Kocsis Máté újabb bizonyítékot mutatott a liberális kettős mércére + videó

A Fidesz frakcióvezetője szerint példátlan, ahogy Magyar Péter viselkedett egy újságíróval. Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy gyerekkora óta figyeli a közéletet, de ehhez hasonló esetre nem emlékszik.

„Kisgyerekkorom óta érdekel, de én nem emlékszem ilyenre. Hogy valaki azt mondta volna, hogy »maga egy aljas személy«, bele az arcába egy újságírónak egy politikus” – mondta Kocsis Máté.

A frakcióvezető szerint a történtek különösen felháborítóak, mert

„a mindig oly érzékeny liberális újságírókat egyáltalán nem zavarja, hogy Magyar Péter ilyen közállapotokat teremt politikus–újságíró viszonyban.”

„Amikor velük történik ez, még csak nem is ilyen durván, csak töredékében, akkor meg föl vannak háborodva, jön a Kocsi Ilona a MÚOSZ-tól, és kiadnak ilyen nyammogós közleményeket, hogy milyen szörnyű helyzet van” – tette hozzá.

Kocsis Máté szerint ez a fajta kettős mérce súlyos hiba.

„Aki Magyar Péteren nem kérte ezt számon, annak elfogy a lapja akkor is majd, ha máson akarja számonkérni”

– fogalmazott.