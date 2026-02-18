orosz-ukrán háborúfenyegetésVolodimir Zelenszkij

Magyarországot órák alatt szétkapnánk – így fenyegette meg a magyarokat az ukrán hadsereg egyik tisztje

Megint katonai támadással fenyegeti Magyarországot Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, aki nemrég arról beszélt, hogy percek alatt szállná meg Magyarországot a 128-as dandár. Közösségi oldalán most azon gúnyolódik, hogy a magyar sajtóban nagy felháborodást váltottak ki a szavai, egy friss bejegyzésben pedig kijelentette, Magyarország megszállásáról írt gondolatait nem fenyegetésnek, hanem tényközlésnek kell tekinteni.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 02. 18. 17:50
Volodimir Zelenszkij Fotó: PETRAS MALUKAS Forrás: AFP
A napokban végigfutott a hazai sajtón, hogy invázióval fenyegette meg Magyarországot a C14 nevű ukrán neonáci szervezet vezetője. Nem akárkiről van szó, Jevhen Karasz őrnagyi rangban szolgál, és Volodimir Zelenszkij személyesen tüntette ki. A videóban Karasz gúnyosan kis csahosnak nevezte a magyar miniszterelnököt, majd kijelentette: „Most a 128-as dandár 2 perc alatt odaérhetne”. A fenyegetés egyértelmű: ha Kijev úgy dönt, a fegyverek csöve Magyarországra fordul.

A kijelentés komoly megrökönyödést váltott ki a magyar sajtó nem külföldről fizetett részében, Karasz pedig a médianyilvánosságot kihasználva ismét üzent Magyarországnak, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében megint megfenyegette hazánkat – írja az Ellenpont. A blog kiemelte, a soviniszta vezető egyből a német Achtung kifejezéssel nyitja a Telegramon közzétett bejegyzését, majd KGB-ügynöknek nevezi Orbán Viktort, aki szerinte mellékállásban Magyarország miniszterelnöke is. Majd az őrnagy közösségi felületén kissé zavarosan első szám harmadik személyben így folytatja:

a magyar féreg fenyegetést látott barátunk, Karasz őrnagy szavaiban, aki csupán annyit állapított meg, hogy a mi kedvenc 128-as hucul dandárunk nem napok, hanem órák alatt szétkapná Magyarországot. Hát ez tény, hol van itt a fenyegetés?

Vagyis Karasz egyáltalán nem elszólásnak tartja a Magyarország megszállására vonatkozó szavait, hanem tényként kezeli, hogy akár egy invázió is gyors megoldás lenne az ukrán–magyar nézeteltérések rendezésére – írja az Ellenpont, amelynek teljes cikkét IDE KATTINTVA tudja elolvasni. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Megyeri Dávid
idezojelekMünchen

Kis tiszás müncheni sörpuccs

Megyeri Dávid avatarja

Épelméjű ember nem csap ilyen visszatetsző botrányt a borzalmas történelmi áthallások miatt.

