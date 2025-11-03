Pulai AndrásbaloldalFideszKocsis MátémanipulációsidegrendszerkamuTiszaPublicus Intézetellenzék

Kocsis Máté elárulta, mi viselte meg a baloldal idegrendszerét

A balos közvélemény-kutatók minden héten közzétesznek egy-egy kamu felmérést – vélekedett a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Munkatársunktól
Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala2025. 11. 03. 17:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A balos közvélemény-kutatók minden héten közzétesznek egy-egy kamu felmérést” – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán. Úgy folytatta: ugyanezt csinálták 2022-ben. „Tudjuk, mi lett a vége” – idézte fel. 

A frakcióvezető kommentben hozzátette, Pulai András, a baloldal javára rendszeresen tévedő Publicus Intézet igazgatója „majd ezt is megmagyarázza”.  

Szegény baloldal 15 éve van ellenzékben, nagyon megviselte ez az idegrendszerüket

– írta.

Ahogy arról korábban cikkeztünk, Kocsis Máté szerint már a baloldali közvélemény-kutatók is óvatosabbak lettek a Tiszára vonatkozó mérésekkel. Ugyan a legtöbb baloldali közvélemény-kutató még kiáll Magyar Péter mellett, de már nem mindenki meri egyértelműen azt jelezni a kutatásaival, hogy elsöprő lenne a Tisza fölénye, szembejött a valóság a manipulációs kerekasztalnál is.

Borítókép: Pulai András (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu