rekonstrukciója. A kormány kiemelten kezelte a korábban megkezdett munkálatokat, amelyek összesen 9,4 milliárd forintba kerültek. Ennek az összegnek a felét fizette a 2010-ben megalakult Orbán-kormány. A rekonstrukció részeként a térszint alatti bővítéssel látogatóközpontot hoztak létre, statikailag rendbe hozták a kriptákat, kicserélték a közműveket, a műtárgyakat restaurálták, és az épületgépészet is teljeskörűen megújult. A belső helyreállítás során 600 négyzetméter falikép, 11 ezer négyzetméter díszítőfestés és 1780 négyzetméter padlóburkolat újult meg. Ezenkívül 138 ajtót, 291 ablakot, mintegy 300 négyzetméter ólomüveget, továbbá számos faliképet újítottak fel, és 11 koronázási zászlót restauráltak.

A megújult Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templom (Forrás: Wikipédia)

Méltó helyen a szent ereklyék

A tetőhéjazat cseréje során 2500 négyzetméter felületen 250 ezer darab újragyártott Zsolnay cserepet és 1500 négyzetméter rézlemezt helyeztek el. A harangtorony megerősítése mellett 6000 négyzetméter homlokzati kőburkolat is megújult, és restauráltak számos külső kőfaragványt is. A templomban megannyi fontos történelmi személyiség – mások mellett Szent István király, Szent Imre herceg, Szent Gellért püspök, valamint Boldog IV. Károly király – ereklyéit őrzik.

Többévnyi rekonstrukciós munkálat után 2022 januárjában adták át a Ferencvárosban található Bakáts téri templomot. Az Ybl Miklós tervezte főplébánia-templom kívül-belül megújult: csaknem kétmilliárd forint kormányzati támogatásból bővítették az altemplomot, amely talajvíz elleni és hőszigetelést is kapott, de komoly rekonstrukción esetek át az épület terei is. Helyreállították a homlokzati kő- és téglaburkolatot, azbesztmentesítették és rendbe hozták a tetőt. Mindemellett új padlóburkolatot kapott a templom, helyreállították a vakolatot, felújították, illetve kicserélték a lakatos- és asztalosszerkezeteket, a nyílászárókat, és restaurátori munkákat is végeztek. Elvégezték a templom komplex építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági felújítását is, s még az épületet körülvevő tér is új arculatot kapott. A felújítás teljes lezárultának apropóján Erdő Péter esztergom–budapesti érsek szentmisén meg is áldotta az épületet és felszentelte a templom új oltárát.