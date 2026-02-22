A Tisza házi lapja az egyházba is beleköt, ha a háború veszélyét kell bagatellizálni

A vér nem válik vízzé, és ez igaz Magyar Péter családjára is. A Tisza Párt elnöke is élen jár a háborúba sodródás veszélyének vagy éppen következményeinek bagatellizálásával, ahogy az egyházakhoz fűződő viszonya sem éppen a kiegyensúlyozottságról híresült el. Most a Magyar Márton által irányított Kontroll tett egy nagy lépést annak érdekében, hogy vezetőjük felérjen bátyjának a szintjére. A tiszás hírportál megpróbálta elemezni azt a körlevelet, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia adott ki, azonban láthatóan esetükben nem ért célt a levél fő üzenete.

Magyar Márton. Forrás: YouTube/Kontroll

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott levél emlékeztet arra, hogy most február 24-én lesz négy éve annak, hogy „Ukrajnában véres háború kezdődött”. Azt is leírják, hogy az emberek sokat hallanak a geopolitikáról, fegyverekről, területekről és stratégiákról, azonban a háború rettenetes árával és következményeivel nem találkoznak az emberek.

„A háború árát nem a döntéshozók fizetik meg, hanem például azok a gyerekek, akik már négy éve hiába várják haza az apjukat, mert az a fronton van, vagy külföldre menekült. A háború ára azoknak a szülőknek a rettegése, akik hónapok óta nem hallottak a fronton szolgáló fiukról. Azoknak a feleségeknek a kétségbeesése, akiknek a férje fizikailag vagy pszichésen megrokkant. A háborút fizetik meg a családok, akiknél az elromlott gépeket nincs aki megszerelje, mert elfogytak a szakemberek, és a betegek, akiknek nem jut orvos” – írják, mindenkit figyelmeztetve, hogy milyen szörnyűségekkel jár valójában a háború.

Hány gyereknek és felnőttnek kell még testileg, lelkileg megnyomorodnia, mire mindenki felismeri, hogy egy háborúnak csak vesztesei vannak?

– teszik fel a kérdést.

A tiszásoknál a figyelemfelhívás félelmetes, a fenyegetés azonban nem

A levél feltevése, miszerint „látjuk-e a háború rettenetes árát?” különösképpen aktuális, hiszen maga a Kontroll „elemzése” is bagatellizálni próbálja azokat a szörnyűségeket, amiket az átlagembereknek át kell élniük a mindennapjaikban a háború miatt.