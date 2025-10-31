Illusztris környéken rendezte be titkos bunkerét a Tisza Párt

A Szépvölgyi út egyik impozáns irodaháza előtt tartott sajtótájékoztatót Mohácsy István, a Fidelitas elnöke, aki Ruszin-Szendi Romulusz sorkatonasággal kapcsolatos kijelentései ellen tiltakozott.

A Szépvölgyi út 139 alatti helyszín jelentőségét az adta, hogy Mohácsy szerint

az a Tisza nevű fantompárt eddig eltitkolt kampányközpontja.

A poszthoz mellékelt videóban bemutatnak egy épületet, amelyben a háborúpárti Magyar Péter csapata dolgozik.

A Ripost helyszíni beszámolója szerint a Fidelitas azelőtt az épület előtt állította fel a molinót, amely Magyar Péterék eddig eltitkolt központjaként üzemel. Korábban szemtanúi voltak annak, hogy tiszás belépőkártyával, illetve nyakba akasztóval közlekednek a Szépvölgyi út 139. számú ház körül. Néhányan annak is fültanúi voltak, hogy arra panaszkodtak, milyen messze van az épület mindentől és hogy a „másik sokkal jobb volt”. Ebből az is kiderülhetett, hogy a Tiszának volt „másik” épülete is.

A Fidelitas akciója a Tisza-bunker előtt (Fotó: Metropol)

A Fidelitas sajtótájékoztatóján csak Tisza-bunkerként emlegetett irodaházról eddig nem beszéltek Magyar Péterék. A Tisztelet és Szabadság Párt, tehát a Tisza Párt székhelye hivatalosan továbbra is Egerben, a Dobó István utca 16. szám alatt, egy lángosozó felett van. Ez szerepel a bírósági nyilvántartásban, illetve az, hogy a párt taglétszáma a legfrissebb adatok szerint 81 főre bővült. Kétséges, hogy a párt tagjai és az alkalmazottai az egri címen találkoznának, dolgoznának, de az irataikat, számláikat ott kell raktározni, mert az elfogadott bejelentésük alapján az a nyilvántartott székhelycímük.

Székházhalmozó a Tisza Párt

A Tisza Párt honlapján semmilyen nyomát nem találni annak, hogy milyen funkciót tölt be a Szépvölgyi úton található irodaház. A weboldalon semmilyen nyoma nincs annak, hogy hivatalosan a Tiszához kötődne az épület. Hosszas keresgélés után a Tisza Párt webshopjában lehet találni egy címet, amely az Árad a Tisza Kft-hez köthető, ám a cég székhelye Budapesten, a Lajos utca 96 szám alatt található.

Még idén januárban lapunk is foglalkozott azzal, hogy létrejött az Árad a Tisza Kft., aminek a fő tevékenysége a konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése. A cég vezetője Mérő Leon, akinek korábbról már van egy családi reklámügynöksége is. Ez utóbbit az édesanyja, Mérő Csilla alapította 2020-ban, Leon és testvérével együtt 2023-ban csatlakozott hozzá, de annak a cégnek 2023 végéig gyakorlatilag nem volt árbevétele.

Még érdekesebb a Tisza Párthoz kapcsolódó Talpra Magyarok mozgalom körüli bizonytalanság a székhelyet illetően.

Ugyanis a mozgalom honlapján azt írják, hogy a székhelyük Budapesten, a Kelemen László utca 2, ahová a Legyél a változás Egyesület van bejegyezve. De létezik egy Talpra Magyarok Kft is, amelynek a központja szintén a fővárosban, de az Istenhegyi út 101/D szám alatt van. Megjegyzendő, hogy a Legyél a változás Egyesületet Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke hozta létre, még 2023 július elején,

tehát közel egy évvel azelőtt, hogy Magyar Péter feltűnt a politikai színen.

Borítókép: A Szépvölgyi út 139 alatti irodaház (Fotó: Metropol)