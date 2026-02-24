Közös ima a békéért a háború kirobbanásának évfordulóján

Közös imára hív a békéért Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei református egyházkerületeket tömörítő Generális Konvent ügyvezetője az ukrajnai háború kitörésének évfordulóján.

Steinbach József közös imára hív, amelyhez bérmilyen felekezetű ember csatlakozhat (Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség)

Egy közleményben Steinbach József arra kéri a Kárpát-medence reformátusait, hogy imádkozzanak a kárpátaljai testvérekért és a háború miatt szenvedő minden emberért.

Azt is kéri, imádkozzanak konkrétan a béketárgyalásokért, az egymással tárgyaló vezetőkért és az egymás ellen fordult országok mindegyikéért.

Kérése szerint a reformátusok imádkoznak a háború okozta testi és lelki gyötrelemben élőkért, a szétszakított családokért, az özvegyekért és árvákért, a hadirokkantakért, a fronton harcolókért, kárpátaljai testvéreinkért, minden háborúságot szenvedőért.

„Könyörülj rajtunk, Urunk, hadd legyünk mi is – bárhol élünk is – békességed és segítő szereteted eszközei!” − fogalmazott a református püspök.