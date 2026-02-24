Magyar PéterháborúManfred Weber

Brüsszel háborús irányba vinné Európát, Magyarország nemet mond

Hidvéghi Balázs szerint négy évvel a háború kitörése után az európai vezetőknek a békés rendezésre kellene törekedniük, ehelyett azonban az Európai Néppárt Ukrajna támogatásával kampányol. A politikus úgy véli, Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásában érdekelt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 9:43
Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hidvéghi Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy a háború kitörésének negyedik évfordulóján az európai vezetőknek közvetlen tárgyalásokat kellene kezdeményezniük Oroszországgal a konfliktus lezárása érdekében. Ezzel szemben a Manfred Weber vezette Európai Néppárt „Ukrajna harca Európa harca” feliratú plakáttal kampányol.

Hidvéghi Balázs: Brüsszel háborús irányba vinné Európát (Fotó: AFP)
Hidvéghi Balázs: Brüsszel háborús irányba vinné Európát (Fotó: AFP)

A politikus felidézte, hogy Weber korábban arról beszélt: európai katonákat szeretne látni Ukrajnában. Hidvéghi szerint a brüsszeli elit célja Oroszország legyőzése Ukrajna területén, amit nyilatkozataikkal rendszeresen meg is erősítenek.

Hidvéghi Balázs azt írta, a „háborúpárti” nyugati elit kész lenne egész Európát bevonni egy Oroszország elleni konfliktusba, ugyanakkor Magyarország nem hagyja magát.

Orbán Viktor nemet mond nekik. Ezért akar most Brüsszel és Kijev is leszámolni a nemzeti kormánnyal, és egy bábkormányt ültetni Magyarország élére, hogy aztán hazánkat is belerángassák a háborúba, és az ukrán állam finanszírozójává tegyék.

A politikus hangsúlyozta, hogy erre Magyar Pétert találták meg jelöltként. A bejegyzés szerint a Tisza Párt képviselői ukránpárti pólóban jelentek meg Brüsszelben.

Magyar Péter pedig az ukránok oldalára áll a magyar emberekkel szemben: amíg Zelenszkij fenyegeti és zsarolja hazánkat, Magyar Péter hallgat.

– írta a politikus.

4 évvel a háború kitörése után sorsot választunk Magyarországnak. A tét: háború vagy béke. Az Európai Néppárt tagjaként Magyar Péter és a Tisza Magyarországot is beállítaná a háborúpárti fősodorba. Az egyetlen, aki képes nemet mondani a brüsszeli, háborúpárti zsarolásra, és kint tartani Magyarországot a háborúból, az Orbán Viktor. Ez a kérdés az áprilisi választáson, ezért a Fidesz a biztos választás.

– tette hozzá.

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu