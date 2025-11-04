Orbán Viktor: Jön a 14. havi nyugdíj, hiába nem tetszik a nemzetközi bankárhálózatnak

– Január elsejétől több lépcsőben, de be lesz vezetve a 14. havi nyugdíj – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök reagált „a nemzetközi bankárhálózat” véleményére, amely szerint a gazdasági támogatásokat meg kell vágni, a 13. havi nyugdíjat maximalizálni kell, a 14. havi nyugdíjra nincs esély, az édesanyák szja-mentességét nem szabad végigvinni, a 3 százalékos hitelkamat támogatását is meg kéne vágni, a lakossági energiatámogatást át kell alakítani, és az árrésstopot pedig a választás után, de legkésőbb júniustól ki kéne vezetni.

Orbán Viktor mindezekkel kapcsolatban elmondta:

a gazdasági támogatásokat inkább növelni kellene, mert fejlesztő államra van szükség. A 14. havi nyugdíjat ugyan több lépcsőben, de be fogják vezetni. Az édesanyák szja-mentességet igenis végig kell vinni, méghozzá minél gyorsabban. A 13. havi nyugdíj maximalizálásáról szó sem lehet, a 3 százalékos hitelkamat-támogatásért pedig az utolsó vérig harcolni kell, mert az az első lakáshoz jutást jelenti a fiataloknak. Hangsúlyozta: a rezsicsökkentés marad, az árrésstopot pedig nem kivezetik, hanem akár ki is bővíthetik.

Azzal kapcsolatban, hogy a piac a Tisza Párt győzelmére tesz, és ezért erősödik a forint, Orbán Viktor azt mondta: – A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormány ellen fogadtak. Régebben az egyesült ellenzékre meg a szocikra, most meg a Tiszára. Nincs ebben semmi új.