Szerződésszegés – nem kap olajat a pozsonyi finomító a horvát Janaftól

Azonnal veszélybe került a térség üzemanyagellátása azt követően, hogy kedden a horvát Janaf vezetéküzemeltető technikai okokra hivatkozva leállította a Szlovákiába irányuló olajszállítást. A Slovnaft álláspontja szerint ez szerződésszegés, mert a Janaf előzetes figyelmeztetés nélkül és az érvényes megállapodás ellenére tartotta vissza a mennyiséget. Azt is közölte a vállalat, hogy a cseh, osztrák és lengyel piacot is ellátó finomítóban éppen az októberi és novemberi hónapokra tervezték, hogy feldolgozásukban a nem orosz eredetű kőolaj aránya elérheti az ötven százalékot. A mintegy ötvenmillió dollár értékű áru Arab Light típusú olaj, amelyet a finomító külföldi vásárlói igényeinek kielégítésére használ, miután az Európai Unió megtiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét.

A technikai lépés miatt áldozták be a Mol-szállítmányt

A Janaf a kilencvenezer tonna kőolajat azzal az indokkal tartja vissza a pozsonyi Slovnaft olajfinomítótól, hogy ezt a mennyiséget műszaki okokból a vezetékben kell tartania, miután felhagyott az olajszállítással a szerb NIS számára, amely az orosz tulajdonosa miatt amerikai szankciók hatálya alá esik – közölte a Mol szlovákiai leányvállalata. Az indoklás jól szemlélteti a kereskedelmi korlátozások célt tévesztő negatív hatását.

Az amerikai szankciók eredményeképpen ugyanis a NIS sem vásárolhat orosz olajat, márpedig a Janaf bevételeinek harminc százaléka a szerb társaságtól származott. A horvát vállalatnak meg kellett szüntetnie a szerb irányú szállítást, de a rendszerében maradt a még szerb tulajdonban lévő, vagyis a szerbek által még a szankció előtt megvásárolt mennyiség – mutatott rá írásában Tóth Máté energiajogász. Mint folytatta, e mennyiség leszállításához, iparági szlengben az áttoláshoz kellett a pozsonyi finomítóba szánt, a Mol-csoport által már megvásárolt olaj. A magyar, illetve a pozsonyi volument használta a Janaf a szerb tételek áttolásához, technológiai célra. Vagyis beindult a kereskedelmi szankciók dominóhatása, amely nemcsak az oroszokat érinti, hanem a szerbeket, a horvátokat, a magyarokat és a szlovákokat, majd pedig az egész térség piacát.