A Liverpool Szoboszlaival a címlapon nyitotta az évet, veszélyben a klublegenda rekordja

December 6-án a Liverpool előbb kétgólos előnybe került a Leeds otthonában, majd a hazaiak egyenlítése után Szoboszlai Dominik talált a hálóba, ám a házigazdák a 96. percben döntetlenre mentették a Premier League-mérkőzést. A két együttest jelenleg tizenkét pont választja el egymástól a tabellán, a közelmúltbeli formájuk azonban nem mutat ekkora különbséget, hiszen az újonc öt, a címvédő Liverpool pedig hat forduló óta nem talált legyőzőre az angol bajnokságban. Az elmúlt tíz januári mérkőzésén egyaránt veretlen Leeds legutóbb több mint három évvel ezelőtt, 2022 októberében lépett pályára az Anfield Roadon, akkor 2-1-re győzött.

Cody Gakpo (balra) ismét gólt szerezhet a Liverpool színeiben az év első mérkőzésén (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Újév napján sem egyedi a Liverpool–Leeds bajnoki

A Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Vörösöknél újév napján a múlt szombaton eltiltás miatt hiányzó Szoboszlai ismét rendelkezésre áll, erre utal a pontrúgáshelyzetekért felelős edzőjét a minap kirúgó Liverpool hivatalos oldalán megjelent felvezető cikk is, amelynek a magyar válogatott csapatkapitánya szerepel a címlapi képén. Stefan Bajcetic, Endo Vataru, Joe Gomez, Alexander Isak és Giovanni Leoni viszont sérülés miatt továbbra is hiányzik majd a keretből, ahogyan Mohamed Szalah is, aki az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel.

Csapattársuk, Cody Gakpo eközben Ian Rush nyomdokaiba léphet a Leeds ellen, ugyanis a klublegenda nyolcvanas évekbeli bravúrja óta az első játékos lehet, aki egymást követő három naptári év első Liverpool-mérkőzésén egyaránt gólt szerez.

A holland 2024-ben a Newcastle United (4-2), 2025-ben pedig a Manchester United (2-2) ellen talált be január elején. Újév napján a legutóbbi hat bajnokijukból ötöt megnyertek, a hatodikat pedig döntetlennel zárták a Vörösök – a Leeds ellen eddig kétszer játszottak ezen a napon: 1972-ben kikaptak (0-2), 1991-ben pedig nyertek (3-0) az Anfielden.

Rodri a hetedik bajnokijára készülhet az idényben (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Rodri visszatérhet a Manchester City csapatába

Szintén csütörtökön lép pályára Pep Guardiola vezetőedző együttese, méghozzá a Sunderland vendégeként. A bajnokin visszatérhet a sérüléséből felépült Rodri, a manchesteriek aranylabdás labdarúgója is. A középpályás legutóbb a combhajlító izmával bajlódott, de rendbejött, és

Guardiola úgy nyilatkozott az összecsapást felvezető sajtótájékoztatón, hogy a spanyol játékos rendelkezésre áll, „talán pár percet játszhat".

A 29 éves futballistának 2024 szeptemberében elszakadt a keresztszalagja a térdében, 2025-ben pedig előbb a klubvilágbajnokságon az ágyéka fájdult meg, majd november elején újabb sérülést szenvedett.