Szaúdi pénzen térne vissza Európába a BL-győztes futballista

A portugál Joao Cancelo jövője továbbra is nyitott kérdés, de egyre világosabb, hogy a szaúdi al-Hilal kulcsszerepet játszhat a megoldásban. A rijádi klub 2027-ig köti magához a Manchester Cityvel BL-győztes hátvédet, de kész lenne a játékos fizetésének jelentős részét továbbra is állni, ezzel megnyitva az utat egy európai kölcsönszerződés előtt – derült ki a La Gazzetta dello Sport oldaláról. A korábban a világ egyik legjobb jobbhátvédjének tartott Cancelónak nem idegen Milánó, de az előző idény BL-döntősén kívül más csapatok sem tettek le a portugál játékos megszerzéséről.

A BL-győztes Joao Cancelo és Cristiano Ronaldo a nyáron a portugál válogatott sikereiért küzdhet a világbajnokságon. Fotó: NurPhoto/Foto Olimpik

Joao Cancelo Torinóba vagy Barcelonába is kerülhet

Cancelo még a 2017/2018-as idényben az Inter színeiben robbant be igazán az európai klubfutballba, és a milánói visszatérés gondolata egyre vonzóbb lehet neki. A helyzetet az is befolyásolja, hogy a szaúdi al-Hilalnál megromlott a viszonya Simone Inzaghi vezetőedzővel, Cancelo a kispadra szorult, több meccsen pedig még a keretbe sem került be.

A rijádi klub éppen ezért érdekelt abban, hogy ideiglenesen megszabaduljanak egy öltözőn belüli feszültségforrástól.

Az Inter pénzügyileg csak akkor tud lépni az ügyben, ha az al-Hilal valóban átvállalja Cancelo bérének nagyobb részét: a milánóiak legfeljebb körülbelül hárommillió eurót fizetnének, míg a fennmaradó összeget, mintegy 4,5 millió eurót a szaúdi klub állná. Ez a konstrukció azonban más kluboknak is vonzóvá teheti a játékost. A Juventus szintén érdeklődött már Cancelo ügynökénél, Jorge Mendeznél, míg a Barcelona – bár továbbra is küzd a pénzügyi fair play korlátaival – szívesen látná újra a jobbhátvédet a katalán fővárosban.

A Manchester Cityvel három angol bajnokságot és 2023-ban BL-győzelmet elérő Cancelo a következő napokban valószínűleg mérlegeli, melyik európai élcsapatban látja biztosítottnak a kellő játékidőt, hogy bekerülhessen a világbajnokságra készülő portugál válogatottba. Az idő viszont sürgeti az Intert, amely január 11-én a bajnoki címvédő Napolival mérkőzik meg a milánóiak szempontjából az év talán legfontosabb meccsén. Ha nem születik megállapodás, akkor a Juventus és a Barcelona is készen áll arra, hogy beszálljon a versenybe Cancelóért.