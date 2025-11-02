Kocsis MátéFideszMagyar Péter

Kocsis Máté újabb bizonyítékot mutatott a liberális kettős mércére + videó

Kocsis Máté szerint Magyar Péter új szintre vitte a politikus–újságíró viszonyt. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy gyerekkora óta követi a közéletet, de ilyen durva megszólalásra még nem volt példa.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 21:59
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fidesz frakcióvezetője szerint példátlan, ahogy Magyar Péter viselkedett egy újságíróval. Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy gyerekkora óta figyeli a közéletet, de ehhez hasonló esetre nem emlékszik.

„Kisgyerekkorom óta érdekel, de én nem emlékszem ilyenre. Hogy valaki azt mondta volna, hogy »maga egy aljas személy«, bele az arcába egy újságírónak egy politikus” – mondta Kocsis Máté.

A frakcióvezető szerint a történtek különösen felháborítóak, mert 

„a mindig oly érzékeny liberális újságírókat egyáltalán nem zavarja, hogy Magyar Péter ilyen közállapotokat teremt politikus–újságíró viszonyban.”

„Amikor velük történik ez, még csak nem is ilyen durván, csak töredékében, akkor meg föl vannak háborodva, jön a Kocsi Ilona a MÚOSZ-tól, és kiadnak ilyen nyammogós közleményeket, hogy milyen szörnyű helyzet van” – tette hozzá.

Kocsis Máté szerint ez a fajta kettős mérce súlyos hiba.

 „Aki Magyar Péteren nem kérte ezt számon, annak elfogy a lapja akkor is majd, ha máson akarja számonkérni” 

– fogalmazott.

Borítókép: Kocsis Máté ( Fotó: MTI / Purger Tamás)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu