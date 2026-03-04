Strasszos-halálfejes póló volt a román férfin, amikor letartóztatták, miután három kiskorút késelt meg Baracskán

A csukott, de nem zárt ajtón keresztül bejutott a házba, és minden előzmény nélkül megtámadta a szobában alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyermekeket egy szúró-vágó eszközzel. A 14 éves fiú kiabálására abbahagyta a bántalmazást, majd elmenekült.

Mindhárom gyermek megsérült. A sérülések száma, jellege, az érintett testtájak, valamint a körülmények alapján megalapozott a gyanú, hogy a férfi cselekményét több ember sérelmére, eshetőleges ölési szándékkal követte el.