Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

családTisza PártHankó Balázsnyugdíjasszja-mentesség

Több százezer forint plusz a háromgyermekeseknek

Hankó Balázs bejelentése szerint a háromgyermekes családok anyagi helyzete jelentősen javul: januártól az szja-mentesség és a megnövelt családi adókedvezmény együttesen havonta 307 ezer forint plusz bevételt jelenthet számukra. A kulturális és innovációs miniszter rámutatott, a Tisza Párt viszont havonta átlagosan 344 ezer forintnyi adóval sújtaná a háromgyermekes családokat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 05. 13:17
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Havonta átlagosan 109 ezer forint megtakarítást jelent a háromgyermekes anyák szja-mentessége – közölte Hankó Balázs szerdán a TV2 Mokka című műsorában. A kulturális és innovációs miniszter azt mondta, hogy emellett nyáron 50 százalékkal emelkedett a családi adókedvezmény, s ez január 1-jétől újra emelkedni fog ugyanilyen arányban.

Budapest, 2025. november 3. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond a Könyvtári kihívás pályázat díjátadóján az Országos Széchényi Könyvtárban 2025. november 3-án. A pályázaton, amelyre 370 városi és kistelepülési könyvtár nevezett olvasás- és könyvtárnépszerűsítő programokkal, tizennyolc könyvtárat díjaztak a Kárpát-medencéből. MTI/Bodnár Boglárka
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Ha két támogatást, vagyis a háromgyermekes anyák szja-mentességét és a családi adókedvezmény emelését összeadjuk, akkor ez összességében január 1-jétől havonta 307 ezer forintot jelent a háromgyermekes családok számára – hangsúlyozta Hankó Balázs. Hozzátette, hogy 2026. január 1-jétől mintegy 500 ezer édesanyát érintenek a kormány támogatásai, viszont a fokozatosan bevezetendő új kedvezmények 2029. január 1-jétől már mintegy egymillió édesanyát érintenek majd, ekkortól három dolgozó édesanyából kettő szja-mentes lesz.

Kérdésre kiemelte, hogy a kormány a családtámogatásra nem költségvetési teherként tekint, hiszen ezzel az ország jövőjét és a nemzetgazdaságot erősíti.

Tehát, mi nem úgy gondolkozunk, mint a Tisza, amely azt teszi brüsszeli parancsra, hogy adót emel a nyugdíjasoknak vagy a családi adókedvezményt elveszi

– fogalmazott, hozzátéve, hogy

a Tisza Párt nemcsak elvenné a már említett 307 ezer forintot, hanem még havonta átlagosan 344 ezer forintnyi adóval sújtaná a háromgyermekes családokat.

A miniszter trendfordulónak nevezte, hogy a KSH adatai szerint szeptemberben 17 százalékkal nőtt a házasságkötések száma a múlt év azonos hónapjával összehasonlítva (6300 pár kötött házasságot), ezért várhatóan többen veszik majd fel Csok Pluszt.

Hankó Balázs szólt arról is, hogy 2026. január 1-jétől fokozatosan bevezeti a kormány a 14. havi nyugdíjat, ami – mint mondta – szintén szembemegy a Tisza Párt akaratával, hiszen ők csökkentenék a nyugdíjakat.

A műsorban elmondta azt is, hogy a kormánynak „van tennivalója” a nemzetközi és a hazai örökbefogadás „áttekintése” terén: emberségesebbé kell tenni ezt a rendszert, ezért a következő hetekben ezen a téren számos változás lesz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu