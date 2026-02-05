Hihetetlen pénzherdálás a Tiszánál, egy komplett sereg dolgozik a pártnak

Több mint száz, egész pontosan 102 munkavállalót foglalkoztat a cégadatok szerint a Tisztelet és Szabadság Párt, közismert nevén a Tisza Párt. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza Párt saját bevallása szerint 2025 első tíz hónapjában több mint 610 millió forintot költött a támogatók pénzéből csak bérköltségre.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A több mint száz munkavállaló annak fényében különösen megdöbbentő, hogy a cégadatbázis szerint a Fidesz 58, a KDNP 24, a Demokratikus Koalíció 64, a Mi Hazánk 16, míg a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mindössze kilenc főt foglalkoztat.

Ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt jóval több embert tart alkalmazásban, mint a kormánypártok vagy a többi parlamenti mandátumra egyáltalán esélyes ellenzéki párt együttvéve.

A különbség is mutatja, hogy a Tisza Párt állítólag adományokból származó erőforrásai aránytalanul nagy részét költi a személyi állomány fenntartására, miközben a politikai súlyához képest ez a szám túlméretezettnek tűnik. A munkavállalók száma pedig még ennél is nagyobb lehet, ugyanis a cégadatok nem tartalmazzák a Fővárosi Közgyűlés és az Európai Parlament tiszás frakciói által foglalkoztatott munkavállalók számát.

Mint ismert, Magyar Péter és a Tisza Párt nemcsak a munkavállalók számát tekintve költi rendületlenül az adományozók pénzét. Nemrég vált nyilvánossá, hogy Buda egyik elit környékén rendezte be a párt titkos kampányközpontját. A Ripost helyszíni beszámolója szerint korábban szemtanúi voltak annak, hogy tiszás belépőkártyával, illetve nyakba akasztóval közlekednek a Szépvölgyi út 139. számú ház körül. Néhányan annak is fültanúi voltak, hogy arra panaszkodtak, milyen messze van az épület mindentől, és hogy a „másik sokkal jobb volt”. Ebből az is kiderülhetett, hogy a Tiszának volt „másik” épülete is.