Szaúdi pénzen térne vissza Európába a BL-győztes futballista

Hamarosan az olasz labdarúgó-bajnokságban éllovas Inter játékosa lehet Joao Cancelo. A szaúdi al-Hilal ugyanis hajlandó lenne átvállalni a BL-győztes jobbhátvéd bérének egy részét, hogy megkönnyítse a portugál játékos európai visszatérését. Az Inter előnyben van, de a Juventus és a Barcelona sem tett le Joao Cancelo megszerzéséről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 10:38
A BL-győztes Joao Cancelo hamarosan Milánóban köthet ki (Fotó: NurPhoto/Noushad Thekkayil)
A portugál Joao Cancelo jövője továbbra is nyitott kérdés, de egyre világosabb, hogy a szaúdi al-Hilal kulcsszerepet játszhat a megoldásban. A rijádi klub 2027-ig köti magához a Manchester Cityvel BL-győztes hátvédet, de kész lenne a játékos fizetésének jelentős részét továbbra is állni, ezzel megnyitva az utat egy európai kölcsönszerződés előtt derült ki a La Gazzetta dello Sport oldaláról. A korábban a világ egyik legjobb jobbhátvédjének tartott Cancelónak nem idegen Milánó, de az előző idény BL-döntősén kívül más csapatok sem tettek le a portugál játékos megszerzéséről.

A BL-győztes Joao Cancelo és Cristiano Ronaldo a nyáron a portugál válogatott sikereiért küzdhet a világbajnokságon
A BL-győztes Joao Cancelo és Cristiano Ronaldo a nyáron a portugál válogatott sikereiért küzdhet a világbajnokságon. Fotó: NurPhoto/Foto Olimpik

Joao Cancelo Torinóba vagy Barcelonába is kerülhet

Cancelo még a 2017/2018-as idényben az Inter színeiben robbant be igazán az európai klubfutballba, és a milánói visszatérés gondolata egyre vonzóbb lehet neki. A helyzetet az is befolyásolja, hogy a szaúdi al-Hilalnál megromlott a viszonya Simone Inzaghi vezetőedzővel, Cancelo a kispadra szorult, több meccsen pedig még a keretbe sem került be.  

A rijádi klub éppen ezért érdekelt abban, hogy ideiglenesen megszabaduljanak egy öltözőn belüli feszültségforrástól.

Az Inter pénzügyileg csak akkor tud lépni az ügyben, ha az al-Hilal valóban átvállalja Cancelo bérének nagyobb részét: a milánóiak legfeljebb körülbelül hárommillió eurót fizetnének, míg a fennmaradó összeget, mintegy 4,5 millió eurót a szaúdi klub állná. Ez a konstrukció azonban más kluboknak is vonzóvá teheti a játékost. A Juventus szintén érdeklődött már Cancelo ügynökénél, Jorge Mendeznél, míg a Barcelona – bár továbbra is küzd a pénzügyi fair play korlátaival – szívesen látná újra a jobbhátvédet a katalán fővárosban.

A Manchester Cityvel három angol bajnokságot és 2023-ban BL-győzelmet elérő Cancelo a következő napokban valószínűleg mérlegeli, melyik európai élcsapatban látja biztosítottnak a kellő játékidőt, hogy bekerülhessen a világbajnokságra készülő portugál válogatottba. Az idő viszont sürgeti az Intert, amely január 11-én a bajnoki címvédő Napolival mérkőzik meg a milánóiak szempontjából az év talán legfontosabb meccsén. Ha nem születik megállapodás, akkor a Juventus és a Barcelona is készen áll arra, hogy beszálljon a versenybe Cancelóért.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
