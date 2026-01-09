Sztojka Attila: Tíz év alatt csaknem felére csökkent az alacsony végzettségűek aránya

Tíz év alatt csaknem felére csökkent az alacsony iskolai végzettségűek száma Magyarországon – közölte a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Zalaegerszegen.

Aktívan a tudásért projekt nyitórendezvénye a Belügyminisztérium Szentháromság téri Dísztermében Fotó: Facebook

Sztojka Attila a Mesterséges intelligencia a társadalmi felzárkóztatás szolgálatában című rendezvényen, a Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpontban egyebek mellett arról beszélt, hogy

a 2010 után indult folyamatoknak köszönhetően mára 1 millió 274 ezer embernek sikerült kilépnie a szegénységből.

Míg korábban „alamizsnára épülő baloldali szakpolitika zajlott”, ami látszatintézkedést jelentett és konzerválhatta a szegénységet, addig a nemzeti kormány munkalapú társadalom építésébe kezdett, ennek révén egymillió új munkahely jött létre – mondta.

Új programok indultak

Zalaegerszegen Zala és Vas vármegyei hátrányos helyzetű személyek fémipari képzési programját valósították meg, hogy high-tech munkahelyeken, 21. századi gazdasági és technológia környezetben is helytálljanak munkavállalóként – ismertette az államtitkár.

Kifejtette, hogy az Aktívan a tudásért program európai uniós és részben magyarországi finanszírozással valósul meg, és tízezer hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező ember képzésbe vonását tűzte ki célul. „Az nem lehet, hogy megragadjunk a krétánál és a táblánál”, mert arra kell felkészíteni a hátrányos helyzetű embereket, ami a piacon, a mai technológiai környezetben vár rájuk, mert ez az igazi versenyképességi kérdés – fűzte hozzá.

Komplex képzéseket valósítanak meg, ami nem pusztán képzést nyújt, hanem egyfajta mobilitási támogatást is, mentorok segítségével, továbbá megélhetési támogatást nyújtanak a résztvevőknek, és a képzés végén az elhelyezkedését is biztosítják.

„Magyarország erőforrásként tekint a hátrányos helyzetű térségekben élő, alacsony iskolai végzettségű emberekre is”, lehetőséget kíván nekik biztosítani, hogy itt, Magyarországon találják meg a boldogulás lehetőségét

– hangsúlyozta Sztojka Attila.

Az államtitkár arra is kitért, hogy Esélyműhely néven nemrég új, innovatív program indult, amelynek keretében 8,7 milliárd forintot nyerhetnek el azok a foglalkoztatók, amelyek hátrányos helyzetűeket alkalmaznak, szakmai tudás megszerzését biztosítják számukra és hosszú távon kívánnak munkát biztosítani nekik, azok a kis- és középvállalkozások, amelyek így bővítenék a vállalkozásaikat, 100 százalékos támogatásban részesülhetnek.