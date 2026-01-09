Giorgia Meloni büszke kormánya eddigi eredményeire

A nemzetközi helyzettel kapcsolatban az olasz miniszterelnök örömmel üdvözölte a Venezuelában fogva tartott olaszok szabadon bocsátását. Hozzáfűzte, hogy a kormány továbbra is prioritásának tartja a közel-keleti válság helyzetét. Figyelemmel követik a béketerv végrehajtását, bár a stabil béke igen összetett, és a fegyverszünet megtartása nem könnyű.

Hozzáfűzte, hogy 25 millió eurót fektettek be a gázai lakosság megsegítésébe, sőt az a tervük, hogy biztonsági erőket is küldenek a térségbe. Ha ez megvalósul, Olaszország lesz az első európai nemzet, amely kézzelfoghatóan hozzájárul az övezet biztonságához.

Az ukrajnai háborúra és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokra kitérve Meloni megerősítette kormánya atlantista álláspontját. Úgy fogalmazott, itt az ideje, hogy az EU is párbeszédet folytasson Oroszországgal. Az Ukrajnának szánt 2026-os fegyverszállítmányokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a fegyveres erők kulcsfontosságúak a békeépítésben, és azt az álláspontot vallják, hogy a békét az elrettentéssel lehet elérni.

Az igazi garancia továbbra is a NATO 5. cikkelye. A tettre kész országok koalíciójának többnemzetiségű erőivel kapcsolatban úgy nyilatkozott, előnyt jelenthetnek, de nem nélkülözhetetlenek. Európa és a nemzetközi intézmények szerepével kapcsolatban a miniszterelnök hozzátette: ha Európa úgy dönt, hogy csak az egyik oldallal tárgyal, akkor részleges eredményeket ér el.

Kérdés, hogy hogy kinek kellene elkezdenie a párbeszédet Putyinnal. Ha ugyanis rendszertelenül járnak el, akkor azzal csak az orosz elnöknek tesznek szívességet. Korai most Oroszország G7-be való belépéséről beszélni – húzta alá.

Ezek olyan kérdések, amelyek akkor merülnek fel, amikor béke lesz.

Az olasz miniszterelnök részletesen szólt a biztonsági problémákról is. Hangsúlyozta, hogy kormánya kiemelt figyelmet szentel a közbiztonság megerősítésének, bár a korábbi kormányoktól megörökölt helyzetet nem könnyű orvosolni. Beszámolt arról, hogy a szigorításoknak köszönhetően 120 maffiaszökevényt fogtak el az olasz hatóságok, a bűnöző kiskorúakra vonatkozó törvényeket pedig megszigorították. A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy az állampolgárok biztonságának érdekében a kormánynak, a bűnüldözésnek és az igazságszolgáltatásnak is ugyanabba az irányba kell haladnia. Ismertetett pár olyan esetet, amikor az igazságszolgáltatás meghiúsította a kormány intézkedéseit.