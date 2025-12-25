budavári nagyboldogasszony - templomtemplom felújítástemplomferencváros

Örökségvédelem és közösségépítés: így újultak meg állami milliárdokból a budapesti templomok

A Mátyás-templom, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga és a Bakáts téri templom felújítására egyenként több milliárd forintot költött az állam az elmúlt másfél évtizedben, de több másik budapesti katolikus, valamint református templomot is kormányzati forrásokból rekonstruáltak. Az egyháznak a fővárosiak életében betöltött fontos szerepét mutatja, hogy volt olyan templom, amelyet a hívők növekvő létszáma miatt kellett átalakítani, de arra is akadt példa, hogy egy felújítási projekthez a civilek adtak össze hetvenmillió forintot.

2025. 12. 25. 11:55
Számos egyházi épület is megújult az elmúlt másfél évtizedben Budapesten. A legjelentősebb ilyen projekt részeként zajlott a 2013-ban átadott Budavári Nagyboldogasszony-templom, vagy másik nevén Mátyás-templom rekonstrukciója. A kormány kiemelten kezelte a korábban megkezdett munkálatokat, amelyek összesen 9,4 milliárd forintba kerültek. Ennek az összegnek a felét fizette a 2010-ben megalakult Orbán-kormány. A rekonstrukció részeként a térszint alatti bővítéssel látogatóközpontot hoztak létre, statikailag rendbe hozták a kriptákat, kicserélték a közműveket, a műtárgyakat restaurálták, és az épületgépészet is teljeskörűen megújult. A belső helyreállítás során 600 négyzetméter falikép, 11 ezer négyzetméter díszítőfestés és 1780 négyzetméter padlóburkolat újult meg. Ezenkívül 138 ajtót, 291 ablakot, mintegy 300 négyzetméter ólomüveget, továbbá számos faliképet újítottak fel, és 11 koronázási zászlót restauráltak. 

A megújult Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templom (Forrás: Wikipédia)

Méltó helyen a szent ereklyék 

A tetőhéjazat cseréje során 2500 négyzetméter felületen 250 ezer darab újragyártott Zsolnay cserepet és 1500 négyzetméter rézlemezt helyeztek el. A harangtorony megerősítése mellett 6000 négyzetméter homlokzati kőburkolat is megújult, és restauráltak számos külső kőfaragványt is. A templomban megannyi fontos történelmi személyiség – mások mellett Szent István király, Szent Imre herceg, Szent Gellért püspök, valamint Boldog IV. Károly király – ereklyéit őrzik

Többévnyi rekonstrukciós munkálat után 2022 januárjában adták át a Ferencvárosban található Bakáts téri templomot. Az Ybl Miklós tervezte főplébánia-templom kívül-belül megújult: csaknem kétmilliárd forint kormányzati támogatásból bővítették az altemplomot, amely talajvíz elleni és hőszigetelést is kapott, de komoly rekonstrukción esetek át az épület terei is. Helyreállították a homlokzati kő- és téglaburkolatot, azbesztmentesítették és rendbe hozták a tetőt. Mindemellett új padlóburkolatot kapott a templom, helyreállították a vakolatot, felújították, illetve kicserélték a lakatos- és asztalosszerkezeteket, a nyílászárókat, és restaurátori munkákat is végeztek. Elvégezték a templom komplex építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági felújítását is, s még az épületet körülvevő tér is új arculatot kapott. A felújítás teljes lezárultának apropóján Erdő Péter esztergom–budapesti érsek szentmisén meg is áldotta az épületet és felszentelte a templom új oltárát.

Civilek és beszálltak 

A növekvő létszámú gyülekezet hitéleti és közösségi igényei tették szükségessé a pesterzsébeti Összetartozás templom megújítását és kibővítését. Civil kezdeményezéseknek is jelentős szerepe volt abban, hogy ez megtörténhetett: noha túlnyomórészt állami forrásból valósult meg a rekonstrukció, a 640 millió forintnyi kormányzati pénz mellett több tíz millió forint érkezett az emberektől. Utóbbiban oroszlánrésze volt Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus közreműködésének, akinek édesapja, Bagdy István volt a közösség lelki vezetője a második világháború után. A professzor asszony ugyanis 2014-ben édesapja emlékére egyévi jövedelmét ajánlotta fel a templomépítés támogatására, majd élére állt annak a civil összefogásnak, amelynek részeként mintegy hetvenmillió forintnyi adomány gyűlt össze. Földesi Gyula, a kerület akkori fideszes alpolgármesterének nevéhez fűződik, hogy Makovecz Imre építőművészt kérték fel a tervezésre. A mester azonban a vázlatok elkészülte után elhunyt, a terveket végül tanítványa, Dósa Pap Tamás készítette el. Az építészeti terveket egyébként Pesterzsébet fideszes önkormányzata finanszírozta, valamint jelentős adományt tett a Tarlós István-féle fővárosi önkormányzati vezetés is. A pesterzsébeti Összetartozás templomot 2021. szeptember 26-án adták át és szentelték fel.

Zsinagógafelújításra is milliárdokat költöttek

Rekordidő alatt újult meg a Kálvin téri református templom, amelyhez a kormányzat félmilliárd forintot biztosított. A rekonstrukcióról döntő, 2013 februári kormányhatározat után néhány hónappal, júniusban el is kezdődtek a munkálatok, s ugyanazon év karácsonyára már felújították a létesítményt, amelyet az ország templomának is nevezik amiatt, hogy annak idején országos adakozásból épült.

A nemzetközi jelentőségű műemlék, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga ICOMOS-díjjal elismert felújítása 3,2 milliárd forintból, kormányzati támogatással valósult meg. Az évtizedeken keresztül üresen álló, erősen leromlott állapotú épületet 2021-ben adták át, s a szakrális funkciója mellett innovatív elemekben bővelkedő közösségi és kulturális térként működik.

