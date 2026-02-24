ukrajnabrüsszeltisza pártháborúfidesz

A Tisza Párt beállt a veszélyes háborúpárti kórusba

Az Országgyűlés plenáris ülésén téma volt az ukrajnai háború és a Tisza Párt is. A Fidesz részéről Selmeczi Gabriella úgy vélekedett, hogy Brüsszel és a Tisza Párt azért akarja eltörölni a különböző jóléti intézkedéseket, mert Ukrajna finanszírozására kell a pénz. Míg Hidvéghi Balázs államtitkár úgy vélekedett, hogy a háborúpárti vezetők egyre veszélyesebb kijelentéseket tesznek.

Máté Patrik
2026. 02. 24. 10:48
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben Forrás: AFP
Ma négy évvel és sok százezerrel halottal később a háború még mindig zajlik – fogalmazott Selmeczi Gabriella a parlamentben. A Fidesz képviselője a napirend előtti felszólalásában jelezte, hogy az ukrajnai harcok kezdetén még arra is volt esély, hogy Európa kimarad a konfliktusból és meghatározó szerepet játszik a mielőbbi tűzszünet létrejöttében. De más döntés született és egyes európai vezetők esélyt láttak abban, hogy úgy viseljenek háborút az oroszokkal szemben, hogy közben a saját állampolgárai bőrét nem kell vásárra vinni.

Mára ez is változóban van, mert ezek a háborúpárti vezetők megkezdték társadalmaik felkészítését annak elfogadására, hogy a fiaiknak és a lányaiknak is hadba kell vonulniuk Oroszország ellen

– tette hozzá.

Budapest, 2025. december 8. Az Országgyűlés plenáris ülése 2025. december 8-án. MTI/Balogh Zoltán
Az Országgyűlésben is téma volt az ukrajnai háború helyzete (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A kormánypárti politikus megjegyezte azt is, hogy a háború eddig 193 milliárd euróba került az adófizetőknek. De már döntés született egy 90 milliárd eurós hitelről, míg a EU következő hétéves költségvetésében további 360 milliárd euró szerepel az uniós taggá váló Ukrajna támogatására.

A háborús pszichózisban szenvedő uniós vezetők szerint ezek a támogatások még mindig nem elegendőek. Brüsszel és a Tisza Párt azért akarja eltörölni a rezsicsökkentést, visszavágni a családtámogatásokat és megadóztatni a nyugdíjakat, mert Ukrajna finanszírozására kell a pénz

– fogalmazott.

Selmeczi jelezte, hogy a magyar kormány a legnagyobb akadálya annak, hogy a háborúpárti politikusok belevigyék Európát az Oroszország elleni háborúba. 

Ezért hozták létre a Tisza Pártot

– rögzítette.

 

A Fidesz–KDNP a béke garanciája

Válaszában Hidvéghi Balázs leszögezte, hogy elutasítják a háborúba való belesodródást. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára elmondta, hogy teljesen dominánssá vált a háborúpárti politika Brüsszelben és egyre veszélyesebb kijelentéseket tesznek. A kormánypárti politikus szerint ha igaz lenne az EU-s vezetők állítása, hogy „ez a mi háborúnk”, akkor az egy NATO és Oroszország közötti háborút jelentene.

A Tisza Párt és a háborúpárti erők itthon is hallatják a hangjukat és azt állítják, hogy csak a Fidesz találja ki a háborús veszélyt. A Tisza Párt brüsszeli főnöke, Manfred Weber álmodozik arról, hogy európai katonák masírozzanak az oroszok ellen Ukrajna területén

– hívta fel a figyelmet.

A Fidesz budapesti szervezetének a háború borzalmait bemutató, a mesterséges intelligenciával készült videója kapcsán az államtitkár elmondta: ez a határ másik oldalán a valóság.

A Tisza Párt beállt a veszélyes háborúpárti kórusba

– jegyezte meg.

Hozzátette: a békére a garancia a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor miniszterelnök.

 

Egyházellenes politikát folytat a Tisza Párt

A Tisza Párt rárontott a katolikus egyházra, mert nem tetszett neki a püspöki kar békéért fohászkodó nagyböjti körlevele – mondta napirend előtt Vejkey Imre. A KDNP képviselője hangsúlyozta, hogy a pártjuk minden körülmények között kiáll a béke mellett, és tiltakozik a Tisza egyházellenes politikája miatt.

A Tisza Párt nyilvánosságra került programja szerint az egyházak támogatását 40 százalékkal csökkentenék, ami évi 300 milliárd forintos elvonást jelentene. Ezzel sok száz iskola, óvoda és szociális intézmény működése kerülne veszélybe, főként azon az ötszáz településen, ahol az egyházi intézmény a fő közszolgáltató

– hívta fel a figyelmet.

Válaszában Latorcai Csaba, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára kijelentette: a Tisza Párt tudatos rombolásra készül az egyházpolitikában. Szerinte a Tisza és Magyar Péter a 2010 előtti balliberális kormányok egyház- és vallásellenes politikáját hozná vissza esetleges kormánykerülése esetén. Úgy vélte, hogy a Tisza Párt számára a keresztény elvek nem jelentenek értéket.

Az, hogy a Tisza Párt ordenáré módon megtámadta a püspöki körlevelet, azt jelzi, hogy nem békét akar, hanem háborút, és ellensége a kereszténységnek és az egyházi intézményeknek 

– tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber (Fotó: AFP)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

