Szentkirályi AlexandraUkrajnaBarátság kőolajvezeték

Szentkirályi: Nem hagyjuk magunkat, aki a magyarokba harap, annak belénk törik a foga + videó

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint az ukránok szándékosan nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket és egy üzemanyagválsággal próbálják elérni azt, hogy az ő emberük, Magyar Péter alakíthasson Magyarországon április után kormányt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 10:09
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője
Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ezeknek aztán van bőr a képükön. A volt ukrán elnöki tanácsadó szerint mostanra nyílt és közvetlen összecsapásban van Ukrajna és Magyarország. Szerinte, hogyha Orbán győz, akkor Zelenszkij veszít, tehát ezt máshogy is elmondták már sokan Ukrajnából, csak az úgy hangzik, hogy ha a Tisza nyer, akkor Ukrajna és Brüsszel győz – mondta Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője aláhúzta: 

éppen ezért szándékosan nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket, és egy üzemanyagválsággal próbálják elérni azt, hogy az ő emberük, Magyar Péter alakíthasson Magyarországon április után kormányt.

– De azzal nem számoltak, hogy hát azért nekünk se kell a szomszédba menni akkor, hogyha elkezdenek minket fenyegetni meg zsarolgatni, úgyhogy megfelelő válaszlépéseket mi is megtettünk. Nem hagyjuk magunkat, aki a magyarokba harap, annak belénk törik a foga, április 12-én csak a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu