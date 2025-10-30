Kulcskérdésben bizonyosodott be Magyar Péter emberének súlyos felkészületlensége

Közbeszólt a fizika

„Az olaj- és gázellátás nem fizikai kérdés” – írta a Tisza Párt embere, ám az állítást éppen kedden cáfolta meg a valóság újfent, amikor is technikai okokra hivatkozva állította le az olajszállítást a horvát Janaf a Slovnaft pozsonyi finomítójába. A miniszterhelyettes azt írta: egy vezeték lenne csak (a horvát Adria-vezeték), ha Ruszin-Szendi Romulusz lezárná a Barátság kőolajvezetéket. „Két cső több, mint egy; pláne, ha az az egy rendre elbukott a kapacitásteszteken. Félreértés ne essék, nekünk jó, ha az Adria-vezeték működik, de működjön, üzembiztosan működjön.” Emlékeztetett arra is, hogy 2010-ben még csak két gázösszeköttetése volt Magyarországnak, ma hat, és épül a szlovén kapcsolat is, hiszen a szempontrendszer világos: minél több útvonalat fenntartani, és a legolcsóbb forrásból vásárolni.

Több irányba nyitottunk

Maradva az energiaellátás témájánál, Magyar Péter jobbkeze azt is állította, hogy a magyar kormányt vak lojalitás fűzi Moszkvához, amelyet ezzel zsarolási lehetőséghez juttat. Ám a miniszterhelyettes rámutatott, hogy a brit Shelltől és a francia Engie-től is vásárolunk energiahordozót, valamint részesedést vett az MVM az azeri Shah Deniz gázmezőben, ezenfelül amerikai energiabehozatalról is folynak a tárgyalások, de kínai autóipari és energiatárolási beruházások is folyamatban vannak. Mindemellett, kiemelendő, hogy az orosz szállítások mindig a vállaltaknak megfelelően mentek, noha az ukránok többször is megpróbálták kiiktatni a Barátság vezetéket.