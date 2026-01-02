Sajátjai is szidják Haalandot, aki Guardiolával együtt nyugtatta az ideges Donnarummát

A Premier League második helyén álló Manchester City az aranylabdás Rodri visszatérésének örülhetett, a győzelemnek azonban nem, így sorozatban aratott hat siker után botlott újra, és már négy pont a lemaradása az éllovas Arsenal mögött. Az újonc Sunderland ellen rengeteg helyzetet kidolgozott Pep Guardiola együttese, de a City-mezben a 150. találatát üldöző Erling Haaland és társai ezúttal gólképtelenek voltak. A másik kapunál Gianluigi Donnarumma védéseire is szükség volt, az olasz kapus mégis amiatt került a címlapokra, ami a lefújás után történt vele.

Luke O’Nien sportszerűtlen tette után Gianluigi Donnarumma ideges lett, többek között Pep Guardiola és Erling Haaland is nyugtatta a Manchester City kapusát. Fotó: AFP/Andy Buchanan

Xhaka és Guardiola is Donnarumma védelmére kelt

Másodpercekkel a találkozó vége után azt lehetett látni, ahogyan Donnarumma a Sunderland játékosaival, különösen a hajrában egy Manchester City-bedobást a kispadról sportszerűtlenül megakadályozó Luke O’Niennel került összetűzésbe. O’Nien volt az, aki a december 6-án rendezett egymás elleni találkozó hosszabbításában piros lapot kapott, és az eltiltása óta először újév napján lehetett keretben, bár pályára ezúttal nem lépett.

Először Bernardo Silva és Erling Haaland, majd Granit Xhaka, később pedig a vendégeket irányító Pep Guardiola is segített szétválasztani a feleket csütörtök este.

Miután Donnarumma látszólag megnyugodott, Xhaka és Guardiola össze is ölelkezett, a tréner pedig utólag azt mondta, hogy egy ilyen szoros mérkőzés végén természetes a feszült hangulat.

GIANLUIGI DONNARUMMA and Luke O’Nien were pulled apart after an angry confrontation at the Stadium of Light.



“Who are ya?! Who are ya?!”Donnarumma let his emotions go



O’Nien stood his ground despite the mammoth size difference pic.twitter.com/5CcJF1zD2P — Lilian Chan (@bestgug) January 1, 2026

Nem Erling Haaland napja volt

A góllövőlistát 19 találattal vezető Haaland ugyan segített megnyugtatni Donnarummát, de neki is lett volna oka az idegességre, hiszen egymaga többször is eldönthette volna a Sunderland elleni bajnokit – ám csütörtök este semmi nem sikerült neki. A második félidőben egy olyan helyzetet is kihagyott, ami tőle különösen szokatlan, így pedig hazájában, Norvégiában is a kritikák kereszttüzébe került. A Vg.no már a tudósítása címében is azt írta, hogy

a frusztrált Haaland hatalmas hibát vétett,

az írásban pedig a ritkán látható rossz befejezéssel kapcsolatban arról értekeztek a lapnál, hogy ez a ziccer húszból 19-szer góllal zárul a csatárnál.