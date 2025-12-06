Rendkívüli

Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból

kényszersorozásUkrajnaSebestyén Józseforosz-ukrán háború

Sebestyén József nővére: Ukrán részről bocsánatot sem kértek!

Interjút adott a kényszersorozott, kárpátaljai Sebestyén József nővére a Mandinernek. A gyászoló nővér elmondta, hogy sokan kíváncsiak József halálának körülményeire, és kiderült, lett volna lehetőség a férfi Ukrajnából való kimenekítésére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 12:41
Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Júliusban Sebestyén József halála sokakat megrázott, és rámutatott az ukrajnai kényszersorozás brutális valóságára. Öt hónappal a tragédia után nővére, Sebestyén Márta, elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy részletesen meséljen a történtekről – számolt be róla a Mandiner.

Sebestyén Józsefet halálra verték Zelenszkij emberei
Sebestyén Józsefet halálra verték Zelenszkij emberei (Forrás: Videa)

Amikor kirobbant a háború, akkor mint mindenki más is akkoriban, mint magyar nemzetiségű kész lett volna megvédeni Kárpátalját és főleg Beregszászt. De teltek a hetek, hónapok, és a háború kizárólag az ukránokról szólt és nem törődtek a kisebbségekkel, sőt tovább csorbították az anyanyelvhasználat jogát

– mondta Márta. Elmondta, hogy testvére soha nem teljesített sorkatonai szolgálatot, nyilvántartásba sem vették, mert korábban autóbalesete volt, és ezért nem hívták be. Fegyverhasználati tapasztalata sem volt. Amikor erőszakkal elhurcolták, és a kórházban feküdt, a halála napján az orvos elmondta, hogy a katonai hatóságok szerint őt egyszerű polgárként vitték el, nem dezertőrként, és a mai napig nem szerepel a katonai nyilvántartásban.

A magyar kormány a bajban nem hagyott minket egyedül és ez nagyon sokat jelent nekünk. Az ukrán kormánytól és az ottani adminisztrációtól még részvétnyilvánítást sem kaptunk. Sőt, itt Magyarországon az ukrán konzulátustól sem. Pedig egy gesztus is sokat jelentene

– sérelmezte József nővére. A teljes interjú itt olvasható.

Sebestyén József tragikus sorsa rávilágít a kárpátaljai magyar közösséget sújtó brutalitásra: a családapa életét az ukrán kényszersorozás követelte. Nővére, Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén emlékezett rá, személyes történetével megrendítve a hallgatóságot. 

Sebestyén József kényszersorozás áldozata lett

A 45 éves kárpátaljai magyar férfi halála előtt elmondta, hogy minden nap egyre rosszabbul érezte magát. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és szidalmazzák a kárpátaljai magyar férfit.  

Borítókép: Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén (Fotó: AFP)

