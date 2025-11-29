Rendkívüli

A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem – Orbán Viktor beszédet mond a háborúellenes nagygyűlésen – Kövesse nálunk élőben!

Sebestyén MártakényszersorozásSebestyén JózsefDPKkárpátaljai magyar

Sebestyén József nővére a DPK háborúellenes gyűlésén: Az öcsém nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként

Sebestyén József tragikus sorsa rávilágít a kárpátaljai magyar közösséget sújtó brutalitásra: a családapa életét az ukrán kényszersorozás követelte. Most nővére, Sebestyén Márta a DPK háborúellenes gyűlésén emlékezett rá, személyes történetével megrendítve a hallgatóságot.

Sebők Barbara
2025. 11. 29. 12:18
Sebestyén József nővére felszólalt a DPK háborúellenes gyűlésén Fotó: Ladóczki Balázs
„Sebestyén József születése már maga volt a csoda, és élete is rendkívüli volt” – kezdte beszédét Sebestyén Márta, miközben az emlékezés könnyfakasztó pillanatait osztotta meg a hallgatósággal. Az édesapa, a mosolygós kisgyerekből lett vállalkozó egy pillanat alatt vált áldozattá: a hírhedt TCK-s kényszersorozás elragadta őt a családjától, a szeretett Beregszásztól és az életétől. Sebestyén Márta hangsúlyozta a család fájdalmát, a hiány feldolgozhatatlanságát, de köszönetét is kifejezte a magyar kormány támogatásáért és mindazokért, akik emléket állítottak Sebestyén Józsefnek. Felszólalása megrendítő emlékeztető volt.

Sebestyén Józsefet halálra verték Zelenszkij emberei (Forrás: Videa)
Sebestyén Józsefet halálra verték Zelenszkij emberei (Forrás: Videa)

– József születése már maga volt a csoda. Úgy volt, hogy nem marad életben, mert az orvosok már lemondtak róla, Munkácson volt másfél hónapig, és a sors fintora, hogy 45 évvel később Munkácson végeztek vele, kegyetlenül agyonverték – fogalmazott a DPK gyűlésén Sebestyén Márta. 

Az öcsém élte a mindennapjait, hétköznapjait, üzemeltette a panzióját, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt, és egyszer hirtelen a kényszersorozók, a hírhedt nevükön a TCK-sok egyik pillanatról a másikra elrabolták őt

– mondta el, és hozzátette: 

Az öcsém nem tervezte így a halálát, nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként és magyar állampolgárként sem, ilyen fiatalon 45 évesen. 

Sebestyén József testvére köszönetet mondott mindazoknak, akik kifejezték feléjük részvétüket. Mint mondta, testvére sírhelye mára zarándokhellyé vált. 

És nem utolsó sorban szeretném megköszönni az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak a sok-sok segítséget, és azt, hogy nem engedték el a kezünket. Nagyon köszönjük!

– tette hozzá. 

Elmondta, a család nagyon nehezen tudja feldolgozni József halálát, ez lesz az első karácsony a testvére nélkül, idős szülei pedig szenvednek. – Ők nagyon szenvednek és nagyon rossz őket nézni, de nem akarnak átjönni, mert az az ő szülőföldjük, az a hazájuk, ott születtek, és ott szeretnének meghalni – mondta, és hozzátette:

Nagyon-nagyon nehéz, talán ez egy feldolgozhatatlan tragédia, amit sajnos soha nem fogunk elfelejteni, és nekem erőt csak a családom és a szüleim adnak most már.

Mint ismert, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek bántalmazása következtében halt meg. Az ukránok azonban mindvégig tagadták a történteket, noha Sebestyén József és a család beszámolója, a nyilvánosságra került videófelvételek és a fotók egyértelműek. Az ukránok mégis mindent tagadnak a kárpátaljai férfi bántalmazásával és halálával kapcsolatban. 

Sebestyén József kényszersorozás áldozata lett

Sebestyén József a halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről. 

Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, »nullára« visznek. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni

– írta, hozzátéve:

Néhány katona a sárba dobott, hogy aludjak ott. Másnap reggel a kapuhoz vittek, azt mondták: »tűnj haza«. Gyalog hazamentem Beregszászra. Nem tudom, miért, de pszichiátriára kerültem, ahol kihívták a rendőrséget.

A 45 éves kárpátaljai magyar férfi azt is hangsúlyozta, hogy minden nap egyre rosszabbul érezte magát. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és szidalmazzák a kárpátaljai magyar férfit.  

Borítókép: DPK-gyűlés Nyíregyházán (Fotó: Ladóczki Balázs)

