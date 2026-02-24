A Tisza Párt beállt a veszélyes háborúpárti kórusba

Ma négy évvel és sok százezerrel halottal később a háború még mindig zajlik – fogalmazott Selmeczi Gabriella a parlamentben. A Fidesz képviselője a napirend előtti felszólalásában jelezte, hogy az ukrajnai harcok kezdetén még arra is volt esély, hogy Európa kimarad a konfliktusból és meghatározó szerepet játszik a mielőbbi tűzszünet létrejöttében. De más döntés született és egyes európai vezetők esélyt láttak abban, hogy úgy viseljenek háborút az oroszokkal szemben, hogy közben a saját állampolgárai bőrét nem kell vásárra vinni.

Mára ez is változóban van, mert ezek a háborúpárti vezetők megkezdték társadalmaik felkészítését annak elfogadására, hogy a fiaiknak és a lányaiknak is hadba kell vonulniuk Oroszország ellen

– tette hozzá.

Az Országgyűlésben is téma volt az ukrajnai háború helyzete (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A kormánypárti politikus megjegyezte azt is, hogy a háború eddig 193 milliárd euróba került az adófizetőknek. De már döntés született egy 90 milliárd eurós hitelről, míg a EU következő hétéves költségvetésében további 360 milliárd euró szerepel az uniós taggá váló Ukrajna támogatására.

A háborús pszichózisban szenvedő uniós vezetők szerint ezek a támogatások még mindig nem elegendőek. Brüsszel és a Tisza Párt azért akarja eltörölni a rezsicsökkentést, visszavágni a családtámogatásokat és megadóztatni a nyugdíjakat, mert Ukrajna finanszírozására kell a pénz

– fogalmazott.

Selmeczi jelezte, hogy a magyar kormány a legnagyobb akadálya annak, hogy a háborúpárti politikusok belevigyék Európát az Oroszország elleni háborúba.

Ezért hozták létre a Tisza Pártot

– rögzítette.

A Fidesz–KDNP a béke garanciája

Válaszában Hidvéghi Balázs leszögezte, hogy elutasítják a háborúba való belesodródást. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára elmondta, hogy teljesen dominánssá vált a háborúpárti politika Brüsszelben és egyre veszélyesebb kijelentéseket tesznek. A kormánypárti politikus szerint ha igaz lenne az EU-s vezetők állítása, hogy „ez a mi háborúnk”, akkor az egy NATO és Oroszország közötti háborút jelentene.

A Tisza Párt és a háborúpárti erők itthon is hallatják a hangjukat és azt állítják, hogy csak a Fidesz találja ki a háborús veszélyt. A Tisza Párt brüsszeli főnöke, Manfred Weber álmodozik arról, hogy európai katonák masírozzanak az oroszok ellen Ukrajna területén

– hívta fel a figyelmet.