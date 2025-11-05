roma szakkollégiumszakkollégiumi hálózatszakkollégiumok

Európában Magyarországon dolgozik a legtöbb roma

A roma szakkollégiumi hálózat fejlesztésére több mint másfél milliárd forintot fordít a kormány uniós támogatás felhasználásával. Sztojka Attila államtitkár kiemelte: a cigányság körében az érettségivel rendelkezők és a diplomások aránya is megduplázódott az elmúlt tíz évben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 05. 15:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar kormány európai uniós forrás segítségével 1,6 milliárd forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére – mondta Sztojka Attila. A Belügyminisztérium (BM) társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban ismertette: ez a támogatás egyrészt a meglévő intézményi struktúrában a szakmai munka folytatását és fejlesztését segíti, másrészt az utánpótlásra, elsősorban a középiskolás diákokra koncentrál.

Mosonmagyaróvár, 2025. október 29. A Belügyminisztérium által közreadott képen Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a tanoda programról tartott sajtótájékoztatón a Mosonmagyaróvári Tanodában 2025. október 29-én. 2024-ben 3,3 milliárd forinttal járult hozzá a kormány 180 tanoda működéséhez az országban. MTI/Belügyminisztérium/Tóth Ádám
Sztojka Attila, a Belügyminisztérium államtitkára (Fotó: MTI/Belügyminisztérium/Tóth Ádám)

A kormány célja az, hogy a szakkollégiumok utánpótlás-nevelését megerősítse, így még több hátrányos helyzetű fiatalnak legyen esélye bekerülni a felsőoktatásba – emelte ki. Majd ismertette: a szakkollégiumi hálózat már az érettségi előtt megszólítja a tanulókat és segíti többek között a vizsgára való felkészülésüket. Megjegyezte, a projektnek köszönhetően 

a roma szakkollégiumok egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön felsőoktatásba.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az elmúlt tizenöt évben nőtt az érettségivel rendelkezők és a diplomások aránya, és ez a tendencia Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is megfigyelhető. Szerinte ez bizonyítéka a középosztály szélesítésére való kormányzati törekvésnek.

A romák körében az érettségivel rendelkezők és a diplomások aránya is megduplázódott az elmúlt tíz évben

– emelte ki. Hozzátette: ez adja a középosztálybeliségnek és a polgárosodási folyamatnak a magját, „erős, polgári gondolkodású közösség tud igazán roma közösségen belül is komoly változásokat hozni”.

Sztojka Attila szerint kulcsfontosságú a kilenc városban működő tizenegy roma szakkollégium, amelyeknek köszönhetően ma már 746 diplomás ember tud részt venni különböző gazdasági és társadalmi folyamatokban. A diplomások mellett húsz doktori fokozattal rendelkező embert adott a szakkollégiumi hálózat a társadalomnak. Az államtitkár azt is hangsúlyozta,

végzettek 90 százaléka el tudott helyezkedni a munkaerőpiacon.

Ezekre az eredményekre építve lehetőséget kell biztosítani a roma szakkollégiumi hálózatnak, hogy a társadalomfejlesztési folyamatban még nagyobb szerepet vállaljon – tette hozzá.

Sztojka Attila szerint a szakkollégiumokban nyújtott szolgáltatások kifejezetten erősítik a roma középosztály szélesítését és a polgárosodási folyamat megerősítését. A magyar kormány esélypolitikai intézkedései biztosítják, hogy az ország 2030-ig Európában továbbra is élen járjon a hátrányos helyzetű emberek társadalmi folyamatainak megerősítésében – mondta. Majd ismertette:

Európában Magyarországon dolgozik a legtöbb roma, a 20–24 éves korosztályban is az országban van a legtöbb középfokú végzettséggel rendelkező roma a kontinensen.

Hollósy András alpolgármester arról beszélt, hogy a szakkollégisták példát mutatnak a borsodi fiataloknak abban, hogyan lehet kiemelkedő hozzáállással és alázattal eredményeket elérni.

Makkai László igazgató kijelentette: a miskolci szakkollégiumban a diploma mellett olyan jövőt is kapnak a fiatalok, amelyben ott a hit ereje, a tudás fénye és a közösség megtartó szeretete. Ismertette, az intézmény egyszerre végez hátránykompenzálást és tehetséggondozást, mentori programjukban jelenleg tizenöt egyetemi oktató kíséri a diákok fejlődését.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Sztojka Attila (Fotó: MTI/Belügyminisztérium/Tóth Ádám)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu