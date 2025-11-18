Új fejlesztési hullám indul: még több esélyt kapnak a hátrányos helyzetű gyermekek és családok

Az elmúlt években több, hátrányos helyzetű gyermekeket támogató program indult. Hogyan illeszkedik a most meghirdetett fejlesztési hullám a kormány hosszú távú esélyteremtési stratégiájába?
– A nemzeti kormány elkötelezett abban, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik számára valódi társadalmi esélyeket teremtsen. Célunk, hogy a szegénység elleni küzdelemben újabb lépéseket tegyünk, és a korábbi eredményekre építve tovább erősítsük azokat a programokat, amelyek bizonyítottan működnek. Az elmúlt tíz–tizenöt évben hatalmas utat tettünk meg: egymillióval csökkent a szegénységben élők száma, és ugyanennyivel nőtt a foglalkoztatottak köre. Ez világosan mutatja, hogy a munkaalapú társadalom felé tett kormányzati lépések beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy ahol van munka, ott van jövedelem, önbecsülés és jövő is.
Természetesen nem dőlhetünk hátra, hiszen továbbra is jelentős feladatok állnak előttünk. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy azok az intézkedések, amelyek valódi tudást, munkát és fejlődési lehetőséget adnak a hátrányos helyzetű embereknek, hatékonyak és eredményesek. Ezeket a programokat ezért nemcsak folytatjuk, hanem meg is erősítjük.
Kiemelt célunk, hogy minél több hátrányos helyzetű ember kapjon biztos munkához vezető képzést. Ennek érdekében folytatjuk az „Aktívan a Tudásért” programunkat, amelyben nyolcezer ember vehet részt olyan képzéseken, amelyek valódi elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak számukra. A program 10,2 milliárd forintos keretösszegből valósul meg.
Ugyanígy folytatódik a „Nő az esély a közszolgáltatásokban” program is, amely 2200 hátrányos helyzetű ember, köztük főként roma nők szakmai képzését és elhelyezkedését támogatja. A kezdeményezéshez 27 milliárd forint forrás áll rendelkezésre, hiszen meggyőződésünk, hogy a nők tudása és munkája a közösségeink erejét is megsokszorozza.
Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek korai fejlesztésére és a tanulási esélyek javítására is. A Biztos Kezdet Gyerekházak hálózata jelenleg 177 helyszínen működik, de terveink szerint további 45–50 új intézménnyel bővül európai uniós társfinanszírozással 4,3 milliárd forintos fejlesztéssel. A tanodahálózat fejlesztésére pedig 13,3 milliárd forintot fordítunk: 40–50 új tanoda jön létre, miközben a meglévő 180 intézmény is fejlesztési forráshoz jut.
