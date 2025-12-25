kényszersorozásUkrajnakatonai toborzásTCK

Kényszersorozás Ukrajnában: már senki sincs biztonságban + videó

Megrázó videót osztott meg Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételen brutális utcai erőszak látható: civileket rángatnak el a toborzók fényes nappal, az ünnepek előtt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 12:30
Ukrajnában a kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Koskovics Zoltán Facebook-oldalán közzétett videója újabb súlyos bizonyítéka annak, hogy Ukrajnában a kényszersorozás mára nyílt erőszakba fordult. 

A kényszersorozás nem állhat meg, kell a frontra az utánpótlás
A kényszersorozás nem állhat meg, kell a frontra az utánpótlás (Fotó: AFP)

A videón jól kivehető, amint három, a területi toborzóközponthoz (TCK) tartozó tiszt és egy rendőr csap le kiszemelt áldozatára. Nem igazoltatásról van szó, hanem nyílt, fizikai kényszerről. 

A férfit nem felszólítják, nem kérik, hanem megragadják, majd a lábánál fogva próbálják elhurcolni a lakásától, miközben ő kétségbeesetten ellenáll.

A jelenet drámai fordulatot vesz, amikor két másik civil a férfi segítségére siet. Látják, hogy egy embert erőszakkal akarnak elvinni, és közbelépnek. Heves dulakodás kezdődik, lökdösődés, kiabálás, testi erőfölény demonstrálása. Az egyik férfi videóra veszi az eseményeket, nyilvánvalóan azért, hogy bizonyítéka legyen az erőszakos fellépésről. 

A válasz újabb agresszió: az egyik TCK-s tiszt rátámad a felvételt készítő férfira, meglöki, és a felvételen úgy tűnik, majdnem lelöki a lépcsőről, mielőtt az elmenekül. A videó legnyugtalanítóbb üzenete az erőszak természetessége: az intézkedők rutinosnak tűnnek, úgy járnak el, mint minden nap.

Ukrajnában mára senki sincs biztonságban. 

Koskovics Zoltán arra is felhívja a figyelmet, hogy az áldozatok ukrán taxisofőrök, tanárok, könyvelők, egyszerű dolgozó emberek, akik néhány évvel ezelőtt még el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen helyzetbe kerülhetnek. Eszükbe sem jutott, hogy egyszer az utcán, rendőri jelenlét mellett, erőszakkal hurcolhatják el őket. 

Az elemző figyelmeztet:

Ne gondoljuk, hogy ugyanez máshol nem történhet meg.

Majd hozzátette: más kérdés, hogy az ukránok hagyták magukat az orruknál fogva vezetni. Elhitték a mesét az elvekről, az értékekről, meg az európai útról. Az bizony ide vezetett.

A kényszersorozásról készült videók azért különösen sokkolóak, mert egy olyan ország hétköznapjait mutatják, amelyet Nyugaton követendő példaként, erkölcsi mérceként állítanak be.

A valóság azonban egészen más képet fest.

A soldier stands with a G36 rifle, photographed as a silhouette in the temporarily erected Convoy Support Center at the Oberlausitz military training area near Weisskeissel, September 6, 2025. In September, a civilian-operated rest and assembly area for a military deployment will be set up at the Oberlausitz military training area. Army forces are moving through Germany via Poland to Lithuania as part of the Grand Eagle sub-exercise, which is part of the Quadriga 2025 exercise cluster. Along the way, they will be supplied at the Convoy Support Center (CSC), which is operated exclusively by Rheinmetall. (Photo by Florian Gaertner / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP)
Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei (Fotó: AFP)

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, a lakosság körében pedig növekszik a félelem és a bizalmatlanság. November elején Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események, egy másik esetben pedig egy futárt raboltak el Zelenszkij pribékjei. Már a látszatát sem próbálják fenntartani a törvényességnek. 

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal. 

Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. Ügyét az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, Brüsszel pedig tudomást sem vett a tragédiáról.

Borítókép: TCK-tisztek igazoltatás közben (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Kényszersorozás a boltban: fejbe verték, majd elhurcolták a fiatal férfit + videó

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vizi E. Szilveszter
idezojelekkarácsony

Karácsony a család ünnepe

Vizi E. Szilveszter avatarja

A Gyermek születése azt üzeni, hogy Isten a legnagyobb erőt a legkisebben mutatja meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu