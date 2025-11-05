Európában Magyarországon dolgozik a legtöbb roma

A magyar kormány európai uniós forrás segítségével 1,6 milliárd forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére – mondta Sztojka Attila. A Belügyminisztérium (BM) társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban ismertette: ez a támogatás egyrészt a meglévő intézményi struktúrában a szakmai munka folytatását és fejlesztését segíti, másrészt az utánpótlásra, elsősorban a középiskolás diákokra koncentrál.

Sztojka Attila, a Belügyminisztérium államtitkára (Fotó: MTI/Belügyminisztérium/Tóth Ádám)

A kormány célja az, hogy a szakkollégiumok utánpótlás-nevelését megerősítse, így még több hátrányos helyzetű fiatalnak legyen esélye bekerülni a felsőoktatásba – emelte ki. Majd ismertette: a szakkollégiumi hálózat már az érettségi előtt megszólítja a tanulókat és segíti többek között a vizsgára való felkészülésüket. Megjegyezte, a projektnek köszönhetően

a roma szakkollégiumok egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön felsőoktatásba.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az elmúlt tizenöt évben nőtt az érettségivel rendelkezők és a diplomások aránya, és ez a tendencia Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is megfigyelhető. Szerinte ez bizonyítéka a középosztály szélesítésére való kormányzati törekvésnek.

A romák körében az érettségivel rendelkezők és a diplomások aránya is megduplázódott az elmúlt tíz évben

– emelte ki. Hozzátette: ez adja a középosztálybeliségnek és a polgárosodási folyamatnak a magját, „erős, polgári gondolkodású közösség tud igazán roma közösségen belül is komoly változásokat hozni”.

Sztojka Attila szerint kulcsfontosságú a kilenc városban működő tizenegy roma szakkollégium, amelyeknek köszönhetően ma már 746 diplomás ember tud részt venni különböző gazdasági és társadalmi folyamatokban. A diplomások mellett húsz doktori fokozattal rendelkező embert adott a szakkollégiumi hálózat a társadalomnak. Az államtitkár azt is hangsúlyozta,

végzettek 90 százaléka el tudott helyezkedni a munkaerőpiacon.

Ezekre az eredményekre építve lehetőséget kell biztosítani a roma szakkollégiumi hálózatnak, hogy a társadalomfejlesztési folyamatban még nagyobb szerepet vállaljon – tette hozzá.