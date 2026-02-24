Steinbach Józsefimareformátus

Közös ima a békéért a háború kirobbanásának évfordulóján

Steinbach József püspök közleményben kéri az embereket, hogy imádkozzanak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 24. 11:30
Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igét hirdet a karácsonyi istentiszteleten a balatonalmádi református templomban 2025. december 25-én
Közös imára hív a békéért Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a Kárpát-medencei református egyházkerületeket tömörítő Generális Konvent ügyvezetője az ukrajnai háború kitörésének évfordulóján.

Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke, a zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke
 Steinbach József közös imára hív, amelyhez bérmilyen felekezetű ember csatlakozhat

Egy közleményben Steinbach József arra kéri a Kárpát-medence reformátusait, hogy imádkozzanak a kárpátaljai testvérekért és a háború miatt szenvedő minden emberért.

Azt is kéri, imádkozzanak konkrétan a béketárgyalásokért, az egymással tárgyaló vezetőkért és az egymás ellen fordult országok mindegyikéért.

Kérése szerint a reformátusok imádkoznak a háború okozta testi és lelki gyötrelemben élőkért, a szétszakított családokért, az özvegyekért és árvákért, a hadirokkantakért, a fronton harcolókért, kárpátaljai testvéreinkért, minden háborúságot szenvedőért.

„Könyörülj rajtunk, Urunk, hadd legyünk mi is – bárhol élünk is – békességed és segítő szereteted eszközei!” − fogalmazott a református püspök.

Borítókép: Steinbach József


