Giorgia Meloni büszke kormánya eddigi eredményeire

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök január 9-én évértékelő sajtótájékoztatót tartott. A legfontosabb hírügynökségek újságíróinak válaszolva érintette a nemzetközi politika legfontosabb kérdéseit.

2026. 01. 09. 17:29
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: Tiziana Fabi Forrás: AFP
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök évértékelő sajtókonferenciát tartott. A vezető hírügynökségek újságíróinak kérdéseire válaszolva érintette a nemzetközi politika legfontosabb témáit és Olaszország helyzetét. Ismertette a jobbközép olasz kormány álláspontját a Venezuelában történt amerikai beavatkozásáról, az orosz–ukrán háború lezárására irányuló lépésekről, Grönland jövőjéről.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Grönland jövőjét illetően Giorgia Meloni irreális forgatókönyvnek nevezte az amerikai katonai beavatkozás lehetőségét. Az olasz miniszterelnök hangsúlyozta: egy ilyen lépés beláthatatlan következményekkel járna az atlanti szövetség egészére nézve, és éppen ezért nem tekinti valós opcióként az Egyesült Államok katonai fellépését a térségben.

 

Meloni szerint Washington Grönlandra és az Arktiszra irányuló kijelentéseit stratégiailag kell értelmezni. A Trump-adminisztráció nagyon határozott módszerekkel hívja fel a figyelmet egy olyan terület fontosságára, ahol számos más nemzetközi szereplő működik. Az Egyesült Államok üzenete az, hogy nem fogad el túlzott beavatkozást egy olyan területen, amely kulcsfontosságú a biztonsága szempontjából – mondta a miniszterelnök. Hozzáfűzte, hogy a külügyminisztérium jóvoltából egy olyan olasz stratégiai terv készül, melynek célja a régió békéjének és biztonságának megerősítése, a vállalkozások támogatása és a kutatás ösztönzése.

A nemzetközi helyzettel kapcsolatban az olasz miniszterelnök örömmel üdvözölte a Venezuelában fogva tartott olaszok szabadon bocsátását. Hozzáfűzte, hogy a kormány továbbra is prioritásának tartja a közel-keleti válság helyzetét. Figyelemmel követik a béketerv végrehajtását, bár a stabil béke igen összetett, és a fegyverszünet megtartása nem könnyű.

Hozzáfűzte, hogy 25 millió eurót fektettek be a gázai lakosság megsegítésébe, sőt az a tervük, hogy biztonsági erőket is küldenek a térségbe. Ha ez megvalósul, Olaszország lesz az első európai nemzet, amely kézzelfoghatóan hozzájárul az övezet biztonságához.

Az ukrajnai háborúra és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokra kitérve Meloni megerősítette kormánya atlantista álláspontját. Úgy fogalmazott, itt az ideje, hogy az EU is párbeszédet folytasson Oroszországgal. Az Ukrajnának szánt 2026-os fegyverszállítmányokkal kapcsolatban azt mondta, hogy a fegyveres erők kulcsfontosságúak a békeépítésben, és azt az álláspontot vallják, hogy a békét az elrettentéssel lehet elérni. 

Az igazi garancia továbbra is a NATO 5. cikkelye. A tettre kész országok koalíciójának többnemzetiségű erőivel kapcsolatban úgy nyilatkozott, előnyt jelenthetnek, de nem nélkülözhetetlenek. Európa és a nemzetközi intézmények szerepével kapcsolatban a miniszterelnök hozzátette: ha Európa úgy dönt, hogy csak az egyik oldallal tárgyal, akkor részleges eredményeket ér el.

Kérdés, hogy hogy kinek kellene elkezdenie a párbeszédet Putyinnal. Ha ugyanis rendszertelenül járnak el, akkor azzal csak az orosz elnöknek tesznek szívességet. Korai most Oroszország G7-be való belépéséről beszélni – húzta alá. 

Ezek olyan kérdések, amelyek akkor merülnek fel, amikor béke lesz.

Az olasz miniszterelnök részletesen szólt a biztonsági problémákról is. Hangsúlyozta, hogy kormánya kiemelt figyelmet szentel a közbiztonság megerősítésének, bár a korábbi kormányoktól megörökölt helyzetet nem könnyű orvosolni. Beszámolt arról, hogy a szigorításoknak köszönhetően 120 maffiaszökevényt fogtak el az olasz hatóságok, a bűnöző kiskorúakra vonatkozó törvényeket pedig megszigorították. A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy az állampolgárok biztonságának érdekében a kormánynak, a bűnüldözésnek és az igazságszolgáltatásnak is ugyanabba az irányba kell haladnia. Ismertetett pár olyan esetet, amikor az igazságszolgáltatás meghiúsította a kormány intézkedéseit.

Az iszlám veszéllyel kapcsolatban Meloni úgy fogalmazott, súlyos dolog, hogy Mohamad Hannoun, az Olaszországi Palesztin Szervezet elnöke letartóztatását követően utcai tüntetések voltak. Különösen, úgy, hogy a vád szerint a bajba jutott palesztin civileknek gyűjtött pénzadományok túlnyomó részét a Hamász terrorszervezeteknek juttatta. Ellentmondásosnak nevezte, hogy az ellenzéki erők korábban utcai felvonulásokon támogatták a palesztin ügyet szimbolizáló aktivistát.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

