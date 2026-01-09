Joao CanceloBarcelonala ligaDeco

Jó adag szerencse is kellett a Barcelona nagy üzletéhez

A Barcelona pénzügyi helyzete továbbra sem rózsás, de ez nem jelenti azt, hogy nem igazolna neves játékosokat. Hamarosan egy BL-győztes futballista, Joao Cancelo csatlakozik a csapathoz, igaz, csak kölcsönbe érkezik az al-Hilaltól. A klub sportigazgatója, Deco elárulta, a szerencse is közrejátszott a transzferben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 17:37
Joao Cancelo hamarosan újra magára ölti a Barcelona mezét Fotó: GONGORA Forrás: NurPhoto
A Barcelona eddig megállíthatatlanul robog az idényben, legalábbis ami Spanyolországot illeti: a La Ligát vezeti, a kupában versenyben van, vasárnap pedig megnyerheti a Spanyol Szuperkupát, ha a 20 órakor kezdődő döntőben (tv: Sport2) legyőzi a Real Madridot. A Bajnokok Ligájában viszont eddig nem brillíroztak a katalánok, az alapszakasz hat fordulója alatt tíz pontot gyűjtöttek, és a 15. hely illeti meg őket. Arra jutottak a Barcánál, hogy szükség van a keret megerősítésére, minőségi játékosokkal szeretnék még versenyképesebbé tenni a csapatot, ezért hamarosan be is jelenthetik az első téli érkezőt Joao Cancelo személyében.

Deco meglátása szerint Joao Cancelo személyében egy topjátékos csatlakozik a Barcelonához
Deco meglátása szerint Joao Cancelo személyében egy topjátékos csatlakozik a Barcelonához Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Cancelo visszatér Barcelonába

A 31 éves portugál védő topcsapatok sorát megjárta már, az Internél, a Juventusnál és a Bayern Münchennél is megfordult, a legnagyobb sikereit pedig a Manchester Cityvel érte el, a Premier League-et háromszor, a BL-t egyszer nyerte meg. 2023-ban már a Barcelonánál is eltöltött egy fél évet kölcsönben, aztán a Manchesterbe való hazatérése után „kicsekkolt” az európai futballból, 2024 nyarán a szaúdi al-Hilalhoz igazolt. Most pedig a visszautat keresi az öreg kontinensre, miután összekülönbözött a csapat vezetőedzőjével, Simone Inzaghival. Először arról szólt a fáma, hogy az Internél tűnik fel újra, de most már nem kérdés, hogy Milánó helyett Barcelona lesz a régi-új otthona, kölcsönben ismét csak fél évet tölt el a gránátvörös-kékeknél.

Mert ugyan a bejelentésre még nem került sor, a klub sportigazgatója, Deco már megerősítette Cancelo érkezését. – Azért szerződtettük Cancelót, mert egy olyan játékos, akivel javíthatjuk a keret minőségét. Végső soron a téli átigazolási időszakban az számít, hogy erősödjünk: nincs értelme ugyanolyannak maradni vagy gyengülni. Nincsenek problémáink a középhátvéd poszton: Ronald Araújo visszatér, és ahogy azt a vezetőedző már elmondta, vele együtt lesz még egy középső védőnk. Cancelo érkezésével pedig Eric Garcíának nem kell majd szélsőhátvédként játszania, egy olyan poszton, ahol gyakran bevetettük. Továbbá vészhelyzetben Jules Koundé is játszhat középen, így több opciónk lesz, mint korábban.

A sportigazgató hozzátette, a szerencse is közrejátszott abban, hogy Cancelo náluk folytatja.

Topjátékos, és általában nehéz lenne őt megszerezni, de szerencsés véletlenek segítettek minket: nem volt regisztrálva, volt megállapodása a távozásról, és mindig is rajongott a Barcáért. A klub vonzereje miatt még fizetéscsökkentésbe is belement, illetve mert ennyit engedhetünk meg magunknak. És ahogy említettem, januárban javítani akartuk a keret minőségét.

Joan Laporta is boldog, hogy összejött az üzlet. – Ez egy újabb siker Decónak. A téli átigazolási időszakban nem könnyű játékosokat igazolni. Mind ő, mind az ügynöke, Jorge Mendes, jelentős fizetéscsökkentésbe ment bele. Hansi Flick pedig áldását adta az üzletre – fedte fel a klubelnök.

 

