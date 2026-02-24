Hidvéghi Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy a háború kitörésének negyedik évfordulóján az európai vezetőknek közvetlen tárgyalásokat kellene kezdeményezniük Oroszországgal a konfliktus lezárása érdekében. Ezzel szemben a Manfred Weber vezette Európai Néppárt „Ukrajna harca Európa harca” feliratú plakáttal kampányol.
Brüsszel háborús irányba vinné Európát, Magyarország nemet mond
Hidvéghi Balázs szerint négy évvel a háború kitörése után az európai vezetőknek a békés rendezésre kellene törekedniük, ehelyett azonban az Európai Néppárt Ukrajna támogatásával kampányol. A politikus úgy véli, Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásában érdekelt.
A politikus felidézte, hogy Weber korábban arról beszélt: európai katonákat szeretne látni Ukrajnában. Hidvéghi szerint a brüsszeli elit célja Oroszország legyőzése Ukrajna területén, amit nyilatkozataikkal rendszeresen meg is erősítenek.
Hidvéghi Balázs azt írta, a „háborúpárti” nyugati elit kész lenne egész Európát bevonni egy Oroszország elleni konfliktusba, ugyanakkor Magyarország nem hagyja magát.
Orbán Viktor nemet mond nekik. Ezért akar most Brüsszel és Kijev is leszámolni a nemzeti kormánnyal, és egy bábkormányt ültetni Magyarország élére, hogy aztán hazánkat is belerángassák a háborúba, és az ukrán állam finanszírozójává tegyék.
A politikus hangsúlyozta, hogy erre Magyar Pétert találták meg jelöltként. A bejegyzés szerint a Tisza Párt képviselői ukránpárti pólóban jelentek meg Brüsszelben.
Magyar Péter pedig az ukránok oldalára áll a magyar emberekkel szemben: amíg Zelenszkij fenyegeti és zsarolja hazánkat, Magyar Péter hallgat.
– írta a politikus.
4 évvel a háború kitörése után sorsot választunk Magyarországnak. A tét: háború vagy béke. Az Európai Néppárt tagjaként Magyar Péter és a Tisza Magyarországot is beállítaná a háborúpárti fősodorba. Az egyetlen, aki képes nemet mondani a brüsszeli, háborúpárti zsarolásra, és kint tartani Magyarországot a háborúból, az Orbán Viktor. Ez a kérdés az áprilisi választáson, ezért a Fidesz a biztos választás.
– tette hozzá.
Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)
Nyílt támadás érkezett Ukrajnából: Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát + videó
Európa háborúra készül Oroszországgal.
Orbán Viktor: Az ukránok kicserélnék a magyar kormányt egy Kijevnek kedves helytartóra
A miniszterelnök szerint Ukrajna célja a kormány megbuktatása.
Brüsszelben megfagy a levegő: a magyar kormány nem hagyja szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot!
Levél az Európai Tanács elnökének.
Brüsszel négy éve mindent az ukránpolitikának rendel alá
Kék-sárga színekbe öltözött az Európai Bizottság és az Európai Tanács épülete is.
