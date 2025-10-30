Ruszin-Szendi RomuluszenergetikaiOrbán ViktorCzepek GáborMagyar Péter

Kulcskérdésben bizonyosodott be Magyar Péter emberének súlyos felkészületlensége

Hatalmas bakot lőtt Magyar Péter honvédelmi tanácsadója. Ruszin-Szendi Romulusz a minap energetikai kérdésekben nyilvánult meg, és például arról beszélt, hogy Orbán Viktor elszigetelődött, az olajszállítás nem fizikai kérdés, és energiaügyben a kormány csak az oroszokban bízik. A katonai vezetőből botránypolitikussá váló Ruszin-Szendit mindenben cáfolják a tények: a miniszterelnök a pápa és az olasz kormányfő után hamarosan az amerikai elnökkel találkozik, Magyarország csak az utóbbi időben több nyugati és keleti partnerrel kötött jelentős energiaüzletet, a Horvátország felől érkező olajszállítás pedig éppen a napokban állt le technikai okok miatt. Ruszin-Szendi meg is kapta a felkészületlenségére keményen rámutató politikai választ.

Munkatársunktól
2025. 10. 30. 14:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter jobbkeze a Tisza Párt elnökéhez hasonlóan ismeretlen terepre tévedt – írja Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a minapi Facebook-posztjában azokról a nyilatkozatokról, amelyeket a honvédség egykori parancsnoka tett. Ruszin-Szendi a közösségi oldalon két írást is közölt a témában, a legkirívóbb állításokat vette sorra és tette helyre az államtitkár.

Magyar Péter
Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Facebook

Elszigeteltségről szó sincs

Mindenekelőtt a miniszterelnökről fogalmazott meg vaskos véleményt a volt parancsnok: „A világ kezdi elveszíteni a türelmét Orbán Viktorral szemben” – állítja Ruszin-Szendi Romulusz, miközben a miniszterelnök nemrég találkozott XIV. Leó pápával, Giorgia Meloni olasz kormányfővel, a jövő héten pedig Donald Trump elnökkel tárgyal az USA-ban. Ezzel szemben az EU-,fősodor” önmagát szigeteli el, nincs nagyhatalmi tárgyalópartnere sem Keleten, sem Nyugaton – részletezi a felvetésre reagálva Czepek Gábor. Ezt követően tért át Ruszin-Szendi az energiapiaci témákra.

Közbeszólt a fizika

„Az olaj- és gázellátás nem fizikai kérdés” – írta a Tisza Párt embere, ám az állítást éppen kedden cáfolta meg a valóság újfent, amikor is technikai okokra hivatkozva állította le az olajszállítást a horvát Janaf a Slovnaft pozsonyi finomítójába. A miniszterhelyettes azt írta: egy vezeték lenne csak (a horvát Adria-vezeték), ha Ruszin-Szendi Romulusz lezárná a Barátság kőolajvezetéket. „Két cső több, mint egy; pláne, ha az az egy rendre elbukott a kapacitásteszteken. Félreértés ne essék, nekünk jó, ha az Adria-vezeték működik, de működjön, üzembiztosan működjön.” Emlékeztetett arra is, hogy 2010-ben még csak két gázösszeköttetése volt Magyarországnak, ma hat, és épül a szlovén kapcsolat is, hiszen a szempontrendszer világos: minél több útvonalat fenntartani, és a legolcsóbb forrásból vásárolni.

Több irányba nyitottunk

Maradva az energiaellátás témájánál, Magyar Péter jobbkeze azt is állította, hogy a magyar kormányt vak lojalitás fűzi Moszkvához, amelyet ezzel zsarolási lehetőséghez juttat. Ám a miniszterhelyettes rámutatott, hogy a brit Shelltől és a francia Engie-től is vásárolunk energiahordozót, valamint részesedést vett az MVM az azeri Shah Deniz gázmezőben, ezenfelül amerikai energiabehozatalról is folynak a tárgyalások, de kínai autóipari és energiatárolási beruházások is folyamatban vannak. Mindemellett, kiemelendő, hogy az orosz szállítások mindig a vállaltaknak megfelelően mentek, noha az ukránok többször is megpróbálták kiiktatni a Barátság vezetéket.

Nem vonzó a Tisza Párt javaslata

Czepek Gábor végezetül arról ír, hogy a nyilatkozat alapján a Tisza Párt álláspontja szerint az Európai Unió legolcsóbb és legstabilabb energiaellátása – vagyis a magyarországi – nemzetbiztonsági kockázatot és gazdasági hátrányt jelent. Ezzel szemben Magyar Péter kezdeményezése az orosz energia behozatalának tilalmát, ebből fakadóan a rezsiárak három-négyszeresére emelkedését, illetve ezerforintos benzint hozna. Mindemellé évek múlva egy olyan energiahatékonysági programot is ajánl a Tisza Párt, amely a családok mindössze negyedének segítene érdemben. „Tábornok úr, a józan ész programja: két cső több, mint egy, a keleti energia olcsóbb mint a nyugati, a beszéd jobb, mint a némaság, az érv jobb fegyver, mint a tank… a béke jobb, mint a háború. Ne készüljön háborúra!” – zárta szavait a miniszterhelyettes.

Kuplung

Ruszin-Szendi botrányait, megbotránkoztató kijelentéseit lassan már összeszámolni is nehéz, legutóbb éppen a sorkatonaság visszaállításának lehetőségre utalt nyilvánvaló módon – erre célozhatott posztjának zárásában a miniszterhelyettes is. Közéleti botrányait kellően kiegészítik az ügyek, amelyek a katonaság kötelékeiben eltöltött évei alatt kísérték Ruszin-Szendit. Ezekről és arról, hogy miért nevezték a volt parancsnokot Kuplungnak, itt olvashatnak bővebben.

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balazs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu