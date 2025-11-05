Több százezer forint plusz a háromgyermekeseknek

Havonta átlagosan 109 ezer forint megtakarítást jelent a háromgyermekes anyák szja-mentessége – közölte Hankó Balázs szerdán a TV2 Mokka című műsorában. A kulturális és innovációs miniszter azt mondta, hogy emellett nyáron 50 százalékkal emelkedett a családi adókedvezmény, s ez január 1-jétől újra emelkedni fog ugyanilyen arányban.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Ha két támogatást, vagyis a háromgyermekes anyák szja-mentességét és a családi adókedvezmény emelését összeadjuk, akkor ez összességében január 1-jétől havonta 307 ezer forintot jelent a háromgyermekes családok számára – hangsúlyozta Hankó Balázs. Hozzátette, hogy 2026. január 1-jétől mintegy 500 ezer édesanyát érintenek a kormány támogatásai, viszont a fokozatosan bevezetendő új kedvezmények 2029. január 1-jétől már mintegy egymillió édesanyát érintenek majd, ekkortól három dolgozó édesanyából kettő szja-mentes lesz.

Kérdésre kiemelte, hogy a kormány a családtámogatásra nem költségvetési teherként tekint, hiszen ezzel az ország jövőjét és a nemzetgazdaságot erősíti.

Tehát, mi nem úgy gondolkozunk, mint a Tisza, amely azt teszi brüsszeli parancsra, hogy adót emel a nyugdíjasoknak vagy a családi adókedvezményt elveszi

– fogalmazott, hozzátéve, hogy

a Tisza Párt nemcsak elvenné a már említett 307 ezer forintot, hanem még havonta átlagosan 344 ezer forintnyi adóval sújtaná a háromgyermekes családokat.

A miniszter trendfordulónak nevezte, hogy a KSH adatai szerint szeptemberben 17 százalékkal nőtt a házasságkötések száma a múlt év azonos hónapjával összehasonlítva (6300 pár kötött házasságot), ezért várhatóan többen veszik majd fel Csok Pluszt.

Hankó Balázs szólt arról is, hogy 2026. január 1-jétől fokozatosan bevezeti a kormány a 14. havi nyugdíjat, ami – mint mondta – szintén szembemegy a Tisza Párt akaratával, hiszen ők csökkentenék a nyugdíjakat.

A műsorban elmondta azt is, hogy a kormánynak „van tennivalója” a nemzetközi és a hazai örökbefogadás „áttekintése” terén: emberségesebbé kell tenni ezt a rendszert, ezért a következő hetekben ezen a téren számos változás lesz.