sztojka attilazalaegerszegpalkovics lászlómesterséges intelligencia

Sztojka Attila: Tíz év alatt csaknem felére csökkent az alacsony végzettségűek aránya

Egy évtized alatt 47 százalékkal csökkent a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkező emberek száma, a hátrányos helyzetűek középfokú iskolai végzettséghez, illetve szakmai ismeretekhez juthattak – jelentette be Sztojka Attila Zalaegerszegen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 17:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tíz év alatt csaknem felére csökkent az alacsony iskolai végzettségűek száma Magyarországon – közölte a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Zalaegerszegen.

Aktívan a tudásért projekt nyitórendezvénye a Belügyminisztérium Szentháromság téri Dísztermében Fotó: Facebook

Sztojka Attila a Mesterséges intelligencia a társadalmi felzárkóztatás szolgálatában című rendezvényen, a Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpontban egyebek mellett arról beszélt, hogy 

a 2010 után indult folyamatoknak köszönhetően mára 1 millió 274 ezer embernek sikerült kilépnie a szegénységből.

 Míg korábban „alamizsnára épülő baloldali szakpolitika zajlott”, ami látszatintézkedést jelentett és konzerválhatta a szegénységet, addig a nemzeti kormány munkalapú társadalom építésébe kezdett, ennek révén egymillió új munkahely jött létre – mondta.

Új programok indultak

Zalaegerszegen Zala és Vas vármegyei hátrányos helyzetű személyek fémipari képzési programját valósították meg, hogy high-tech munkahelyeken, 21. századi gazdasági és technológia környezetben is helytálljanak munkavállalóként – ismertette az államtitkár.

Kifejtette, hogy az Aktívan a tudásért program európai uniós és részben magyarországi finanszírozással valósul meg, és tízezer hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező ember képzésbe vonását tűzte ki célul. „Az nem lehet, hogy megragadjunk a krétánál és a táblánál”, mert arra kell felkészíteni a hátrányos helyzetű embereket, ami a piacon, a mai technológiai környezetben vár rájuk, mert ez az igazi versenyképességi kérdés – fűzte hozzá.

Komplex képzéseket valósítanak meg, ami nem pusztán képzést nyújt, hanem egyfajta mobilitási támogatást is, mentorok segítségével, továbbá megélhetési támogatást nyújtanak a résztvevőknek, és a képzés végén az elhelyezkedését is biztosítják. 

„Magyarország erőforrásként tekint a hátrányos helyzetű térségekben élő, alacsony iskolai végzettségű emberekre is”, lehetőséget kíván nekik biztosítani, hogy itt, Magyarországon találják meg a boldogulás lehetőségét

 – hangsúlyozta Sztojka Attila.

Az államtitkár arra is kitért, hogy Esélyműhely néven nemrég új, innovatív program indult, amelynek keretében 8,7 milliárd forintot nyerhetnek el azok a foglalkoztatók, amelyek hátrányos helyzetűeket alkalmaznak, szakmai tudás megszerzését biztosítják számukra és hosszú távon kívánnak munkát biztosítani nekik, azok a kis- és középvállalkozások, amelyek így bővítenék a vállalkozásaikat, 100 százalékos támogatásban részesülhetnek.

A mesterséges intelligencia megkönnyíti a munkavégzést

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos előadásában arról beszélt, hogy Magyarország high-tech ország, mert az ipari termékeinek 70 százaléka ebbe a kategóriába tartozik, így Németországgal együtt vezeti ezen a téren az OECD listáját. Ma már a Mercedes vagy a BMW Magyarországra hozza a gyártását, mert itt a kapacitás és a technológia előrébb tart, mint Németországban – mondta.

Budapest, 2025. december 15. Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács elnöke a testület alakuló ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. december 15-én. MTI/Soós Lajos
Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos Fotó: Soós Lajos / MTI

Elértük azonban a teljes foglalkoztatottságot, ezért muszáj növelni a termelékenységet, a leghatékonyabb mód pedig, hogy az emberek és a robotok együtt dolgoznak. 

Félelem van attól, hogy „a robotok elveszik” a munkát, de a mesterséges intelligencia inkább számos területen megkönnyíti a munkavégzést

– említette a kormánybiztos.

Kifejtette, hogy a jelenleg autóipari fókuszú Magyarország stratégiája szerint részt venne a humanoid robotok gyártásában, tesztelésében is, ehhez hoznak létre olyan gazdasági, jogi környezetet, hogy érdemes legyen ezen a területen figyelembe venni az ország adottságait.

Palkovics László elmondta: a kormány komolyan veszi az oktatást, ezért tavaly 60 szakképzőben, 9. osztályosok körében bevezették a mesterséges intelligencia oktatását, mert aki nem tudja használni, az hátránnyal indul a munkaerőpiacon. 

Jelenleg Magyarországon 10 ezer alkalmazottra 133 robot jut, „de ez villámgyorsan változni fog”, szeretnénk az unió élvonalához tartozni

 – közölte.

Borítókép: Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára (Forrás: MTI)

                 
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Mikor takarítják már el?

Bayer Zsolt avatarja

Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu