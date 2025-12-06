Sebestyén József nővére: Ukrán részről bocsánatot sem kértek!

A magyar kormány a bajban nem hagyott minket egyedül és ez nagyon sokat jelent nekünk. Az ukrán kormánytól és az ottani adminisztrációtól még részvétnyilvánítást sem kaptunk. Sőt, itt Magyarországon az ukrán konzulátustól sem. Pedig egy gesztus is sokat jelentene

– sérelmezte József nővére. A teljes interjú itt olvasható.

Sebestyén József tragikus sorsa rávilágít a kárpátaljai magyar közösséget sújtó brutalitásra: a családapa életét az ukrán kényszersorozás követelte. Nővére, Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén emlékezett rá, személyes történetével megrendítve a hallgatóságot.

Sebestyén József kényszersorozás áldozata lett

A 45 éves kárpátaljai magyar férfi halála előtt elmondta, hogy minden nap egyre rosszabbul érezte magát. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és szidalmazzák a kárpátaljai magyar férfit.

Borítókép: Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén (Fotó: AFP)