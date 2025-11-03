Kocsis Máté elárulta, mi viselte meg a baloldal idegrendszerét

„A balos közvélemény-kutatók minden héten közzétesznek egy-egy kamu felmérést” – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán. Úgy folytatta: ugyanezt csinálták 2022-ben. „Tudjuk, mi lett a vége” – idézte fel.

A frakcióvezető kommentben hozzátette, Pulai András, a baloldal javára rendszeresen tévedő Publicus Intézet igazgatója „majd ezt is megmagyarázza”.

Szegény baloldal 15 éve van ellenzékben, nagyon megviselte ez az idegrendszerüket

– írta.

Ahogy arról korábban cikkeztünk, Kocsis Máté szerint már a baloldali közvélemény-kutatók is óvatosabbak lettek a Tiszára vonatkozó mérésekkel. Ugyan a legtöbb baloldali közvélemény-kutató még kiáll Magyar Péter mellett, de már nem mindenki meri egyértelműen azt jelezni a kutatásaival, hogy elsöprő lenne a Tisza fölénye, szembejött a valóság a manipulációs kerekasztalnál is.