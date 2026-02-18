A napokban végigfutott a hazai sajtón, hogy invázióval fenyegette meg Magyarországot a C14 nevű ukrán neonáci szervezet vezetője. Nem akárkiről van szó, Jevhen Karasz őrnagyi rangban szolgál, és Volodimir Zelenszkij személyesen tüntette ki. A videóban Karasz gúnyosan kis csahosnak nevezte a magyar miniszterelnököt, majd kijelentette: „Most a 128-as dandár 2 perc alatt odaérhetne”. A fenyegetés egyértelmű: ha Kijev úgy dönt, a fegyverek csöve Magyarországra fordul.

Magyarországot órák alatt szétkapnánk – így fenyegette meg a magyarokat az ukrán hadsereg egyik tisztje

A kijelentés komoly megrökönyödést váltott ki a magyar sajtó nem külföldről fizetett részében, Karasz pedig a médianyilvánosságot kihasználva ismét üzent Magyarországnak, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében megint megfenyegette hazánkat – írja az Ellenpont. A blog kiemelte, a soviniszta vezető egyből a német Achtung kifejezéssel nyitja a Telegramon közzétett bejegyzését, majd KGB-ügynöknek nevezi Orbán Viktort, aki szerinte mellékállásban Magyarország miniszterelnöke is. Majd az őrnagy közösségi felületén kissé zavarosan első szám harmadik személyben így folytatja:

a magyar féreg fenyegetést látott barátunk, Karasz őrnagy szavaiban, aki csupán annyit állapított meg, hogy a mi kedvenc 128-as hucul dandárunk nem napok, hanem órák alatt szétkapná Magyarországot. Hát ez tény, hol van itt a fenyegetés?

Vagyis Karasz egyáltalán nem elszólásnak tartja a Magyarország megszállására vonatkozó szavait, hanem tényként kezeli, hogy akár egy invázió is gyors megoldás lenne az ukrán–magyar nézeteltérések rendezésére – írja az Ellenpont, amelynek teljes cikkét IDE KATTINTVA tudja elolvasni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)