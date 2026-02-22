Magyar PéterMagyar Mártonháború

A Tisza házi lapja az egyházba is beleköt, ha a háború veszélyét kell bagatellizálni

Magyar Péter öccse hírportáljának nem tetszik, hogy a katolikusok békét akarnak, és a háborúban érintettek számára gyűjtenek.

Erős Hunor
2026. 02. 22. 19:00
Fotó: Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vér nem válik vízzé, és ez igaz Magyar Péter családjára is. A Tisza Párt elnöke is élen jár a háborúba sodródás veszélyének vagy éppen következményeinek bagatellizálásával, ahogy az egyházakhoz fűződő viszonya sem éppen a kiegyensúlyozottságról híresült el. Most a Magyar Márton által irányított Kontroll tett egy nagy lépést annak érdekében, hogy vezetőjük felérjen bátyjának a szintjére. A tiszás hírportál megpróbálta elemezni azt a körlevelet, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia adott ki, azonban láthatóan esetükben nem ért célt a levél fő üzenete.

Magyar Márton. Forrás: YouTube/Kontroll

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott levél emlékeztet arra, hogy most február 24-én lesz négy éve annak, hogy „Ukrajnában véres háború kezdődött”. Azt is leírják, hogy az emberek sokat hallanak a geopolitikáról, fegyverekről, területekről és stratégiákról, azonban a háború rettenetes árával és következményeivel nem találkoznak az emberek.

„A háború árát nem a döntéshozók fizetik meg, hanem például azok a gyerekek, akik már négy éve hiába várják haza az apjukat, mert az a fronton van, vagy külföldre menekült. A háború ára azoknak a szülőknek a rettegése, akik hónapok óta nem hallottak a fronton szolgáló fiukról. Azoknak a feleségeknek a kétségbeesése, akiknek a férje fizikailag vagy pszichésen megrokkant. A háborút fizetik meg a családok, akiknél az elromlott gépeket nincs aki megszerelje, mert elfogytak a szakemberek, és a betegek, akiknek nem jut orvos” – írják, mindenkit figyelmeztetve, hogy milyen szörnyűségekkel jár valójában a háború. 

Hány gyereknek és felnőttnek kell még testileg, lelkileg megnyomorodnia, mire mindenki felismeri, hogy egy háborúnak csak vesztesei vannak?

– teszik fel a kérdést.

A tiszásoknál a figyelemfelhívás félelmetes, a fenyegetés azonban nem

A levél feltevése, miszerint „látjuk-e a háború rettenetes árát?” különösképpen aktuális, hiszen maga a Kontroll „elemzése” is bagatellizálni próbálja azokat a szörnyűségeket, amiket az átlagembereknek át kell élniük a mindennapjaikban a háború miatt. 

„Mintha a karmelita kolostorban írták volna a Kontroll birtokába jutott, február 22-i keltezésű egyházi dokumentumot” – kezdődik a cikk. A Kontroll írása láthatón úgy próbálja összemosni a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát és a kormányt, mintha egyfajta alá-fölé rendeltség vagy utasítási lánc lenne a két szereplő között. Miközben a valóság teljesen egyértelmű: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, valamint a nemzeti kormány is külön-külön igyekszik felhívni a figyelmet a háború szörnyűségeire, hogy senki ne tartsa jó ötletnek a háború támogatását, kiterjesztését, illetve hangsúlyozzák a béke fontosságát, hogy ne vesszen el több emberi élet.

A Magyar Péter öccsének hírportálján megjelent cikk bár futólag említi, hogy a levélben beszélnek a háború borzalmairól, azt mégis fontosabbnak tartják, egy olyan időszakban, amikor a szomszédos országban ezrek sérülnek és hallnak meg vagy válnak otthontalanná, hogy a levél nyelvezetét elemezzék. Ugyanis a cikk írója kifogásolta, hogy a korábbi évekkel szemben az idei körlevélben nem említik Jézus Krisztus nevét, illetve nem idéznek a Bibliából.

Emellett még azt is megszámolták, hogy hányszor szerepel a háború szó a levélben, amivel nem pusztán a tiszás lapnál dolgozó újságíró matematikai tudását akarták megcsillogtatni, hanem azt a baloldali narratívát is igyekeztek felmelegíteni, miszerint az egyház, vagy más esetekben a kormány rémületet kíván kelteni. Korábban más, a háború veszélyeire figyelmet felhívó anyagokra is ugyanezt a narratívát kívánták ráhúzni a baloldali médiában. Mindez csak azért kifejezetten érdekes, mivel sem a Kontroll, sem a többi baloldali lap nem tárt fel semmi fenyegetőt Magyar Péter bizalmasának, Ruszin-Szendi Romulusznak azon kijelentéseiből, mikor a sorkatonaság visszaállításáról beszél vagy azt mondja, „ha úgy van, akkor berántunk mindenkit”. De a háború veszélyeire való figyelemfelhívás a baloldalon még annál is fenyegetőbb, mint amikor egy ukrán katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyegeti hazánkat.

A Tisza alelnöke a templomba járó gyerekeket félti, a fiatalok sorozásával viszont nincs baja

A nagyböjti körlevelet ezen a hétvégén olvassák fel a templomokban, ebben lehetőséget látott Forsthoffer Ágnes, Magyar Péter pártjának alelnöke is, aki egy bejegyzésében aggodalmát fejezte ki azokért a gyermekekért, akik a háborúról hallanak a templomban. Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy a Tisza alelnöke hányszor szólalt fel azokért a fiatalokért, akiket párttársa besorozna, vagy egyáltalán elgondolkozhatott-e azon, hogy egy épphogy 18 éves fiú mit érez, mennyire félhet, mikor a Tisza egyik vezető politikusa azt mondja, ha szükség lesz rá, akkor őt is berántja. Mindez annak fényében különösen fontos kérdés, hogy láthatóan a baloldali párt elnöke, Magyar Péter Münchenben ismét bebizonyította, hogy a háború folytatását – adott esetben kiterjesztését – pártolók mellett áll

Ez azonban szintén nem volt elég, hogy a Kontoll vagy akár Forsthoffer Ágnes riasztónak ítélje.

A körlevélben egy egyhetes adománygyűjtést is bejelentettek, amellyel a háború sújtotta területeken élők számára akarnak segítséget nyújtani. Magyar Márton portálján azonban ebben is találtak kivetnivalót. A cikkben azt találták problémának, hogy bár a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a korábbi években is hirdetett gyűjtést, a nagyböjti körlevelekben azt eddig nem a háborútól szenvedők megsegítésével indokolták. 

Érdekesség egyébként, hogy a Kontroll által „kiszivárogtatott” körlevelet, a Szemlélek blog már tegnap közzétette, ott nem fűztek hozzá kommentárt.

Nem ez az első alkalom

Nem ez volt az első alkalom, hogy a Tisza Párt házi hírportálján egyházellenes gondolatokat fogalmaznak meg. A Kontroll egyik podcastműsorában az egyházbarátnak nehezen nevezhető Tóta W. Árpád kijelentette: „Ha elkezdenénk megkapargatni az egyházak pénzügyeit, akkor újra kéne nyitnunk Recsket…” Majd folytatta: „Valahol el kell férniük. Érted? Csak Kiss-Rigó László, önmagában egy hegyet ki kéne ott fejtsen….”. A Magyar Pétert támogató publicista azonban a Tisza Párt és a párt körül ólálkodó emberek pénzügyei kapcsán azonban ilyen kijelentést nem tett. Mindeközben már többször is felmerültek gyanús pénzügyi helyzetek a baloldali párt és a benne vagy körülötte lévők körében.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Még egy üzenet a Farpofa-közből

Bayer Zsolt avatarja

A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu