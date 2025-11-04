Magyar PéterSzánthó MiklósAlapjogért Központ

Szántó Miklós: Nem véletlen, hogy a multik Magyar Péter mögött állnak

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője pontokba szedte, hogy mi bizonyítja: Magyar Péter a dollármédia és a manipulációs kerekasztal által felépített szereplő.

Forrás: Facebook2025. 11. 04. 11:21
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI
„Magyar Péter politikai megszületése óta próbálja eltagadni igazi valóját. Eredettörténete is már csalárdságban fogant – lehallgatta a saját feleségét, ez volt a „belépősztorija” –, ezért is nagyon ideges ő és az őt felfuttató balos médiagépezet, ha elmondják róla az igazságot” – írta Szánthó Miklós a közösségi oldalán. Az Alapjogokért Központ igazgatója hozzátette: 

a jobboldal Tisza-jelenségről adott leírását összeesküvés-elméletnek csúfolták, hol kacagva, hol leminősítően szólva arról, hogy Magyar Péter a dollármédia és a manipulációs kerekasztal által felépített szereplő;

hogy Brüsszel embere; aki ebből fakadóan támogatja Ukrajnát és a háborút; aki ebből fakadóan adót és rezsit emelne és nyugdíjat csökkentene; és aki szintén ebből fakadóan a bankok és a multicégek oldalán áll – a magyar emberekkel szemben.

Budapest, 2025. október 28. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédet mond a III. Nemzetközi Izrael Párti Csúcson (International Pro-Israel Summit) a budapesti Néprajzi Múzeumban 2025. október 28-án. MTI/Bodnár Boglárka
Szánthó Miklós. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Szántó Miklós elemzésében részletesen is kifejtette, hogy eddig mi valósult meg a fenti felsorolásból.

Multik oldalán áll

A külföldi tulajdonú K&H Bank elemzője most ismerte el egy háttérbeszélgetésen, hogy „a piac” a Tiszának szurkol, mert „választások után több területhez is hozzá kellene majd nyúlni”. (Értsd: például extraprofitadók, multik szektorális különadója.)

Adó- és rezsiemelés, nyugdíjcsökkentés

A Tisza politikusai (például Tarr Zoltán) és „szakértői” (Dálnoki Áron, Petsching Mária Zita, Simonovits András stb.) több alkalommal és több fórumon arról beszéltek, hogy több- és magasabb kulcsokkal operáló szja-rendszerre lenne szükség (ahol az átlagbér a mai 15 helyett már 22 százalékkal adózna), a kkv-k társasági adóját 9-ről 25 százalékra vinnék fel, a rezsicsökkentést „humbugnak”, a jelenlegi nyugdíjrendszert „túl bőkezűnek” nevezték, és a nyugdíjak úgynevezett degresszív adóztatásáról beszéltek – sorolta Szántó Miklós. hangsúlyozta: a „piacok bizalmát” a fent említett banki elemző lényegében ezeknek a terveknek tulajdonította, és amúgy ezek egybecsengenek az Európai Bizottság „országspecifikus ajánlásaiban” évek óta szereplő követelésekkel.

Ukrajna- és háborúpártiság

Az Alapjogokért Központ vezetője emlékeztetett: a Tisza úgy csatlakozott az Európai Néppárthoz, hogy a felvételnek három, előre rögzített feltétele volt, ezek közül az egyik Ukrajna végsőkig való támogatása. A Tisza EP-képviselői ennek megfelelően ukrán zászlós pólóban jelentek meg Brüsszelben, saját, „nemzet hangja” című szavazásukon táborukkal megszavaztatták Ukrajna EU-csatlakozását, az EP-ben valamennyi alkalommal (már amikor bent ültek) támogatták az ukrajnai háború elhúzását és eszkalálását lehetővé tevő javaslatokat – és legfőképpen szavazataikkal hatalomban tartották Ursula von der Leyent. Annak a Bizottságnak az elnökét, melynek egy, a Politicóhoz kiszivárgott terve szerint „Európának 5 éven belül készen kell állnia a háborúra”. 

Ha ehhez hozzáteszem, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a háború kapcsán a sorkötelezettség visszaállítását sürgette, akkor tényleg itt az egész állatkert

– írta Szántó Miklós, aki szerint nem mellesleg az Ukrajna további támogatásához szükséges mintegy 400 milliárd eurót valahonnan elő kell teremteni, amelynek „szakpolitikai forrása” adóemelési és nyugdíjcsökkentési koncepció, ami egybevág a tiszás tervekkel.

Brüsszel embere

Még ha az egész Tisza nem is lenne az eurokraták vágyvezérelt projekciója (pedig az), elég csak abba belegondolnunk, hogy fogott emberként igencsak nehéz független szereplőként politizálni – vélekedett Szántó Miklós. Hangsúlyozta: nemcsak  hogy a Tisza a brüsszeliták szívét-lelkét leképző Európai Néppárt tagja; nemcsak hogy EP-képviselőjük szerint az ellenzék malmára hajtja a vizet, ha az EU visszatartja a hazánknak járó forrásokat; és nemcsak hogy Manfred Weber nyíltan kimondta, Magyar Pétert szeretné látni Magyarország következő miniszterelnökeként, de az EP-s fősodor az, amely bevédte Magyar Pétert és nem függesztette fel mentelmi jogát, hogy a magyar bíróság előtt feleljen közvádas ügyekben. És egyszer be fogják majd nyújtani a számlát.

A baloldali gépezet terméke

Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint az egyébként hanyatlóban lévő Tisza-hype nem létezne a dollármédia, a közvélemény-formáló „kutatók” manipulációs kerekasztala nélkül. Ugyanaz a hazai párhuzamos struktúra, mely 2021/22-ben szügyig beleállt az ellenzéki összefogás és a végén dicstelenül magára hagyott Márki-Zay Péter támogatásába, most Magyar Péter-célú társadalomellenes hirdetéseket közöl cikkeknek és kutatásoknak álcázva. Szántó Miklós sorolta: nagyriport október 23-áról, ahol Magyar Péter „a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt” (Telex), aki beszédével „miszlikbe aprította Orbánt” (444), kinek pártja 7-8-9-10 százalékkal vezet a Fidesz előtt (tetszőlegesen: IDEA, Republikon vagy Publicus) – ahogy mérték azt MZP-nek is időarányosan. Jóformán az összes balos politikai kriptaszökevény beállt tiszás influenszernek, Fekete-Győrtől és Tompos Mártontól elkezdve Tordai Bencén és Hadházy Ákoson át Jámbor Andrásig és Juhász Péterig. Baloldali média, baloldali szakértők, baloldali finanszírozás: baloldali program.

Magyar Péter és a Tisza tehát egy Ukrajna- és háborúpárti, adóemelést és nyugdíjcsökkentést tervező brüsszeli projekt, melyet az ideiglenesen hazánkban állomásozó, külföldről finanszírozott médiagépezet futtat, és amely kapcsán vágyvezérelt, ízlésformálást célzó kutatások árulják a reményt. És most ezt az egész sztorit még egy piaci elemző is megerősíti

– foglalta össze az Alapjogokért Központ vezetője. Hozzátette: de nagyon mérgesek, ha ezt valaki leírja-kimondja, mert ők ezt titokban akarják (akarták volna) tartani. Tudják, hogy mindaz, amit csinálni akarnak, az bukó – bukópálya volt a baloldali elődeiknek 2010 előtt is, bukópálya most is.

Hogy is fogalmazott az alelnökük, Tarr Zoltán? „Nem mondhatok el mindent, mert akkor megbukunk ... választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. És hogy is mondja Lucifer Az ember tragédiájában? „Nem adhatok mást, csak mi lényegem”. Igen: a lényegüket adják – zárta összefoglalóját Szánthó Miklós. 

Borítókép: Tisza Párt (Fotó: Purger Tamás )


