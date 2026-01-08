A hóhelyzet miatt katonai vontatók érkeztek Veszprémhez, már útközben mentettek + videó

Ma hajnalban megérkeztek Veszprém környékére a tegnap Tatáról elindult Wisent műszaki-vontatók – közölte közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A katonai járművek az ország több pontján kialakult súlyos hóhelyzet miatt indultak útnak.

Fotó: Honvédelem.hu

A miniszter beszámolója szerint az átcsoportosítás során,

Vérteskethely térségében a katonák a tűzoltókkal közösen egy bajba jutott kamion mentésében is részt vettek.

A példátlan időjárási körülmények miatt a honvédség több harcjárművet is készenlétbe helyezett, illetve bevet a közlekedési akadályok felszámolására és a mentési feladatok támogatására.

Mint korábban megírtuk, Magyarországon a havazás és az erős szél következtében kialakult helyzet olyan súlyossá vált, hogy a Belügyminisztérium irányítása alatt, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bevonásával szükségessé válhat a honvédség szélesebb körű alkalmazása is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta:

a Magyar Honvédség parancsnokságai és alakulatai egyértelmű utasítást kaptak arra, hogy feladataik végrehajtása közben haladéktalanul nyújtsanak segítséget, amennyiben bajba jutott járműveket vagy embereket észlelnek.

Szélsőséges időjárásra készülhetünk a következő napokban is

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úgy döntött, Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására, amelynek a honvédség is a tagja.

A honvédelmi miniszter este feltöltött videójában arról számolt be, két Leopard 2A4-est indítottak el Miskolcra, hogy ha szükséges, a lehető leghamarabb eljusson arra a pontra, ahol igénybe vehetik. – Ezek az egyik legnagyobb, legnehezebb eszközeink, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy a bajba jutott járműveket elmozdítsák – hangsúlyozta.

Borítókép: A Magyar Honvédség is segít a rendkívüli hóhelyzetben (Forrás: Honvédelem.hu)