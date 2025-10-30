Kulcskérdésben bizonyosodott be Magyar Péter emberének súlyos felkészületlensége

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter jobbkeze a Tisza Párt elnökéhez hasonlóan ismeretlen terepre tévedt – írja Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a minapi Facebook-posztjában azokról a nyilatkozatokról, amelyeket a honvédség egykori parancsnoka tett. Ruszin-Szendi a közösségi oldalon két írást is közölt a témában, a legkirívóbb állításokat vette sorra és tette helyre az államtitkár.
Elszigeteltségről szó sincs
Mindenekelőtt a miniszterelnökről fogalmazott meg vaskos véleményt a volt parancsnok: „A világ kezdi elveszíteni a türelmét Orbán Viktorral szemben” – állítja Ruszin-Szendi Romulusz, miközben a miniszterelnök nemrég találkozott XIV. Leó pápával, Giorgia Meloni olasz kormányfővel, a jövő héten pedig Donald Trump elnökkel tárgyal az USA-ban. Ezzel szemben az EU-,fősodor” önmagát szigeteli el, nincs nagyhatalmi tárgyalópartnere sem Keleten, sem Nyugaton – részletezi a felvetésre reagálva Czepek Gábor. Ezt követően tért át Ruszin-Szendi az energiapiaci témákra.