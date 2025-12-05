KárpátaljakényszersorozásvideóTCK

Újabb sokkoló felvétel az ukrán kényszersorozásról – földre tepertek, majd megrugdostak egy férfit Dnyipróban

Ismét nyilvánosságra került egy megdöbbentő videó az ukrajnai toborzóegységek brutalitásáról: Dnyipróban egy férfit a nyakánál fogva rángattak le egy kisbuszról, majd többen rugdosták, miközben egy nő kétségbeesetten kiabálva próbálta megakadályozni a jelenetet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 17:20
Ukrajnában a kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált Forrás: AFP
Ismét előkerült egy felháborító videó az ukrajnai kényszersorozásról. 

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban. Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras  

A toborzók ezúttal Dnyipróban csaptak le az áldozatukra: egy férfit a nyakánál fogva rángattak le egy kisbuszról, a földön fetrengő embert többen megrugdosták. Eközben egy nő, aki a felvételt rögzítette, tehetetlenül kiabált.

Nemrég arról írtunk, hogy Kárpátalján egy férfit brutálisan bántalmazott a helyi katonai toborzóközpont (TCK) irányítója egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat során Ivano-Frankivszk térségében. Az Ukrán Állami Nyomozó Iroda arról számolt be, hogy eljárást indítottak a sorozóközpont vezetője ellen, miután kiderült, hogy azért ütlegelte a behívott férfit, mert az nem volt hajlandó alávetni magát egy vizsgálatnak – írta a Pravda.com.ua.

A kényszersorozás újabb kegyetlen példájára derült fény Kárpátalján
A kényszersorozás újabb kegyetlen példájára derült fény Kárpátalján. Fotó: Anadolu/Narciso Contreras

A közlemény szerint amikor az egyik hadköteles férfi megtagadta a fluorográfiát, az alezredes szándékosan legalább öt ütést mért rá, célzottan az ágyéktájékra. 

A sértett súlyos sérüléseket szenvedett, melyek miatt sebészi úton el kellett távolítani egyik szervét.

Kivizsgálták a lakossági és parlamenti beadványokat, amelyek arról szóltak, hogy a kárpátaljai katonai toborzóközpontban bántalmazás, kínzás és vesztegetés is történhetett. A vizsgálat során kiderült, hogy az egység vezető tisztje több alkalommal visszaélt a hatalmával. A tisztviselő ellen vádat emeltek, hadiállapot idején elkövetett hatalommal visszaélés miatt. Az ügyészek indítványa alapján a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, óvadék nélkül. Jelenleg vizsgálják más személyek, köztük rendvédelmi dolgozók esetleges érintettségét is.

Nem ez volt az első eset, hogy a TCK munkatársai indokolatlan erőszakot alkalmaznak a hadköteles férfiakkal szemben. Korábban arról is beszámoltunk, hogy brutálisan kínozták a kényszersorozók Sebestyén Józsefet, a kárpátaljai magyar férfit, aki belehalt a sérüléseibe.

Borítókép: Ukrajnában a kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált (Fotó: AFP)

