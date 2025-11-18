Új fejlesztési hullám indul: még több esélyt kapnak a hátrányos helyzetű gyermekek és családok

Ebben a munkában komoly segítséget jelent a kormány által működtetett, nagymértékű ösztönző erejű ösztöndíjrendszer, amely már most is érezhető hatást gyakorol. Ennek köszönhetően a roma fiatalok körében a 20–24 éves korosztályban egyértelmű növekedés tapasztalható a középfokú iskolai végzettséget szerzők arányában. Európai összehasonlításban ma Magyarországon a legmagasabb ez az arány: a roma fiatalok 43 százaléka rendelkezik legalább középfokú végzettséggel.

Ez már a polgárosodás előszobája. Azok a fiatalok, akik eljutnak a középfokú végzettségig, nagy eséllyel a középosztályt fogják erősíteni. Ez nem vélemény, hanem tény, amelyet az Európai Bizottság alá tartozó Alapjogi Ügynökség (FRA) kutatása is megerősített.

A közlemény említi az akadálymentesítést és játszóudvarok kialakítását. Ezek mennyiben segítik a gyermekek társadalmi integrációját?

– Minden olyan intézkedés, amely a közösségi élet megerősítését és az egyének fejlődését szolgálja, hozzájárul egy erősebb, egészségesebb társadalom építéséhez. A tanodák ebben kulcsszerepet töltenek be: nem pusztán tanórán kívüli foglalkozásokat és korrepetálásokat kínálnak, hanem közösségi élményt is. Ezek a terek segítenek abban, hogy a fiatalok tartalmasan töltsék el a szabadidejüket, és biztonságos, támogató környezetben fejlődjenek.

A mai fiatalokat komoly veszélyek érik a virtuális térben – a közösségi média és az online világ gyakran elszigeteli őket, miközben a kábítószer-használat is egyre nagyobb kockázatot jelent. Ezért van óriási jelentősége azoknak a közösségi helyszíneknek – mint a tanodák, ifjúsági központok vagy éppen a játszóterek –, ahol a gyerekek személyesen is találkozhatnak, beszélgethetnek egymással, és megtapasztalhatják a valódi közösségi együttlétet.

A személyes kapcsolatok, a mozgás és a közösségi élmény olyan alapvető fejlesztő hatással bír, amit a virtuális világ nem tud pótolni. A fizikai aktivitás a személyiségfejlődés, az idegrendszeri érés és az érzelmi stabilitás szempontjából is nélkülözhetetlen.

Hogyan mérhető, hogy a közösségi szolgáltató terek valóban javítják a helyi lakosság életminőségét?

– Alapvetően két dolgot érdemes kiemelni. Az egyik, hogy mit mutatnak a társadalmi adatok, a másik pedig, hogy ezek mit jelentenek a mindennapokban. Az elmúlt tizenöt évben számottevő javulást tapasztalunk: nőtt a diplomások aránya, folyamatosan emelkedik a középfokú oktatásban tanulók és az érettségizettek száma. Ha csak a roma közösségeket nézzük, ezek az arányok tizenöt év alatt megduplázódtak. Ez önmagában is óriási eredmény, hiszen azt mutatja, hogy az esélyteremtő programok nemcsak elérnek az emberekhez, hanem valódi változást is hoznak.

A települések életminőségében is érzékelhető a javulás. Az iskolai végzettségi szint növekedése ugyanis kettős hatást fejt ki: egyrészt tudatosabb, értelmesebb életvezetést tesz lehetővé, másrészt növeli az emberek munkaerőpiaci esélyeit. Aki tanul, az dolgozni is tud, és aki dolgozik, az önálló, önfenntartó életet élhet – egy szabad, független országban, független emberként.

Ha a társadalmi mutatókat gazdasági szempontból vizsgáljuk, az is egyértelműen látszik, hogy egy ország versenyképessége azon is múlik, mennyire tudja bevonni állampolgárait a munkaerőpiacba, a gazdaság vérkeringésébe. Az igazi stabilitás és növekedés akkor valósul meg, ha minden társadalmi réteg képes hozzájárulni a közös teljesítményhez.

Minden forint, amit a hátrányos helyzetű emberek felemelkedésébe fektetünk, megtérül – nemcsak emberileg, hanem gazdaságilag is. Aki esélyt kap, az munkát vállal, fogyasztóvá válik, és ezzel újraéleszti a helyi gazdaságot. Láttuk, mi történt 2010 előtt: a boltok bezártak, a kocsmák száma nőtt, a falvak elnéptelenedtek. Ma ennek az ellenkezőjét látjuk. A Magyar Falu Programnak köszönhetően új üzletek nyílnak, és ami a legfontosabb: működnek. Ez annak a bizonyítéka, hogy van vásárlóerő, van gazdasági élet, és van jövő.

Az esélyteremtő programok tehát nem csupán szociálpolitikai eszközök, hanem a helyi közösségek megerősítésének motorjai is. Ahol az egyén képessége fejlődik, ott a közösség is gyarapodik.