Orosz Iszkander rakéták tarolták le az ukrán katonai állást

Az orosz Iszkander taktikai rakétarendszer csapást mért egy ukrán katonai állásra a Harkivi területen.

A célpont az Ukrán Fegyveres Erők 125. különálló gépesített dandárjának sátortábora volt Malinovka falu közelében. Az incidensről készült felvételeket az Iznanka Telegram-csatorna tette közzé – számolt be az akcióról a Life.

A felvételeken több erőteljes robbanás látható, amelyek az ukrán állásokat érik.