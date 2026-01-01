Premier LeagueRodriLeeds United AFCManchester CitySzoboszlai DominikLiverpool FC

A Liverpool Szoboszlaival a címlapon nyitotta az évet, veszélyben a klublegenda rekordja

Az angol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában a Manchester City és a Liverpool is újév napján lép pályára. Arne Slot vezetőedző együttese immáron alighanem ismét Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban fogadja az újonc Leeds Unitedet, amellyel szűk egy hónapja 3-3-as döntetlent játszott. A Manchester Cityben visszatérhet az aranylabdás Rodri is a szintén újonc Sunderland vendégeként.

2026. 01. 01. 6:42
Robertson, Gakpo és Szoboszlai (b–j) is győzelemhez segítheti a Liverpoolt (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News)
December 6-án a Liverpool előbb kétgólos előnybe került a Leeds otthonában, majd a hazaiak egyenlítése után Szoboszlai Dominik talált a hálóba, ám a házigazdák a 96. percben döntetlenre mentették a Premier League-mérkőzést. A két együttest jelenleg tizenkét pont választja el egymástól a tabellán, a közelmúltbeli formájuk azonban nem mutat ekkora különbséget, hiszen az újonc öt, a címvédő Liverpool pedig hat forduló óta nem talált legyőzőre az angol bajnokságban. Az elmúlt tíz januári mérkőzésén egyaránt veretlen Leeds legutóbb több mint három évvel ezelőtt, 2022 októberében lépett pályára az Anfield Roadon, akkor 2-1-re győzött.

Cody Gakpo (balra) ismét gólt szerezhet a Liverpool évbeli első mérkőzésén
Cody Gakpo (balra) ismét gólt szerezhet a Liverpool színeiben az év első mérkőzésén (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Újév napján sem egyedi a Liverpool–Leeds bajnoki

A Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Vörösöknél újév napján a múlt szombaton eltiltás miatt hiányzó Szoboszlai ismét rendelkezésre áll, erre utal a pontrúgáshelyzetekért felelős edzőjét a minap kirúgó Liverpool hivatalos oldalán megjelent felvezető cikk is, amelynek a magyar válogatott csapatkapitánya szerepel a címlapi képén. Stefan Bajcetic, Endo Vataru, Joe Gomez, Alexander Isak és Giovanni Leoni viszont sérülés miatt továbbra is hiányzik majd a keretből, ahogyan Mohamed Szalah is, aki az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel.

Csapattársuk, Cody Gakpo eközben Ian Rush nyomdokaiba léphet a Leeds ellen, ugyanis a klublegenda nyolcvanas évekbeli bravúrja óta az első játékos lehet, aki egymást követő három naptári év első Liverpool-mérkőzésén egyaránt gólt szerez.

A holland 2024-ben a Newcastle United (4-2), 2025-ben pedig a Manchester United (2-2) ellen talált be január elején. Újév napján a legutóbbi hat bajnokijukból ötöt megnyertek, a hatodikat pedig döntetlennel zárták a Vörösök – a Leeds ellen eddig kétszer játszottak ezen a napon: 1972-ben kikaptak (0-2), 1991-ben pedig nyertek (3-0) az Anfielden.

Rodri a hetedik bajnokijára készülhet az idényben
Rodri a hetedik bajnokijára készülhet az idényben (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Rodri visszatérhet a Manchester City csapatába

Szintén csütörtökön lép pályára Pep Guardiola vezetőedző együttese, méghozzá a Sunderland vendégeként. A bajnokin visszatérhet a sérüléséből felépült Rodri, a manchesteriek aranylabdás labdarúgója is. A középpályás legutóbb a combhajlító izmával bajlódott, de rendbejött, és

Guardiola úgy nyilatkozott az összecsapást felvezető sajtótájékoztatón, hogy a spanyol játékos rendelkezésre áll, „talán pár percet játszhat". 

A 29 éves futballistának 2024 szeptemberében elszakadt a keresztszalagja a térdében, 2025-ben pedig előbb a klubvilágbajnokságon az ágyéka fájdult meg, majd november elején újabb sérülést szenvedett.

Guardiola beszélt arról is, hogy a belga szélső, Jeremy Doku is visszatérhet közel háromhetes kihagyás után, de így sem optimális a csapat helyzete, mivel a korábbi hét-nyolc sérültből egyelőre öt játékos áll rendelkezésre, ketten viszont az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepelnek. Az MTI megjegyezte, hogy ezzel együtt a megszerzett pontok tekintetében jobban állnak, mint tavaly, ráadásul jelenleg eredményes szériában vannak: az összes sorozatot tekintve a legutóbbi nyolc mérkőzésüket megnyerték. A Sunderland ellen december elején 3-0-ra győzött a Manchester City, amely egy újabb siker esetén visszaállítaná kétpontos hátrányát az éllovas Arsenal mögött.

Premier League, 19. forduló:

csütörtöki program:

  • Crystal Palace–Fulham 18.30
  • Liverpool FC–Leeds United 18.30
  • Brentford–Tottenham Hotspur 21.00
  • Sunderland–Manchester City 21.00

keddi eredmények:

  • Burnley–Newcastle United 1-3 (1-2)
  • Chelsea–Bournemouth 2-2 (2-2)
  • West Ham United–Brighton 2-2 (2-1)
  • Nottingham Forest–Everton 0-2 (0-1)
  • Arsenal–Aston Villa 4-1 (0-0)
  • Manchester United–Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-1)

A tabella állása ide kattintva tekinthető meg.

A december eleji Leeds–Liverpool (3-3) összefoglalója:

