Magyar Péter vereségre készül – videó

Magyar Péter hallgat arról, hogy az ukránok leállították a kőolaj szállítását, majd megtámadták a Barátság kőolajvezetéket Oroszországban – erről is szó volt az Igazság órája keddi adásában, melynek vendége Rétvári Bence. Az államtitkár véleményt mondott arról is, hogy sajtóinformációk szerint Magyar Péter még a hivatalos kampány megkezdése előtti napon zárt ajtók mögött a vereségre készíthette fel a jelöltjeit, miközben a pártelnök testvérének lapja, a Kontroll szerint háborús kormánypropagandával befolyásolja híveit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 6:44
Rétvári Bence az Igazság órája keddi vendége, ahol az államtitkár elsőként arról beszélt, hogy négy éve kezdődött az orosz-ukrán háború. – Az EU-t azért hozták létre, hogy ne legyen háború, ehhez képest most ők akarnak háborúzni, és nem értik azt sem, miért gond számunkra, hogy az ukránok elzárták a Barátság vezetéket, mondván, mindent el kel tűrni. 

Látható, hogy Ukrajna segítése az elsődleges, bármit kérnek, meg kell nekik adni, legyen az pénz, katona. Mondhatni államvallássá vált Ukrajna támogatása 

– mondta. Úgy fogalmazott, Magyar Péter és a Tisza is besorolt ebbe, és erről, mármint a háborúról, és a Barátság lezárásáról nem beszél erről, ünchen óta hallgat, és kockára teszi a magyaremberek életét, megélhetését. 

– Magyar Péter lapít, mert Münchenben megmondták neki, hogy erről nem beszélhet

– hangsúlyozta.

Az államtitkár kitért arra, hogy hazánkba hatályos szerződés alapján jön a kőolaj Oroszországból, Ukrajna pedig szerződésben vállalta, hogy átengedi az országán a kőolajat. Ennek ellenére orosz terülten is támadják már a vezetéket, Brüsszel pedig nem áll ki Magyarország mellett, ellenben úgy tesznek, mintha Ukrajnának joga lenne elzárni a vezetéket, csak Ukrajna számít, mert sok pénz van benne, legyen szó földterületekről, fegyverekről. Ez egy szűk elit, akik igényét a politika és a média kiszolgál. 

Magyarország ellenáll, ezért most Orbán Viktort próbálják meg leváltani valakire, aki támogatja az uniós törekvéseket. 

– Nekünk Magyarország a legfontosabb, és csak az kérjük, tartsák be a szerződésben vállaltakat. Ráadásul mindig segítünk az ukránoknak, igaz, nem fegyverrel vagy katonával, hanem humanitárius módon. 

Cserébe zsarolják az ukránok hazánkat, kivéreztetik az országot, és leváltanák az ország vezetését, Magyar Péter pedig alkalmasnak tűnik Brüsszel és Kijev emberének

– szögezte le.

Rétvári Bence hozzátette, mi nem másodrendű polgárai vagyunk az uniónak, nem csak nyugati ország blokkolhat egy döntést, nekünk is van hozzá jogunk. Miközben egy szűk háborúpátri eli akarja vezetni az uniót.

Az adásban szóba került, hogy  Tisza elnöke nem beszél arról, mit gondol az ukrán zsarolásról, míg Manfred Weber megismételte, hogy ő közös európai hadsereget akar küldeni az ukrán frontra. – Akkor menjen Weber a frontra – mondta az államtitkár, jelezve, a cél, hogy lezárjuk ezt a háborút, nem az, hogy emberek haljanak meg. – Emberek életét kockáztatja, pedig megvédeni kéne az életüket – hangsúlyozta.

Az államtitkár beszélt arról, hogy a baloldali szavazók jó része figyelmen kívül hagyja a háborút, nem érzik veszélynek, a valóságtól távol tartják magukat, pedig gazdaságilag már négy éve érezhető a háború hatása Európában. Az unió pedig minden pénzét Ukrajnának adja. – Ennek ellenére tagadják, azt mondják, nincs háború, nincs veszély – vélekedett, kiemelve, csak Orbán Viktor képes távol tartani hazánkat a háborúból.

Arról, hogy a Katolikus Püspöki Konferencia a böjt alatt a kárpátaljaiaknak gyűjt, 

a Tisza oldaláról pedig elképesztő gyűlöletcunami indult a püspöki körlevél után. 

– A Tisza szerint sokkoló, hogy kimondák a háború szót a templomokban. Kétszínű, álszent, képmutató viselkedés ez. Képesek a katolikus egyházra rárontani, miközben az egyház, mint mindig, most is a béke mellett áll ki. 

Arról, hogy múlt pénteken Magyar Péter már a vereségre próbálta felkészíteni a párt jelöltjeit, és közölte, ő elmegy az országból, ha nem nyer a Tisza, Rétvári Bence azt mondta, egyfelől Magyar az mondja, 17 százalékkal vezet, majd közli, hogy ez nem biztos, hogy összejön, és már azt tervezi, hogy elhagyja az országot, mind jelzik, hogy hazugságra épít mindent. 

– Magyar Péternek mentelmi joga van Brüsszelben, de a magyar Országgyűlésben felelnie kellene a lopási ügyben. Így érthető, hogy inkább Brüsszelben marad, ráadásul a tiszásoknak is le fog esni, hogy Magyar Péter végig átverte őket, és ez csak egy Fabebook-párt

– vélekedett az államtitkár.

