Ismét előkerült egy felháborító videó az ukrajnai kényszersorozásról.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban. Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras

A toborzók ezúttal Dnyipróban csaptak le az áldozatukra: egy férfit a nyakánál fogva rángattak le egy kisbuszról, a földön fetrengő embert többen megrugdosták. Eközben egy nő, aki a felvételt rögzítette, tehetetlenül kiabált.

Nemrég arról írtunk, hogy Kárpátalján egy férfit brutálisan bántalmazott a helyi katonai toborzóközpont (TCK) irányítója egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat során Ivano-Frankivszk térségében. Az Ukrán Állami Nyomozó Iroda arról számolt be, hogy eljárást indítottak a sorozóközpont vezetője ellen, miután kiderült, hogy azért ütlegelte a behívott férfit, mert az nem volt hajlandó alávetni magát egy vizsgálatnak – írta a Pravda.com.ua.

A kényszersorozás újabb kegyetlen példájára derült fény Kárpátalján. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A közlemény szerint amikor az egyik hadköteles férfi megtagadta a fluorográfiát, az alezredes szándékosan legalább öt ütést mért rá, célzottan az ágyéktájékra.