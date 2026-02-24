Brüsszel háborús irányba vinné Európát, Magyarország nemet mond

A politikus felidézte, hogy Weber korábban arról beszélt: európai katonákat szeretne látni Ukrajnában. Hidvéghi szerint a brüsszeli elit célja Oroszország legyőzése Ukrajna területén, amit nyilatkozataikkal rendszeresen meg is erősítenek.

Hidvéghi Balázs azt írta, a „háborúpárti” nyugati elit kész lenne egész Európát bevonni egy Oroszország elleni konfliktusba, ugyanakkor Magyarország nem hagyja magát.

Orbán Viktor nemet mond nekik. Ezért akar most Brüsszel és Kijev is leszámolni a nemzeti kormánnyal, és egy bábkormányt ültetni Magyarország élére, hogy aztán hazánkat is belerángassák a háborúba, és az ukrán állam finanszírozójává tegyék.

A politikus hangsúlyozta, hogy erre Magyar Pétert találták meg jelöltként. A bejegyzés szerint a Tisza Párt képviselői ukránpárti pólóban jelentek meg Brüsszelben.