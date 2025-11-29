Sebestyén József nővére a DPK háborúellenes gyűlésén: Az öcsém nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként

„Sebestyén József születése már maga volt a csoda, és élete is rendkívüli volt” – kezdte beszédét Sebestyén Márta, miközben az emlékezés könnyfakasztó pillanatait osztotta meg a hallgatósággal. Az édesapa, a mosolygós kisgyerekből lett vállalkozó egy pillanat alatt vált áldozattá: a hírhedt TCK-s kényszersorozás elragadta őt a családjától, a szeretett Beregszásztól és az életétől. Sebestyén Márta hangsúlyozta a család fájdalmát, a hiány feldolgozhatatlanságát, de köszönetét is kifejezte a magyar kormány támogatásáért és mindazokért, akik emléket állítottak Sebestyén Józsefnek. Felszólalása megrendítő emlékeztető volt.

Sebestyén Józsefet halálra verték Zelenszkij emberei (Forrás: Videa)

– József születése már maga volt a csoda. Úgy volt, hogy nem marad életben, mert az orvosok már lemondtak róla, Munkácson volt másfél hónapig, és a sors fintora, hogy 45 évvel később Munkácson végeztek vele, kegyetlenül agyonverték – fogalmazott a DPK gyűlésén Sebestyén Márta.

Az öcsém élte a mindennapjait, hétköznapjait, üzemeltette a panzióját, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt, és egyszer hirtelen a kényszersorozók, a hírhedt nevükön a TCK-sok egyik pillanatról a másikra elrabolták őt

– mondta el, és hozzátette:

Az öcsém nem tervezte így a halálát, nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként és magyar állampolgárként sem, ilyen fiatalon 45 évesen.

Sebestyén József testvére köszönetet mondott mindazoknak, akik kifejezték feléjük részvétüket. Mint mondta, testvére sírhelye mára zarándokhellyé vált.

És nem utolsó sorban szeretném megköszönni az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak a sok-sok segítséget, és azt, hogy nem engedték el a kezünket. Nagyon köszönjük!

– tette hozzá.