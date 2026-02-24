Magyar Péter vereségre készül – videó

Rétvári Bence az Igazság órája keddi vendége, ahol az államtitkár elsőként arról beszélt, hogy négy éve kezdődött az orosz-ukrán háború. – Az EU-t azért hozták létre, hogy ne legyen háború, ehhez képest most ők akarnak háborúzni, és nem értik azt sem, miért gond számunkra, hogy az ukránok elzárták a Barátság vezetéket, mondván, mindent el kel tűrni.

Látható, hogy Ukrajna segítése az elsődleges, bármit kérnek, meg kell nekik adni, legyen az pénz, katona. Mondhatni államvallássá vált Ukrajna támogatása

– mondta. Úgy fogalmazott, Magyar Péter és a Tisza is besorolt ebbe, és erről, mármint a háborúról, és a Barátság lezárásáról nem beszél erről, ünchen óta hallgat, és kockára teszi a magyaremberek életét, megélhetését.

– Magyar Péter lapít, mert Münchenben megmondták neki, hogy erről nem beszélhet

– hangsúlyozta.

Az államtitkár kitért arra, hogy hazánkba hatályos szerződés alapján jön a kőolaj Oroszországból, Ukrajna pedig szerződésben vállalta, hogy átengedi az országán a kőolajat. Ennek ellenére orosz terülten is támadják már a vezetéket, Brüsszel pedig nem áll ki Magyarország mellett, ellenben úgy tesznek, mintha Ukrajnának joga lenne elzárni a vezetéket, csak Ukrajna számít, mert sok pénz van benne, legyen szó földterületekről, fegyverekről. Ez egy szűk elit, akik igényét a politika és a média kiszolgál.

Magyarország ellenáll, ezért most Orbán Viktort próbálják meg leváltani valakire, aki támogatja az uniós törekvéseket.

– Nekünk Magyarország a legfontosabb, és csak az kérjük, tartsák be a szerződésben vállaltakat. Ráadásul mindig segítünk az ukránoknak, igaz, nem fegyverrel vagy katonával, hanem humanitárius módon.

Cserébe zsarolják az ukránok hazánkat, kivéreztetik az országot, és leváltanák az ország vezetését, Magyar Péter pedig alkalmasnak tűnik Brüsszel és Kijev emberének

– szögezte le.

Rétvári Bence hozzátette, mi nem másodrendű polgárai vagyunk az uniónak, nem csak nyugati ország blokkolhat egy döntést, nekünk is van hozzá jogunk. Miközben egy szűk háborúpátri eli akarja vezetni az uniót.