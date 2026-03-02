imalelki egészségcsókay andrásnappali

Meglepő, amit a tudomány talált az imáról

Ma van az ima világnapja. A kezdeményezés a 19. század végén indult az Amerikai Egyesült Államokból: asszonyok hirtdettek meg ima- és missziós napot, először saját közösségükért, később a világ távoli pontjain élőkért is. De miért fontos ez ma? Az ima és lelki egészség kérdése olyan emberi tapasztalat, amely túlmutat kultúrán, korszakon és élethelyzeten. Még a modern orvostudomány is elkezdte vizsgálni, és meglepő eredményekre jutott.

Forrás: Pexels/RDNE Stock project
A modern tudomány és a több ezer éves keresztény hagyomány ugyanis meglepően egy irányba mutat. Az ima nem csupán spirituális gyakorlat, hanem olyan belső erőforrás, amely a testre és a pszichére is hatással van, miközben közösséget és kapaszkodót ad egy bizonytalan világban. Nézzük, mit mondanak a kutatások az ima és lelki egészség kapcsolatáról!

ima és lelki egészség, rózsafüzér
Ima és lelki egészség: a csendes imádság nemcsak lelki, hanem testi nyugalmat is hozhat egy zajos világban. (Fotó: Pexels/RDNE Stock project)

Ima és lelki egészség – több mint belső megnyugvás

A keresztény hagyomány szerint az ima a szív Istenhez fordítása, élő kapcsolat, párbeszéd. Lehet kötött vagy kötetlen, hosszú vagy egészen rövid. Az ima hatásai azonban gyakran túlmutatnak azon, amit elsőre gondolnánk: ima és mentális egészség, ima és testi egészség, sőt az ima és stresszcsökkentés témája ma már tudományos vizsgálatok tárgya is.

Lélegzetima: ősi gyakorlat a rohanó mindennapokban

Az utóbbi években például újra előtérbe kerültek az ún. lélegzetimák, amelynek hagyománya ókeresztény időkre vezethető vissza. A gyakorlatot a korai szerzetesekhez kötik, akik az ima révén kapcsolták össze a testi lélegzést és a lelki odafigyelést.

 Ezek rövid, légzéshez kötött imák belégzésre és kilégzésre tagolódnak, például:
 „Uram, Jézus Krisztus…” – belégzés 
„…légy irgalmas hozzám!” – kilégzés

Ez az egyszerű és rövid forma lehetővé teszi, hogy a ima beépüljön a mindennapok ritmusába: séta közben, munkában, családi teendők során is lehet mondani. Ezáltal a kapcsolat Istennel folyamatosabbá és természetesebbé válhat. Ráadásul az ima és lelki egészség itt konkrét tapasztalattá is válik: a légzés lelassul, a figyelem fókuszáltabb lesz, a belső feszültség oldódik, miközben Istenhez szólunk.

Ima és közösség

A közösségben végzett ima arra emlékeztet, hogy összetartozunk. A közös rózsafüzér imák, litániák, kilencedek (vagy akár egy szándék egy vasárnapi misén) mind azt üzenik: nem egyedül hordozzuk a terheinket. A közösségi ima különösen válsághelyzetekben válik hangsúlyossá — gondoljunk egy barátért, vagy akár a nemzetért, az Egyházért, papjainkért mondott imákra.

Az ima hatásai: mit mondanak a kutatások?

A modern tudomány nem hagyja figyelmen kívül az ima hatásait. Egy vizsgálat során 361 olasz, lengyel és spanyol katolikus szokásait nézték meg. Azok, akik rendszeresen imádkozták a rózsafüzért, nagyobb jólétről, nyugalomról, a problémakezelő képesség javulásáról, valamint kisebb lelki szorongásról számoltak be. Emellett empátia növekedése és depresszió csökkenése is megfigyelhető volt. A tanulmány rámutat arra, hogy a rózsafüzér hatása mennyire alultértékelt.

Más összefoglalók szerint az ima:

  • csökkenti a stresszt és szorongást,
  • erősíti a közösségi kötődést,
  • növeli az optimizmust,
  • elősegíti a belső békét és a lelki növekedést.

A lelki nyugalom pedig segíti a testi ellazulást és közvetve a vérnyomásra is kedvező hatással lehet. A modern orvostudomány egyre több adatot szolgáltat arra, hogy a lelki állapot és a szív egészsége szorosan összefügg. Egy kísérlet során például harminckét New York-i templom közösségét vizsgálták. A kezeletlen magas vérnyomással élők körében a hitüket rendszeresen gyakorlók között már hat hónap alatt alacsonyabb vérnyomást mértek. 

Ezt erősíti meg egy 2022-es kutatás is: azok, akik rendszeresen végeztek vallásos tevékenységeket, például imádkoznak, jobb szív-érrendszeri egészségi mutatókkal rendelkeztek.

A kutatások üzenete egy irányba mutat: a békés lélek és a békés szív összetartozik. A hitből fakadó bizalom reményt, örömöt és belső nyugalmat hoz, ami a lelki tapasztalaton túl, testi szinten is érezhető. 

Közbenjáró ima – másokért mondott imádság

Az ima nem csupán bocsánatot kér vagy kéréseket ad elő, hanem mély belső átalakulást hoz, ahol a gyengeségeinkből Isten kegyelmének működésén keresztül szabadság, béke és szeretet fakad. 

Szintén belső átalakulást indít el a közbenjáró ima, vagyis amikor nem önmagunkért, hanem másokért imádkozunk, hiszen ez kiléptet az énközpontúságból. Pszichológiai vizsgálatok szerint azoknál, akik rendszeresen imádkoznak másokért, statisztikailag kimutatható javulás figyelhető meg az érzelmi és spirituális jóllétben. Eszünkbe juthat még Csókay András tapasztalata is, aki szerint az imának hatalmas ereje van a gyógyulásban és a gyógyításban. Mint arról beszámolt, a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásánál a műtét alatt és az azt követő nehézségek idején a háttérben folyamatosan mondott imák lelki erőt és bátorságot adtak neki a nehéz döntésekhez, illetve ennek köszönhetően találtak megoldást egy addig megoldhatatlannak tartott orvosi kihívásra.

Az ima persze nem csak egy funkcionális gyakorlat, aminek mérhető hatása van az egészségünkre. Folyamatos kapcsolat Istennel. Mégis, érdemes elgondolkodni azon, hogy a modern tudományos kutatások is alátámasztják az ima szükségességét.

 

