Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

UkrajnaOroszországlégicsapás

Orosz Iszkander rakéták tarolták le az ukrán katonai állást

Orosz beszámolók szerint Iszkander taktikai rakétával támadtak meg egy ukrán katonai állást a Harkivi területen, Malinovka közelében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 17:49
Illusztráció: Rakéta kilövés Forrás: AFP
Újabb veszteség érte az ukrán haderőt, miután orosz rakétatámadás mért súlyos csapást egyik egységükre. Az akcióról légifelvétel is készült. 

A hírhedt orosz Iszkander rakéták tarolták le az ukrán katonai állást
A hírhedt orosz Iszkander rakéták tarolták le az ukrán katonai állást Fotó:  AFP

Az orosz Iszkander taktikai rakétarendszer csapást mért egy ukrán katonai állásra a Harkivi területen.

A célpont az Ukrán Fegyveres Erők 125. különálló gépesített dandárjának sátortábora volt Malinovka falu közelében. Az incidensről készült felvételeket az Iznanka Telegram-csatorna tette közzé – számolt be az akcióról a Life.

A felvételeken több erőteljes robbanás látható, amelyek az ukrán állásokat érik.

Alaposan megtervezett orosz támadás tépázta meg az ukrán katonai ellátást

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, az orosz hadsereg újabb csapást mért egy katonai célokat szolgáló ukrán üzemanyag-tárolóra és energetikai létesítményre. A moszkvai tájékoztatás szerint a támadás a különleges hadművelet keretében végrehajtott, célzott művelet része volt.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és „a különleges hadművelet” övezetében több mint 1260 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, két sorozatvetőt, két irányított légibombát, tíz HIMARS-rakétát, továbbá 301 repülőgép-típusú drónt.

Borítókép: Illusztráció: Rakétakilövés (Fotó: AFP)

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Odrobina Kristóf avatarja

Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

