Meglepő, amit a tudomány talált az imáról

A modern tudomány és a több ezer éves keresztény hagyomány ugyanis meglepően egy irányba mutat. Az ima nem csupán spirituális gyakorlat, hanem olyan belső erőforrás, amely a testre és a pszichére is hatással van, miközben közösséget és kapaszkodót ad egy bizonytalan világban. Nézzük, mit mondanak a kutatások az ima és lelki egészség kapcsolatáról!

Ima és lelki egészség: a csendes imádság nemcsak lelki, hanem testi nyugalmat is hozhat egy zajos világban. ( Fotó: Pexels/RDNE Stock project)

Ima és lelki egészség – több mint belső megnyugvás

A keresztény hagyomány szerint az ima a szív Istenhez fordítása, élő kapcsolat, párbeszéd. Lehet kötött vagy kötetlen, hosszú vagy egészen rövid. Az ima hatásai azonban gyakran túlmutatnak azon, amit elsőre gondolnánk: ima és mentális egészség, ima és testi egészség, sőt az ima és stresszcsökkentés témája ma már tudományos vizsgálatok tárgya is.

Lélegzetima: ősi gyakorlat a rohanó mindennapokban

Az utóbbi években például újra előtérbe kerültek az ún. lélegzetimák, amelynek hagyománya ókeresztény időkre vezethető vissza. A gyakorlatot a korai szerzetesekhez kötik, akik az ima révén kapcsolták össze a testi lélegzést és a lelki odafigyelést.

Ezek rövid, légzéshez kötött imák belégzésre és kilégzésre tagolódnak, például:

„Uram, Jézus Krisztus…” – belégzés

„…légy irgalmas hozzám!” – kilégzés

Ez az egyszerű és rövid forma lehetővé teszi, hogy a ima beépüljön a mindennapok ritmusába: séta közben, munkában, családi teendők során is lehet mondani. Ezáltal a kapcsolat Istennel folyamatosabbá és természetesebbé válhat. Ráadásul az ima és lelki egészség itt konkrét tapasztalattá is válik: a légzés lelassul, a figyelem fókuszáltabb lesz, a belső feszültség oldódik, miközben Istenhez szólunk.

Ima és közösség

A közösségben végzett ima arra emlékeztet, hogy összetartozunk. A közös rózsafüzér imák, litániák, kilencedek (vagy akár egy szándék egy vasárnapi misén) mind azt üzenik: nem egyedül hordozzuk a terheinket. A közösségi ima különösen válsághelyzetekben válik hangsúlyossá — gondoljunk egy barátért, vagy akár a nemzetért, az Egyházért, papjainkért mondott imákra.

Az ima hatásai: mit mondanak a kutatások?

A modern tudomány nem hagyja figyelmen kívül az ima hatásait. Egy vizsgálat során 361 olasz, lengyel és spanyol katolikus szokásait nézték meg. Azok, akik rendszeresen imádkozták a rózsafüzért, nagyobb jólétről, nyugalomról, a problémakezelő képesség javulásáról, valamint kisebb lelki szorongásról számoltak be. Emellett empátia növekedése és depresszió csökkenése is megfigyelhető volt. A tanulmány rámutat arra, hogy a rózsafüzér hatása mennyire alultértékelt.