Jó adag szerencse is kellett a Barcelona nagy üzletéhez

A Barcelona eddig megállíthatatlanul robog az idényben, legalábbis ami Spanyolországot illeti: a La Ligát vezeti, a kupában versenyben van, vasárnap pedig megnyerheti a Spanyol Szuperkupát, ha a 20 órakor kezdődő döntőben (tv: Sport2) legyőzi a Real Madridot. A Bajnokok Ligájában viszont eddig nem brillíroztak a katalánok, az alapszakasz hat fordulója alatt tíz pontot gyűjtöttek, és a 15. hely illeti meg őket. Arra jutottak a Barcánál, hogy szükség van a keret megerősítésére, minőségi játékosokkal szeretnék még versenyképesebbé tenni a csapatot, ezért hamarosan be is jelenthetik az első téli érkezőt Joao Cancelo személyében.

Deco meglátása szerint Joao Cancelo személyében egy topjátékos csatlakozik a Barcelonához Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Cancelo visszatér Barcelonába

A 31 éves portugál védő topcsapatok sorát megjárta már, az Internél, a Juventusnál és a Bayern Münchennél is megfordult, a legnagyobb sikereit pedig a Manchester Cityvel érte el, a Premier League-et háromszor, a BL-t egyszer nyerte meg. 2023-ban már a Barcelonánál is eltöltött egy fél évet kölcsönben, aztán a Manchesterbe való hazatérése után „kicsekkolt” az európai futballból, 2024 nyarán a szaúdi al-Hilalhoz igazolt. Most pedig a visszautat keresi az öreg kontinensre, miután összekülönbözött a csapat vezetőedzőjével, Simone Inzaghival. Először arról szólt a fáma, hogy az Internél tűnik fel újra, de most már nem kérdés, hogy Milánó helyett Barcelona lesz a régi-új otthona, kölcsönben ismét csak fél évet tölt el a gránátvörös-kékeknél.

Mert ugyan a bejelentésre még nem került sor, a klub sportigazgatója, Deco már megerősítette Cancelo érkezését. – Azért szerződtettük Cancelót, mert egy olyan játékos, akivel javíthatjuk a keret minőségét. Végső soron a téli átigazolási időszakban az számít, hogy erősödjünk: nincs értelme ugyanolyannak maradni vagy gyengülni. Nincsenek problémáink a középhátvéd poszton: Ronald Araújo visszatér, és ahogy azt a vezetőedző már elmondta, vele együtt lesz még egy középső védőnk. Cancelo érkezésével pedig Eric Garcíának nem kell majd szélsőhátvédként játszania, egy olyan poszton, ahol gyakran bevetettük. Továbbá vészhelyzetben Jules Koundé is játszhat középen, így több opciónk lesz, mint korábban.