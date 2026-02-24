Szentkirályi: Nem hagyjuk magunkat, aki a magyarokba harap, annak belénk törik a foga + videó

– Ezeknek aztán van bőr a képükön. A volt ukrán elnöki tanácsadó szerint mostanra nyílt és közvetlen összecsapásban van Ukrajna és Magyarország. Szerinte, hogyha Orbán győz, akkor Zelenszkij veszít, tehát ezt máshogy is elmondták már sokan Ukrajnából, csak az úgy hangzik, hogy ha a Tisza nyer, akkor Ukrajna és Brüsszel győz – mondta Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője aláhúzta:

éppen ezért szándékosan nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket, és egy üzemanyagválsággal próbálják elérni azt, hogy az ő emberük, Magyar Péter alakíthasson Magyarországon április után kormányt.

– De azzal nem számoltak, hogy hát azért nekünk se kell a szomszédba menni akkor, hogyha elkezdenek minket fenyegetni meg zsarolgatni, úgyhogy megfelelő válaszlépéseket mi is megtettünk. Nem hagyjuk magunkat, aki a magyarokba harap, annak belénk törik a foga, április 12-én csak a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.